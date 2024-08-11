×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSalim UzunTÜROFED Başkanı Yağcı: “90 milyon turiste hazırız”
Salim Uzun
Salim Uzun
Salim UzunYazarın Tüm Yazıları

TÜROFED Başkanı Yağcı: “90 milyon turiste hazırız”

#TÜROFED#Erkan Yağcı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Dr. Erkan Yağcı’yla bir araya geldik, uzun uzun sektörü konuştuk.

Haberin Devamı

Erkan Bey’in anlattıklarının bir bölümünü haberleştirdim, bir bölümünü de yazım için sakladım.

TÜROFED Başkanı Yağcı: “90 milyon turiste hazırız”Öncelikle şunu söylemek lazım; Erkan Bey’in tatil fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ve Türkiye-Yunanistan kıyaslamaları konusundaki tespitleri hem sektör hem de tüketici özelinde hayli gündem oldu.

*

Peki, Erkan Bey sohbetimizde başka neler söyledi?

*

Gelin, biraz da notlarımdaki diğer başlıklara bakalım…

OTELLER YÜZDE YÜZ DOLMASIN

“Pandemi bize şunu öğretti, bazı dönemlerde otellerimizi tam kapasite doldurmanın anlamı yok. Doğru fiyatı bulalım ama kapasite varsın yüzde 80’de kalsın. Bu şekilde hem kazanırız hem de kaliteyi koruruz. Biz bunu pandemide uyguladık ve o dönemde bile para kazandık. Çok net söylüyorum; bu dönemde de kendi stratejimizi oluşturmak zorundayız.

Haberin Devamı

BÖLGESEL ÇEŞİTLİLİK OLMALI

Ana pazarların çoğunda 2019 seviyelerine geldik, hatta geçtik. Türkiye için pazar çeşitleme konusu da çok iyi bir noktaya geldi. Bölgeler anlamında pazar çeşitliliğini sağlarsak çok daha iyi olacak. Elbette bu çeşitlilik konusu strateji haline gelmeli. Antalya nasıl İngiltere’yi 3’üncü pazar yaptıysa, İzmir de Rusları daha çok çekmeli.

ALT YAPIMIZ YETERLİ

Antalya zaten belli bir doygunluğa ulaştı, artık düşük sezonlarını doldurmaya çalışıyor. Diğer bölgelerimizin de aynı strateji ile hareket etmesi lazım. Ürün ve pazar çeşitliliği artması lazım. Türkiye mevcut yatak kapasitesi ile 90 milyon turisti güle oynaya ağırlar. Eylül-ekim-kasım ayında Avrupalı turist Türkiye’ye daha çok gelecek. Bu aylar geçen yıla oranla daha iyi geçecek.

2 YILLIK OPERASYON

Biden-Trump münazarasında Türkiye reklamı yayınlanması gerçekten çok iyi bir işti. O reklam çalışması sonrası başta ABD olmak üzere dünyanın her yerinden telefon aldım. Bu çalışma için bizzat Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ettim. Bu operasyon tamamen TGA üzerinden yönetildi ve birden olmadı. CNN’deki o reklam 2 yıllık çalışmanın ürünüydü.

Haberin Devamı

İFLASIN ETKİSİNİ KIŞIN GÖRÜRÜZ

FTI’ın iflasının etkilerini şu an değil kış sezonunda göreceğiz. Biz şimdiden bu etkiyi nasıl azaltacağımız konusunda kafa yoruyoruz. Türkiye’ye gelen FTI müşterisi tekrar Türkiye’ye gelir. Çok ciddi endişelerimiz yok ama yine de çalışıyoruz. İflasın İlk gününden itibaren dünyanın en büyük tur operatörleri ile görüştük, görüşmeye devam ediyoruz.

YAPAY ZEKÅYI TARTIŞALIM

Yunanistan’daki karidesle Türkiye’deki karidesin fiyatını tartışırken dünya turizmde yapay zekâyı konuşuyor. Bu kısır döngüden çıkmamız lazım. Rakiplerimiz bu tür konulara kafa yorarken biz bunu yaparsak olmaz. Bu tür konuları sadece kamunun kucağına da bırakmamak gerek. Tüm markalar yapay zekâyı, dijitalleşmeyi konuşmalı. Yapay zekâyı sektörün lehine kullanacak personel yetiştirmeliyiz. Algoritmalarda nasıl ilk sıralarda yer alacağımızı konuşmalıyız.”

*

Haberin Devamı

Erkan Bey’in dile getirdiği başlıkların her biri üzerinde uzun uzun düşünmek gerekiyor.

*

Çünkü biliyorum ki tırnak içindeki her cümlede istatistik, tecrübe ve gözlem var.

*

Kimse kusura bakmasın, sadece konuşmak için konuşan bazı turizmcilerin sektöre verdiği zararı gördükten sonra, bilgi ve birikim içeren tespitler ilaç gibi geliyor.

*

Bizim petrolümüz yok ama turizmimiz var.

*

Ve bu değere de el birliğiyle sahip çıkmak zorundayız…

#TÜROFED#Erkan Yağcı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci: Bodrum’u Kos’la,…

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Tarihin en kötü olimpiyatı mı?

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

ALTIN KÜRE'NİN TÜRKİYE'YE GELİŞİ

 BARBAROS TAPAN
BARBAROS TAPAN

Hem moda hem psikoloji okudu modanın psikolojisini yazdı

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Şimdi sakin kalma zamanı

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER
TÜM YAZARLARIMIZ