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Salim Uzun
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TÜROFED Başkanı Yağcı: “Sektör de mutlu olmalı.”

#TÜROFED#Erkan Yağcı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

YENİ turizm sezonu öncesi Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı’yla bir araya geldik, 2025 turizm hedeflerini konuştuk.

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1 saatlik sohbetimizin ayrıntılarını “İngiliz formülüyle 70 milyon turist” başlığıyla haberleştirdim.

TÜROFED Başkanı Yağcı: “Sektör de mutlu olmalı.”

Sohbetimizin bazı bölümlerini de köşe yazıma sakladım.

*

Evet, her şey iyi güzel de turizmcilerin ısrarla üzerinde durduğu, her platformda yüksek sesle dillendirdiği bir konu daha var:

Düşük kur, yüksek maliyet meselesi.  

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Erkan Bey, 2025 turizm sezonu ve sonrası için çok olumlu ve yüksek hedeflerin belirlendiği bir tablo çizdi ancak madalyonun diğer yüzüne de işaret etti.

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Ne dedi Erkan Bey?

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Detaylıca bakalım…

TÜROFED Başkanı Yağcı: “Sektör de mutlu olmalı.”

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KUR BİZİ ÇOK ZORLUYOR

“Biz her şeye olumlu tarafından bakmaya çalışıyoruz ancak 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da düşük kur, yüksek maliyet konusu maalesef bizi fazlasıyla zorlayacak. Enflasyondan kaynaklı çok yüksek maliyet artışları var. Bu durum yeni yılda da devam ederse sektör açısından çok sıkıntılı olacak.

EKONOMİ YÖNETİMİNE İLETTİK

Biz bu durumu ekonomi yönetimine de ilettik, iletiyoruz. Sektörün rahat nefes alması için uygun bir kur politikasına geçilmeli. Evet, 2025 yılında turist sayımızı artırabiliriz ama bu durum sektörün kârlılığı da aratacak anlamına gelmiyor. Turist sayısının arttığı fakat işletmelerin mutsuz olduğu bir ortam olmamalı. Türkiye, çok hızlı biçimde dünya turizmini yönlendirebilecek noktaya geliyor. Turizm altın yumurtlayan bir tavuk. Bu yapıya zarar verecek her türlü uygulamadan vazgeçilmesi lazım.”

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Erkan Bey’in mesajı açık.

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Ancak turizmcinin bu mesajı ne kadar karşılık bulur orası biraz tartışmalı.

 

İÇ TURİZMDE NELER OLACAK?

Sohbetimizde elbette iç turizmi de konuştuk.

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Erkan Bey, özellikle erken rezervasyon konusuna vurgu yapıp şu öneride bulundu:

ELİNİZİ ÇABUK TUTUN

“Yabancı turist elbette çok önemli ama bizim ana pazarımız yerli turist. Kendi vatandaşımız ülkesinde seyahat edemiyorsa, dış turizm yapmamızın bir anlamı yok. Ayrıca biz krizle mücadeleyi yerli turist sayesinde yapıyoruz. Pandemi bunun en çarpıcı örneği. Yerli turist artık tatili lüks değil ihtiyaç olarak görüyor.

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YÜKSEK SEZONA KALMAYIN

Ülkemizde erken rezervasyon sistemi artık kabul edildi. Son rakamlara baktım, enflasyona rağmen iç pazar hareketi gayet iyi. Önerim, tatil planı yapanlar, şimdiden rezervasyonlarını yaptırsın. Çok güzel indirimler ve taksit imkânları var. Yüksek sezonda bu imkânlar olmayacak.”

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Enflasyon meselesi iç turizmi nasıl etkileyecek ben de merak ediyorum.

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Ancak, erken rezervasyon fiyatlarıyla yüksek sezon fiyatları arasında gerçekten de dağlar kadar fark var.

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O yüzden bu öneriyi hiç ötelemeden dikkate alın derim…

#TÜROFED#Erkan Yağcı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
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