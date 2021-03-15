Üst Geçitlerden Haber Var Mı?

SADECE 8 Mart’ta değil her yeni günde kadının izi var. Koca koca adamların övündüğü, ‘Ben yaptım’ dediği her başarıda kadının izi var. Yaşam mucizesinde, eğitimde, sevgide, şefkatte kadının izi var…
*
İşte bu ‘iz’ dünyayı değiştiriyor. Değişimin en büyük kanıtı da yanı başımızda, Akdeniz Üniversitesi’nde. 8 Mart öncesi Akdeniz’in başarılı bilim kadınları ile özel bir haber yapmak istedik.
*
Arkadaşlarım uzun uzun çalıştı. Son dönemde kendi alanlarında yeniliklere imza atmış akademisyenlerin listesini çıkardı. Liste o kadar uzundu ki üzülsem mi sevinsem mi bilemedim.
*
Sevindim, çünkü kadınların akademik alandaki bu başarılarını somut olarak görebildim. Üzüldüm, çünkü her bir ismi o haberin içine taşımak mümkün değildi.
Tek gayemiz işimizi iyi yapmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak, daha fazla ses, nefes olmak. Bu amaca ulaşmanın da tek bir yolu var o da dönüşmek.
Bugün o dönüşümün ilk işaret fişeğini attık. Yeni sayfalar, yeni yazarlar, yeni köşelerle okuyucunun bakış açısını değiştirmek için harekete geçtik.
Biraz dijitalleştik, biraz esnafa, biraz Antalya, Alanyaspor taraftarına yakınlaştık. Aslında her şeye yeniden başladık. Daha fazla HÜRRİYET için…
2 MART’A NASIL UYANACAĞIZ?
Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararların Antalya’ya yansımalarını çok merak ediyorum. Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Restoran ve kafeler açılacak mı?
SINIRLI SERBESTLİK
Resmi verilere göre Antalya ne çok iyi ne de çok kötü durumda. Bu açıdan bakarsak çok ciddi serbestlikler beklemiyorum açıkçası. Ancak Antalya’nın özel koşullarını göz önüne alırsak restoran ve kafelere birtakım serbestliklerin getirileceğini düşünüyorum.
EN BÜYÜK GÖREV VALİ’DE
*
Ama bu fırsat maalesef sektör temsilcileri tarafından iyi kullanılamadı. Antalya’da öyle görüntüler ortaya çıktı ki herkes şaştı kaldı. O dönemde Kaleiçi’de yaptığımız tespitlerden sonra “Koronaiçi” başlığı ile manşete taşıdığımız haber süreçte yapılan hataların belgesi gibiydi.
Şimdi sektör yeni bir virajda. Gerçekten çok yoruldular. Bana göre ilk süreçten de ders çıkardılar. Hayat Eve Sığar (HES) koduyla açılma önerisi uygulanabilir ve mantıklıydı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde yeni bir formül var: “İl ve ilçeye özel serbestlik.”
*
Peki, nasıl olacak? İl ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan vatandaş ödüllendirilecek. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.
Üst Geçitlerden Haber Var Mı?
Tarih 4 Nisan 2019… UKOME Şube Müdürü Sevcan Atalay, Antalya Gazi Bulvarı’na 3 ayrı üst geçit yapılacağını açıkladı, “Hemen uygulamaya geçiyoruz” dedi.
Tarih 15 Mart 2021… Ortada ne üst geçit, ne hem zemin geçit, ne sinyalizasyon sistemi var! Bulvardan sağ salim karşıya geçmek istiyorsanız ya şanslı ya da çok hızlı olmalısınız…
NE YAPSIN VATANDAŞ UÇSUN MU?
ANTALYA’da araç trafiğinin en fazla olduğu noktalardan biri Gazi Bulvarı. Her gün binlerce araç bu bulvarı kullanıyor. Daha önce bu noktada yayaların karşıdan karşıya geçmesi için hemzemin yaya geçitleri vardı.
*
Ancak herhangi bir sinyalizasyon sistemi olmadığı için ve araçlar yüksek hızda seyrettiği için bu geçitler yayalar için adeta ölüm tuzağına dönüştü.
*
Sonra mı ne oldu? Antalya Emniyet Müdürlüğü, “Hem zemin geçitler hem araç sürücüleri hem de yayalar için risk oluşturuyor. Buraya üst geçit yapılsın” önerisini Büyükşehir Belediyesi’ne sundu.
*
Tabii biz de bu süreçte onlarca haber yaptık, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğinin altı çizdik. Konu gündem olunca UKOME kararı ile hem zemin geçitlerin kapatılmasına, bulvara 3 ayrı üst geçit yapılmasına karar verildi.
*
Buraya kadar her şey olması gerektiği gibi ilerledi. Riskli geçitler kapatıldı. Vatandaşın karşıya geçtiği noktalara çelik teller çekildi. Yaya geçitlerinin üzeri asfalt rengine boyandı.
*
Tarih 4 Nisan 2019… UKOME Şube Müdürü Sevcan Atalay, üst geçit kararını doğruladı. “Hemen uygulamaya geçiyoruz” dedi.
*
Tarih 15 Mart 2021… Ortada ne üst geçit, ne hem zemin geçit, ne sinyalizasyon sistemi var! Bulvardan karşıya geçmek istiyorsanız sizi zorlu bir süreç bekliyor.
*
O süreci göze alan onlarca yayayı her gün ölümle dans ederken görüyoruz. Gecenin karanlığında dahi yüksek hızda ilerleyen araçların bir anda karşısına çıkıyor, tellere atlayıp tırmanıyorlar.
*
Şu andaki asıl problem şu: Madem üst geçit yapılmayacaktı neden hemzemin yaya geçitleri jet hızıyla kaldırıldı? O geçitler varken de risk vardı ama en azından yaya geçidi işaretini gören araç sürücüleri hızını düşürüyor, daha dikkatli oluyordu.
*
Bulvara yapılacak üst geçitler Allah korusun burada can kaybına yol açan bir kaza olduğunda mı tekrar gündeme gelecek? Trafik Şube Müdürlüğü, UKOME bu konuda ne yapıyor?
*
Şöyle geriye dönüp baktım bu konuda 8 ayrı haber yapmışız. Her seferinde öneriler sunulmuş, sözler verilmiş. Mutlaka adımlar atılmıştır ama artık adımdan daha fazlasına ihtiyaç var…
MEĞER NE DERTLİYMİŞİZ
Birkaç gün önce dubalarla yolu işgal eden bir işletmeyi Hürriyet Akdeniz Okur Köşesi’ne taşıdık. Yetkililer harekete geçti ve işgal jet hızıyla ortadan kaldırıldı. Ama o kadar çok yeni ihbar aldık ki kentin bu konuda ne kadar dertli olduğunu gördük. Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı ve dahası… Her ilçede onlarca duba işgali var. Bence bu konuda genel bir çalışma başlatılmalı. Her belediye “Aman ne olacak 2 dubadan” demeden işin üzerine gitmeli.