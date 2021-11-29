TURİZM HERKESİN ÖNCELİĞİ OLMALI

Öğrendiğimiz bir şey daha var o da sağlık çalışanlarının yaşamın devamı için sundukları katkının büyüklüğü.
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Antalya pandemi sürecinde iyi bir sınav verdi. Zaman zaman birtakım eleştirileri dile getirsek de özellikle sağlık kuruluşlarımızın gösterdiği refleksin övgüye değer olduğunu düşünüyorum.
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Neden mi? Çünkü kent genelindeki birçok hastane, salgının en üst noktaya çıktığı dönemlerde ciddi yoğunluklarla karşı karşıya kaldı.
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Bu yoğunluklara rağmen hem pandemi süreci yönetildi hem de diğer poliklinikler ve acil ameliyatlar aksatılmadı.
KENTLERİN kendine özgü markalar yaratması hiç kolay değil. Öncelikle gerçekten markalaşacak ürünleriniz bulunması gerekiyor.
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Yani kalite ve özgünlük olmadan markalaşmak imkânsız. Tabii kalite ve özgünlük işin sadece başlangıç kısmı.
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Çünkü koruyamadığınız, tanıtamadığınız hiçbir ürün markalaşamaz. Sadece doğduğu sınırlar içinde yaşar ve ölür.
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Geçen hafta Afyonkarahisar’da Hürriyet Ekonomi Zirvesi’ni gerçekleştirdik. 2 günlük ziyaretimde kısa gözlemler yapma fırsatım oldu.
ATA’nın alınmasına çocuklar gibi sevindiği Savarona saat 06.00’da Çekmece açıklarına demirledi.
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Atatürk, saat 15.30’da Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak’la birlikte yata geçti.
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Çok hastaydı Gazi…
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Hatta, “Bu tekne yoksa benim mezarım mı olacak?” diye sormaktan kendini alamamıştı.
O kalbin içinde sanatı, tarihi, turizmi, mimariyi barındırır.
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Antalya’nın kalbi de Kalekapısı, Kaleiçi, Işıklar, Atatürk, Kâzım Özalp, Güllük, Caddesi’nde atar.
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Kentlisi, turisti mutlaka bu noktalardan geçer, bazen manzara seyreder, bazen alışveriş yapar.
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‘5 yıldızlı otelden çıkmıyor’ dediğimiz yabancı turistlerin bile mutlaka bir anısı vardır bu noktalarda.
Ben de bu çalışmayı yeni öğrendim. Maalesef ki bu tür başarılı işler çoğunlukla satır arasında kalıyor. Çünkü işin içinde magazin yok.
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Peki, ne var bu işte?
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Emek var, bilim var, onlarca yıllık mücadele var.
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Ortaya çıkan sonuç ise sadece bu çalışmayı yürüten Prof. Dr. Burak Yuluğ ve Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Çankaya için değil, Türkiye için, Antalya için çok önemli.
O tarihte neler yaşandığını kısaca anlatayım…
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Kızılağaç turizm bölgesindeki turizmciler, turistler ve bölge sakinleri bir sabah korku filmi gibi bir tabloyla karşılaştı. Nifrit Deresi’nin berrak suları kararmış, deredeki balıkların birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan balıklar ise derenin yüzeyinde yaşam savaşı veriyordu.
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Kimse ne olduğunu anlamadı ilk başta. Ancak kısa sürede derenin kirlenme nedeniyle karardığı ortaya çıktı! Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alarma geçti, dereden jet hızıyla numuneler alındı.
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Sonuç kimseyi şaşırtmadı. Çevredeki bazı zeytinyağı fabrikaları Nifrit Deresi’ne karasu deşarj etmişti.
Turizm gelirleri neredeyse sıfırlandı. Bu süreçte en ağır darbeyi de elbette turizm sektörü aldı.
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Tüm dünyada her şey kötüye giderken Türk turizmcisi öyle bir refleks gösterdi ki ‘Koronavirüs bile bu işe şaşırdı’ desek yanlış olmaz.
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Hafta ortasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile bir araya geldik, uzun uzun turizmi konuştuk.
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Salgın döneminde sektörün nasıl bir strateji izlediğini detayları ile Hürriyet ana gazetede haber olarak işledim.
16 Ocak 2021: Çay köpürdü balıklar öldü
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18 Ocak 2021: Zehir akmış
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19 Ocak 2021: Hem ceza hem mühür
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21 Ocak 2021: Düden nasıl kurtulacak
Dün 20 milyon turist hedefi koyan Antalya, bugün 7 milyonuncu turisti havai fişeklerle karşılıyor.
