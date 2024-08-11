TÜROFED Başkanı Yağcı: “90 milyon turiste hazırız”

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Erkan Bey’in anlattıklarının bir bölümünü haberleştirdim, bir bölümünü de yazım için sakladım.

Öncelikle şunu söylemek lazım; Erkan Bey’in tatil fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ve Türkiye-Yunanistan kıyaslamaları konusundaki tespitleri hem sektör hem de tüketici özelinde hayli gündem oldu.

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Peki, Erkan Bey sohbetimizde başka neler söyledi?

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Gelin, biraz da notlarımdaki diğer başlıklara bakalım…

OTELLER YÜZDE YÜZ DOLMASIN

“Pandemi bize şunu öğretti, bazı dönemlerde otellerimizi tam kapasite doldurmanın anlamı yok. Doğru fiyatı bulalım ama kapasite varsın yüzde 80’de kalsın. Bu şekilde hem kazanırız hem de kaliteyi koruruz. Biz bunu pandemide uyguladık ve o dönemde bile para kazandık. Çok net söylüyorum; bu dönemde de kendi stratejimizi oluşturmak zorundayız.

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BÖLGESEL ÇEŞİTLİLİK OLMALI

Ana pazarların çoğunda 2019 seviyelerine geldik, hatta geçtik. Türkiye için pazar çeşitleme konusu da çok iyi bir noktaya geldi. Bölgeler anlamında pazar çeşitliliğini sağlarsak çok daha iyi olacak. Elbette bu çeşitlilik konusu strateji haline gelmeli. Antalya nasıl İngiltere’yi 3’üncü pazar yaptıysa, İzmir de Rusları daha çok çekmeli.

ALT YAPIMIZ YETERLİ

Antalya zaten belli bir doygunluğa ulaştı, artık düşük sezonlarını doldurmaya çalışıyor. Diğer bölgelerimizin de aynı strateji ile hareket etmesi lazım. Ürün ve pazar çeşitliliği artması lazım. Türkiye mevcut yatak kapasitesi ile 90 milyon turisti güle oynaya ağırlar. Eylül-ekim-kasım ayında Avrupalı turist Türkiye’ye daha çok gelecek. Bu aylar geçen yıla oranla daha iyi geçecek.

2 YILLIK OPERASYON

Biden-Trump münazarasında Türkiye reklamı yayınlanması gerçekten çok iyi bir işti. O reklam çalışması sonrası başta ABD olmak üzere dünyanın her yerinden telefon aldım. Bu çalışma için bizzat Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ettim. Bu operasyon tamamen TGA üzerinden yönetildi ve birden olmadı. CNN’deki o reklam 2 yıllık çalışmanın ürünüydü.

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İFLASIN ETKİSİNİ KIŞIN GÖRÜRÜZ

FTI’ın iflasının etkilerini şu an değil kış sezonunda göreceğiz. Biz şimdiden bu etkiyi nasıl azaltacağımız konusunda kafa yoruyoruz. Türkiye’ye gelen FTI müşterisi tekrar Türkiye’ye gelir. Çok ciddi endişelerimiz yok ama yine de çalışıyoruz. İflasın İlk gününden itibaren dünyanın en büyük tur operatörleri ile görüştük, görüşmeye devam ediyoruz.

YAPAY ZEKÅYI TARTIŞALIM

Yunanistan’daki karidesle Türkiye’deki karidesin fiyatını tartışırken dünya turizmde yapay zekâyı konuşuyor. Bu kısır döngüden çıkmamız lazım. Rakiplerimiz bu tür konulara kafa yorarken biz bunu yaparsak olmaz. Bu tür konuları sadece kamunun kucağına da bırakmamak gerek. Tüm markalar yapay zekâyı, dijitalleşmeyi konuşmalı. Yapay zekâyı sektörün lehine kullanacak personel yetiştirmeliyiz. Algoritmalarda nasıl ilk sıralarda yer alacağımızı konuşmalıyız.”

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Erkan Bey’in dile getirdiği başlıkların her biri üzerinde uzun uzun düşünmek gerekiyor.

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Çünkü biliyorum ki tırnak içindeki her cümlede istatistik, tecrübe ve gözlem var.

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Kimse kusura bakmasın, sadece konuşmak için konuşan bazı turizmcilerin sektöre verdiği zararı gördükten sonra, bilgi ve birikim içeren tespitler ilaç gibi geliyor.

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Bizim petrolümüz yok ama turizmimiz var.

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Ve bu değere de el birliğiyle sahip çıkmak zorundayız…