'TEKNİK KOLEJ' ÖN YARGIYI KIRDI

Antalya’da hangi platformda olursa olsun ‘turizmi’ konuşmaya kalksanız sohbetin sonu mutlaka, “Turizmi nasıl çeşitlendireceğiz?” ve “Ne olacak bu her şey dahil sistemi?” tartışmasıyla bağlanır ve somut bir adım atmadan herkes dağılır.

Sadece turizm profesyonellerinin değil, kamu yöneticilerinin de vazgeçilmez tartışma alanıdır bu iki konu.

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Ben de zaman zaman bu konulara kafa yoruyorum.

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Hatta geçtiğimiz ay AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile geniş kapsamlı bir söyleşi yapmıştım.

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O söyleşi sonrası her şey dahil sisteminin geleceği ile ilgili kafamdaki tüm soru işaretleri silinmişti.