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Ekonomiyi, sektörleri yönetenler de bu durum karşısında gardını almaya çalışıyor.
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Peki, çözüm ne? Çözüm dönüşüm. Kolay mı? Hayır, çok zor…
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Ekonomik dönüşümler bilgi birikimi, planlama ve doğru yönetim ister.
Ancak pandemiden önce fuarcılık sektöründe yakaladığımız hareketi tamamen yok saymak, “Fuarcılık kim biz kim” demek de yanlış.
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Elbette Berlin, Dubai, Londra’da yapılan fuarcılıkla kıyaslama yapacak değilim. Böyle bir kıyaslama zaten gerçekçi olmaz.
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Ancak diğer taraftan da bu sektör içinden çıkan markalarımıza sahip çıkalım. Mesela o markalardan biri Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX).
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Bu yıl 20-24 Ekim tarihleri arasında 11’inci kez kapılarını açacak. Pandemi dönemi haricinde hiç hız kesmeden, her fuarda da çıtayı yükselterek ilerleyebilmek gerçekten zor iş. Bu başarının tek yolu var inanmak ve çalışmak.
Ne olacak bu proje içeriğinde?
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Cumhuriyetin 100’üncü yılı simge bir eserle taçlandırılacak. Bu eserin içinde hem cumhuriyet hem Antalya olacak.
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Simge deyince çoğumuzun aklına heykel geldi. Ama bu çalışma öyle dar kapsamlı değil. Zaten başvuru sürecindeki esneklik de herkesin bu projeye fikir sunması için hazırlanmış.
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Kısacası ATSO şunu diyor: “Cumhuriyet hepimizin. Yaş sınırı yok, meslek sınırı yok. Statü ayrımı yok. Hayal edin, fikrinizi gönderin Antalya dinamikleri de hayata geçirsin.
10 gün süren yangında yüzlerce fotoğraf önümden geçti. Dehşeti, afeti en iyi anlatan fotoğrafları seçip bazılarını 9 sütuna açarak gazete sayfalarına bastık. Ancak birçok kaliteli fotoğraf o sayfalara giremedi. Sadece zihnimizde kaldı.
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Ben böyle düşünürken telefonum çaldı. Arayan uzun yıllar birlikte mesai harcadığım Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Salih Uçar’dı, “Manavgat’ta çekilen fotoğrafları sergi haline getiriyoruz” dedi. Birden gözlerim parladı. Çünkü gelecekte hepimize ibret olacak o fotoğraflar bu sergi sayesinde sadece zihnimizde kalmayacaktı. Aslında bu kadar mutlu olmamın diğer bir nedeni de o yangında günlerce mesai harcayan arkadaşlarımın emeklerinin güzel bir proje ile tekrar hayat bulacak olmasıydı.
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24 bin kare fotoğraf arasından seçilen 45 fotoğrafın yer aldığı sergi 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün boyunca gezilebilecek. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.
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Aslında bu sergi öyle sıradan olmayacak. Ben çok fazla ayrıntı vermeyeceğim ama Hürriyet’in uzman foto muhabiri, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel, yarınki köşe yazısında serginin tüm detaylarını sizlerle paylaşacak. Unutmadan; sergide, Hürriyet sayfalarında yer alan fotoğraflar da gazete kupürü olarak yer alacak…
KAZIN AYAĞI ÖYLE DEĞİLMİŞ
Ne diyordu Semih Bey: “Kavşak düzenlemesi trafik yükünü azaltmak ve yaya, araç güvenliğini sağlamak için yapılmaz mı? Bu düzenlemeyi yapanlar acaba kendileri bu kavşağı kullanıyor mu?”
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Köşenin yayınlandığı gün Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan aradı. Kavşakta yaşanan yoğunluğun azaltılması için düzenleme yaptıklarını, düzenleme sürecinin de devam ettiğini söyledi.
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Hatta sürücü ve yayaların tespitlerinin de dikkate alındığını, bu kapsamda yeni uygulamaların gündeme gelebileceğini vurguladı. Ben de bu konuşmadan orada sabit değil, dinamik bir çözüm planlandığını anladım.
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Hatta UKOME yetkilisi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Salim Nur ile kavşakta gözlem yapma fırsatı da buldum.
