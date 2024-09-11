Turizmin arkasında ‘YÖREX’ izleri

Haberin Devamı

Bu işi kim başardı?

*

Antalya Ticaret Borsası.

*

Bu başarı öyle kolay da olmadı.

Çok uğraşıldı, binbir emek verildi.

*

Zorluklarla mücadele edildi.

*

Gelinen noktada, sadece yapıldığı kenti değil tüm Türkiye’yi etkileyen muazzam bir eser çıktı karşımıza.

*

Geçmişte de çok defa YÖREX’i yazdım.

*

‘Coğrafi işaretli’ ürün sayısının muazzam yükselişini resmi rakamlarla destekledim.

*

Bugün ise, Türkiye’nin fuarı haline gelen YÖREX’in turizme etkisine vurgu yapmam gerektiğini düşündüm.

*

Çünkü YÖREX, turizm sektörünü de etkiler hale geldi.

*

Peki, bu etki nasıl oluştu?

*

Elbette ki gastronomi ile.

*

Gastronomi turizmindeki hızlı yükselişin arkasına bakın, coğrafi işaretli ürünlerin ayak izini görürsünüz.

*

İşte bu izler arttıkça, belirginleştikçe hem tarım hem de turizmin kazandığına şahit olursunuz.

Haberin Devamı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır’a yaptığım son ziyarette bu etki üzerinde durdum.

*

Ali Bey, ‘turizm başlığı’ altında çok önemli şeyler söyledi.

*

İşte o başlığın ‘en’leri…

TÜRKİYE SERVETİN ÜZERİNDE

“Gastronomi, Türkiye’de gecikmiş bir konuydu. Şimdi ise turizmi çeşitlendirmek ve daha fazla gelir elde etmek için önemli bir alan haline geldi. Araştırmalar gösteriyor ki; seyahat tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri gastronomi. Yöresel ürünler de bu alanın içindeki bir cevher. Türkiye, müthiş bir servetin üzerinde oturuyor.





TURİST 7 KAT FAZLA PARA HARCIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların bu konuda önemli çalışmaları var. Neden? Çünkü gastronomi için ülkemize gelen bir turist ülkemizde 7 kat daha fazla para harcıyor. Daha da önemlisi bu kapsamdaki ziyaretler alışkanlık yapıyor. Buradaki işaretli ürünleri ülkesine götürüyor, tanıtıma katkı sağlıyor. Türkiye, bunun farkına vardı ve coğrafi işaretli ürünlerimiz sınırları aşmaya başladı. Şu an 26 coğrafi işaretli ürünümüz Avrupa Birliği tarafından tescil edildi.

Haberin Devamı

İŞARETLİ ÜRETİM YÜZDE 20 ARTTI

Türkiye’de coğrafi işaret alabileceğini tahmin ettiğimiz 3 bin 500 ürün var. 2010 yılına dönelim, bu rakam 119’du. Şimdi ise 1632. Yeni yıl itibariyle, işaret almış ürünlerimizin tanıtımına yoğunlaşacağız. Elbette bu ürünlerin sınırlı sayıda üretiliyor olması önemli bir handikap. Eğer bu sorunu çözer ve üreticinin birlikte hareket etmesini sağlayabilirsek müthiş bir gelir ortaya çıkar. Çünkü dünyada tarımsal ürünlerde gerileme varken, coğrafi işaretli ürünlerin üretiminde yüzde 20 artış yaşanıyor. İnsanlar lezzet ve sağlık garantisi olan ürünleri tüketmek istiyor.”

*

Ali Bey’in son cümlesi aslında tüm soruların cevap anahtarı niteliğinde.

*

Haberin Devamı

“İnsanlar lezzet ve sağlık garantisi olan ürünleri tüketmek istiyor.”

*

İşte, bu içeriği sağladığınızda da sadece tarım ve turizm değil onlarca sektör kazançlı çıkıyor.

*

Elbette bu koşuda devlet desteği de önemli.

*

Öğrendiğim kadarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da YÖREX’i önemsiyor ve destekliyor.

*

Ayrıca 9-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek yeni fuarda Türkiye’nin en önemli market ve e-ticaret markaları da olacakmış.

*

Üretici açısından bulunmaz fırsat.

*

Doğru iş birlikleri sağlanabilirse, yeni işaret almış ürünlerimiz de çok kısa sürede Türkiye ile kucaklaşabilir.