Ukrayna’da barış havası

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Peki, ihracatçı ne düşünüyor?

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Barış ihtimalinin ihracat rakamlarına etkisi olur mu?

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Bu sorunun cevabını Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu verdi ve şunları söyledi:

GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI

İki ülke arasındaki savaş, elbette en fazla Türkiye’yi etkiledi. Fakat Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan ABD-Rusya görüşmesi sonrası çok ciddi bir hareketlenme oldu. Özellikle Ukrayna merkezli şirketlerle yapılan görüşmeler sıklaştı. Müzakere masasından barış kararı çıkarsa ihracatçı için yeni bir dönem başlar.

HAZIRLIK YAPIYORLAR

Barışın etkisini hemen hissederiz. Ancak asıl etki 2025 sonu ve 2026 yılında görülür. Amacımız, Ukrayna ihracat yelpazesini hızla genişletmek, Rusya’da var olan ihracat ağımızı ise daha da etkili hale getirmek. Ukrayna’da yaptığımız görüşmelerde barış ihtimalinin yüksek olduğu kanısına vardık. Çünkü oradaki iş insanları havayı daha iyi kokluyor ve barışa göre hazırlık yapıyor.”

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Türk iş insanlarının öngörüleri elbette önemli anacak Ukrayna’daki hava çok daha belirleyici.

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Yani oradaki iş insanlarının barış hazırlığı yapması, bir şeylerin yolunda gittiğini gösteriyor sanki.

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Umarım bu işin sonu barışla biter.