Aşı, maske, mesafe, hijyen… Korona ile savaşta vazgeçilmez hale gelen bu şartların okullarda ne ölçüde sağlanabileceği uzun uzun tartışılıyor.
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Karamsar olan veli, özellikle sınıflarda mesafe kurallarının sağlanamayacağını düşünüyor. Diğer bir çekince ise aşı olmaktan kaçınan aileler.
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Aslında sorun sadece öğrenci velileri de değil, aşı karşıtı öğretmenlerimizin olduğunu biliyoruz. Aşı olmayan öğretmen ve okul personeli haftada 2 gün PCR testi yaptırıp ilgili birimlere bu testleri teslim edecek.
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Gelelim sınıftaki mesafe tedirginliğine. Birçok veli onlarca öğrencinin tek bir sınıfta bir arada eğitim görmesini sakıncalı buluyor. Hatta birçok arkadaşım çocuklarına ders boyunca maske ve siperlik takmasını öğütlüyor.
Son alınan normalleşme kararları sonrası açılan kafeterya ve restoranlar, “Aman müşteri rahatsız olmasın” anlayışıyla dumansız hava sahasını delmeyi uygun görmüşler.
*
Hangi mekâna gitsem veya önünden geçsem kapalı alanlarda sigara içiliyor. Denetim derseniz o iş pandemi ile birlikte askıya alınmış sanırım.
*
Davetli olduğum bir yemekte kapalı alanda sigara içildiğini görünce garsona bu duruma neden izin verdiklerini sordum.
*
Aldığım yanıt ikna ediciydi (!) :
“Zaten zor bir süreçten geçtik. Bir de müşteriye ‘Sigaranı çık dışarıda iç’ diyemiyoruz. Salgın bitsin yine yasağı uygularız. Şimdilik elleşmiyoruz.”
Bilime, ekonomiye, siyasete, spora yön veren isimler koronavirüs aşısıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
*
Hepsi farklı sözcükler, farklı cümlelerle aşının önemini anlattı. Tek ortak noktaları ise aşı olmanın bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu anlatmalarıydı.
*
Aslında verilen mesaj çok açık: “Keşke demeden aşı olun.”
*
“Neden keşke diyelim ki?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenlere 3 farklı adres vereceğim. Gidip sorunun yanıtını bizzat öğrensinler.
*
Manavgat yangını boyunca bölgede tam 20’ye yakın mahalle gezdik. Her birinde ayrı bir hikâye vardı.
*
Beni en çok Kalemler etkiledi! Attığım her adım, çektiğim her fotoğraf karesinde siyah-beyaz bir filmin içinde gibiydim.
*
Genzi yakan kül kokusu, kararmış toprak, ağaçlar, evler… Yaşamın tüm renkleri silinmişti Kalemler’de! Alevlerin gücüyle adeta taşlar bile yanmış, kömür karası olmuştu. Yeri 2-3 santim kazdığımızda toprağın özüne ulaşabiliyorduk.
HÜZNÜN RENGİ VAR MI?
Bugün bana, “Hüznün bir rengi var mı?” diye sorsanız, hiç duraksamadan, “Kül rengi” derim.
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Bu sefer öyle olmadı. Manavgat’a düşen ateş tüm Türkiye’yi yaktı kavurdu. 6 gündür nöbetteyiz.
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Gazete sayfalarına koyduğumuz her fotoğraf kalbimizi dağlıyor. Ölümler, küllerin altında yitip giden hayaller nefesimizi kesiyor.
*
İçimizi umutla dolduran tek şeyse her felakette ortaya çıkan isimsiz kahramanlar.
*
Çok şükür oteller doldu, kent esnafı rahat bir nefes aldı.
*
Bu yoğunluğun ceremesini hiç şüphesiz en fazla turizm çalışanları çekti.
*
Sadece otel içinde çalışanlar mı?
*
Elbette hayır.
*
TURİZM HERKESİN ÖNCELİĞİ OLMALI
Antalya’da hangi platformda olursa olsun ‘turizmi’ konuşmaya kalksanız sohbetin sonu mutlaka, “Turizmi nasıl çeşitlendireceğiz?” ve “Ne olacak bu her şey dahil sistemi?” tartışmasıyla bağlanır ve somut bir adım atmadan herkes dağılır.
Sadece turizm profesyonellerinin değil, kamu yöneticilerinin de vazgeçilmez tartışma alanıdır bu iki konu.
*
Ben de zaman zaman bu konulara kafa yoruyorum.
