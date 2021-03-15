Üst Geçitlerden Haber Var Mı?

32 yıldır bu kentin her köşesinde var olan bir marka Hürriyet Akdeniz. Bölgenin sesi, nefesi. Toplumun aynası…Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sadece ve sadece bölgeye hizmet eden bir marka. Biz de o markanın emekçileriyiz.

Tek gayemiz işimizi iyi yapmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak, daha fazla ses, nefes olmak. Bu amaca ulaşmanın da tek bir yolu var o da dönüşmek.

Bugün o dönüşümün ilk işaret fişeğini attık. Yeni sayfalar, yeni yazarlar, yeni köşelerle okuyucunun bakış açısını değiştirmek için harekete geçtik.

Biraz dijitalleştik, biraz esnafa, biraz Antalya, Alanyaspor taraftarına yakınlaştık. Aslında her şeye yeniden başladık. Daha fazla HÜRRİYET için…

2 MART’A NASIL UYANACAĞIZ?

Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararların Antalya’ya yansımalarını çok merak ediyorum. Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Restoran ve kafeler açılacak mı?

SINIRLI SERBESTLİK

Resmi verilere göre Antalya ne çok iyi ne de çok kötü durumda. Bu açıdan bakarsak çok ciddi serbestlikler beklemiyorum açıkçası. Ancak Antalya’nın özel koşullarını göz önüne alırsak restoran ve kafelere birtakım serbestliklerin getirileceğini düşünüyorum.

EN BÜYÜK GÖREV VALİ’DE