Turizmde ‘yeni rota’ oluşturuluyor

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Yeni rota, sezonu uzatıp, kış turisti sayısını belirli bir seviyede tutmak.

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Sektör profesyonelleri bu hedef için farklı cephelerde uğraş veriyor.

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Bir yandan indirimler devreye sokuluyor.

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Diğer yandan hedef pazarlara yönelik özel kampanyalar hazırlanıyor.

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Elbette Noel ve yılbaşı hazırlıkları da başladı.

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Mücadele dört koldan devam ediyor ama Türkiye’ye yıllık 1 milyonu aşkın turist getiren FTI Group’un iflasının etkisini elbette hissediyoruz, hissedeceğiz.

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Enseyi karartmaya gerek var mı?

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Bunun cevabını Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu veriyor.

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Ne diyor Kaan Bey?

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17 MİLYONU GEÇERİZ

“Elbette Avrupa’nın en büyük 3 tur operatöründen biri olan, Türkiye’ye yıllık 1 milyonu aşkın turist getiren Almanya- Münih merkezli FTI Group’un iflasının etkisini hissedeceğiz. Çünkü diğer tur operatörleri kış ayına iştahlı yaklaşmıyor. Yaklaşmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yine turizmdeki mevsimsellik engelini ortadan kaldırmak için de çalışıyoruz. Bu süreçte, havayolu şirketlerinin tavrı da çok önemli. Özellikle Rusya ve Avrupa’dan kış uçuşları belli bir seviyede olmalı. 2023 Kasım ayında 405 bin turist ağırlamışız. Aralık ayında ise bu rakam 315 bin olarak kayıtlara geçmiş. Eğer bu sezon bu rakamlara ulaşır ve işin içine transit yolcuları da dahil edersek 17 milyon turisti geçeriz.”

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Elbette, daha yüksek hedefler aklımızdan geçiyor.

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Ama bu coğrafyada yapılan turizmin dünyada örneği yok.

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O yüzden en iyisi için yola devam etmeye devam edeceğiz.

İKİ ÖNEMLİ SORU

Peki, Noel ve yılbaşı hazırlıkları ne alemde?

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Sezon uzayacak mı?

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Bu soruların yanıtı ve daha fazlası da Kaan Bey’de…

SEZON UZAYACAK

“Sezon kasım ayının 3’üncü haftasına kadar devam edecek. Noel ve yılbaşı çok hareketli geçecek. Rezervasyonlar bunu gösteriyor. Şu anda yüzde 50’nin üzerine çıkan indirimler var. Özellikle daha önce Türkiye’de tatil yapan, kış dönemindeki tatil şartlarını iyi bilen Kuzey Avrupa ülkesi vatandaşları yoğun biçimde Antalya’yı tercih ediyor. Biz de ayrıca uzun süreli konaklamalara ve 65 yaş üstü misafirlerimize ilave indirimler yapıyoruz."

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Herkesin tatil beklentisi elbette farklı ama inanın ben de Antalya’nın eylül-ekim ayına aşığım.

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Eğer tatil rotam Antalya ise mutlaka bu ayları seçiyorum, her anlamda rahat ediyorum…

TURİST KARŞITLARINI SORDUM

Kaan Bey’le sohbet ederken Avrupa ülkelerinde zaman zaman gündeme gelen ‘turizm karşıtlığı’ hakkında ne düşündüğünü de sordum.

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Kaan Bey, özetle şunları söyledi:

TURİZM REHAVETİ YAŞIYORLAR

“Dünyanın hiçbir yerinde turizmden bıkmak gibi bir şey olamaz. Ülkeler sadece turizmin getirdiği olumsuz etkileri azaltmaya çalışıyor. Elbette bazı ülkelerde turizm rehaveti yaşanıyor ve kapasitelerin üzerine çıkılıyor. Bu da turizmin yönetimi konusunda sorunlara neden oluyor. Türkiye bu tür etkilerden çok uzak bir konumda.”

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Bu açıklamadan şunu anladım:

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Türkiye turizm kapasitesini henüz doldurmadı ve turizmdeki yönetim anlayışımız Avrupa’nın çok daha ilerisinde.

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Bu tespite katılıyor muyum?

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Hem de sonuna kadar…







İNSAN GURURLANIYOR…

Geçen hafta elime, yayın yönetmenliğini meslek büyüğümüz Bülent Ecevit’in yaptığı Adolya Dergisi geçti.

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Derginin ismine ve kapaktaki “Biz bir aileyiz” mesajına bakınca içerikte sadece Adopen markasıyla ilgili haberlerin olduğunu düşündüm.

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Yanılmışım.

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Dergide her şey var…

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Ekonomi, turizm, sağlık, gastronomi, seyahat hatta röportaj…

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Bülent ağabey ve ekibi çok güzel bir dergi hazırlamış.

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Dergide Adopen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak’ın da "Sanayi büyümeli" başlıklı bir yazısı vardı.

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Yazıyı dikkatle okudum.

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Mustafa Bey, medyaya konuşmayı çok sevmez.

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O yüzden fırsat bu fırsat yazısından edindiğim bazı bilgileri kendi yazıma ekledim.

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Markanın Cezayir’de bir fabrikası devreye girmiş, hatta üretime bile başlamış.

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Mısır’daki fabrika ise Aralık 2024’te üretime başlayacakmış.

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Bunlar Türkiye’nin uluslararası imajı açısından çok önemli yatırımlar.

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Ancak yazıda daha önemli gördüğüm şeyler de var.

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Mesela ADO Grup, deprem bölgesinde konutlar inşa etmiş.

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Toplamda, 40 bin adete yakın pencere ve 70 bin metrekare ısıcam üretimi yapılmış, depremzedelerin hizmetine sunulmuş.

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Bu topraklarda yetişen bir sanayicinin ekonomiye ve topluma sunduğu katkıyı okuyunca insan gururlanıyor.

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Mustafa Bey bunları çok anlatmıyor ama bana kalırsa anlatması lazım.

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Anlatsın ki herkese örnek olsun.