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Hatta geçtiğimiz ay AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile geniş kapsamlı bir söyleşi yapmıştım.
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O söyleşi sonrası her şey dahil sisteminin geleceği ile ilgili kafamdaki tüm soru işaretleri silinmişti.
*
Ama turizmi deniz-kum-güneş sarmalından nasıl çıkaracağımıza yönelik hala somut bir proje yok önümüzde.
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Elbette turizm sektörü temsilcilerinin bu konuda detaylı tespitleri var. Birçok isim yoğun mesai de harcıyor.
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Ancak kamu-özel sektör iş birliği olmadan hiçbir iyi niyetli girişimin sonuca ulaşacağına inanmıyorum.
*
Bakın, bu kent Türkiye turizminin yıldızı. Biz bu kentte 16 milyon yabancı turist rakamına ulaştık.
*
Pandemiye rağmen bu kentte bu yıl 9 milyon turist geldi, gelmeye de devam ediyor.
*
Yani bu ne demek? Bu kentin lokomotifi turizm. Bu lokomotif ne kadar hızlı giderse Türkiye o kadar kazançlı çıkar.
*
Esnafı da kazanır, iş insanı da beyaz, mavi yakalı çalışanı da.
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O yüzden bu sektörün gelişimi için sadece bu sektörün içindekiler değil, herkes kafa yormalı.
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Yerel yönetimler boş durmamalı. Proje üretmeli, sektörle ortak çalışmalı. Sorun çözmeli, aracı olmalı.
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‘Turizm benim işim değil’ anlayışından sıyrılmalı.
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Spor turizmini konuşuyorsak Gençlik Spor İl Müdürlüğü, sağlık turizmini konuşuyorsak İl Sağlık Müdürlüğü de işin içinde olmalı.
OLMASI GEREKEN OLMUŞ
Geçen hafta bu düşünceler içinde Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük’ü ziyaret ettim.
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Daha fikirlerimi paylaşamadan İsmail Bey sağlık turizmi konusunda attıkları somut adımları anlatmaya başladı.
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Daha göreve geleli 1 ay olmuş bir kamu yöneticisinin bu kentin sağlık turizmindeki potansiyelini görüp çalışmaya başlaması gerçekten hayret verici.
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1 ayda neler yapmış İsmail Bey hemen anlatayım.
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Öncelikle turizm verilerine çok hakim. Bu kentin ne yapıp ne yapamayacağını şimdiden çözmüş.
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Bu kente gelen yabancıların sağlık ihtiyaçlarını yıl bazında mercek altına almış.
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Ankara hedefli çalışmaları ise İsmail Bey’in ağzından size aktarayım:
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“Kamuda yeterince hızlı refleks geliştiremiyoruz. Sağlık turizminde bir hasta bize geldiğinde o hastanın evrak kayıt işlemlerini 15 dakika içinde halletmemiz lazım.
BAKAN’A RAPOR SUNDUK
Bunun için de yeni bir mevzuata ihtiyaç var. Yeni mevzuat yazılsın diye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya kapsamlı bir rapor sunduk.
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Sağlık turizmindeki potansiyeli gerçeğe dönüştürebilmek ve bu alanda başarılara imza atabilmek için gereken her şeyi madde madde ortaya koyduk.
ÖZELLERLE YARIŞMIYORUZ
Bizim derdimiz özel hastanelerle yarışmak değil. Derdimiz Singapur ve Malezya’daki sağlık turizmi canlılığını Antalya’ya çekebilmek.
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Ankara’da sadece sağlık turizmiyle ilgilenen USHAŞ Genel Müdürlüğü adı altında bir birimimiz var. Yurt dışından sağlık turizmi için gelen hastaları, şimdiye kadar İstanbul’a çekiyorlardı. Burada da büyük bir potansiyelin olduğunu kendilerine anlattım. Önümüzdeki hafta Antalya’ya sağlık turizmi için hasta getirmeye başlayacaklar.”
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Özet olarak ne yapılmış: Sorun ve çözüm ortaya konmuş, rakamlarla desteklenmiş, rapor haline getirilmiş ve ilgili en yüksek makama sunulmuş.
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Daha da sevindirici olanı sonuç da alınmış. Eğer 1 ay gibi kısa bir süre içinde sağlık turizmi konusunda böyle adımlar atılıyorsa ilerleyen günlerde çok daha güzel haberler alacağımıza yürekten inanıyorum.
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Umarım İsmail Bey’in bu heyecanı herkese örnek olur…