Turizmci ‘online’ kalmalı

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Neden?

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Çünkü Kaan Bey, sektörün geleceği açısından çok önemli şeyler söyledi, söylediklerini de resmi rakamlarla destekledi.

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Önce, Kaan Bey konuşmasında nelere vurgu yaptı ona bir bakalım.

YÜZDE 65 ONLINE REZERVASYON

“Online rezervasyonların yıllık yüzde 8-12 arasında değişen artışlarla büyümesi bekleniyor. Online rezervasyonlar 2024 yılında 1 trilyon dolara ulaştı. 2026 yılında ise 1,2 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor. O zamana kadar, küresel seyahat rezervasyonlarının yaklaşık yüzde 65'i online olarak yapılacak. Oteller için küresel online rezervasyonları 2024 yılında pazarın yüzde 55'ini oluşturdu. 2026 yılına kadar bu oranın yüzde 58'e yükselmesini bekliyoruz.

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ÇEVRİMCİ SEYAHAT DİKKAT ÇEKİYOR

Tüm bölgelerde rezervasyonlardaki istikrarlı artış, tüketicilerin online seyahat hizmetlerini giderek daha fazla tercih ettiğini gösteriyor. Turizmde üretken yapay zekâ kullanımı sürekli artıyor. Bu hızla giderse, 2025 yılında yapay zekâ kullanım oranı yüzde 50'yi aşacak. Özellikle Gemini, ChatGPT ve diğer LLM liderleri sohbet ortamlarında daha derin seyahat entegrasyonları ortaya koydukça ve son derece yetenekli otonom aracıları kullanıma sunmaya başladıkça, çevrimiçi seyahat talebi daha da büyüyecek.”

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Kaan Bey, özetle şuna dikkat çekiyor:

Turizm anlayışı tüm dünyada değişiyor, gelişiyor, yenileniyor.

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İşte, ortaya çıkan bu yeni tarza ayak uyduranlar, serüvene devam edecek.

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Uyduramayanlar ise sektöre veda edecek.

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Çünkü bu işin istisnası kalmadı artık.

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Küresel rakamlar da bunu açıkça ortaya koyuyor.

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Bizim en büyük şansımız ise sektöre öncülük yapan isimlerin, bu değişimin fazlasıyla farkında olması.

ANSİAD: ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR

Hafta sonu, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin 35’inci Kuruluş Yıl Dönümü Balosu’na katıldım.

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ANSİAD yöneticileri, gerçekten çok keyifli bir program hazırlamış.

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Danslar, müzikler harikaydı.

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Ancak bunlardan daha önemli bir konu vardı.

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ANSİAD’ın eğitime verdiği önem…

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ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, kürsü konuşmasında, dernek olarak 221 öğrenciye burs verdiklerini açıkladı ve şöyle devam etti:

HEDİYE YERİNE BAĞIŞ

“Kuruluşundan beri elini taşın altına koymaktan kaçınmayan derneğimiz, eğitimi desteklemek amacıyla ANTEV’i kurdu. ANTEV, her daim desteğe muhtaçtır. Bu çerçevede 35’inci yılımızın anısına üyelerimize hediye vermektense ülkemizin yarınlarına destek olabilmek amacıyla, yönetim kurulu kararı ile ANTEV’e 500 bin TL bağış yaptık.”

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Çocuklarımızın eğitimi için atılan bu adım, tüm derneklere örnek olmalı.

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ANSİAD yönetimi, küçük bir hediyeyle kısa süreli üye memnuniyetinden çok, çocuklarımızın geleceğini düşünmüş.

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Antalya'ya da bu kararı alkışlamak düşer.