Tarihin sıfır noktasında zaman yolculuğu...

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve ünü sınırları aşan Göbeklitepe, dünyanın buluştuğu bir nokta haline gelmiş.
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Yanlış anlaşılmasın, Göbeklitepe sadece uzmanları kendisine çekmiyor.
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Eğitimli, eğitimsiz herkes bu alanın gizemini merak ediyor, merak bir süre sonra hayranlığa dönüşüyor.
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Elbette, bu yazıda uzun uzun Göbeklitepe tarihi anlatacak değilim.
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O işi zaten bilim insanları yapıyor.
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Ben ise küçük notlarla deneyimlerimi paylaşacağım.
Dedim ya, Göbeklitepe ilgisi çığ gibi büyümüş.
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İlgi büyümüş ama ne yerel yönetim ne de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bu yükün altında kalmamış.
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Neden bu yorumu yaptım, hemen anlatayım…
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Göbeklitepe, Şanlıurfa merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta.
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Merkezden, Göbeklitepe Örenyeri’ne kadar jilet gibi yollar yapılmış.
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Karşılama merkezi deseniz adeta çiçek gibi.
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Kafeteryalar, dinlenme ve sergileme alanları çok iyi planlanmış.
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Özellikle sergileme alanına parantez açmak lazım.
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Kazı alanına gitmeden önce mutlaka buraya uğramalısınız.
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Çünkü bu alanda Göbeklitepe’yle ilgili yazılı ve görsel bir şölen var.
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3 boyutlu videolar, ışık ve ses gösterileri, alandaki eserlerin replikaları…
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Kazı alanına ise özel servislerle birkaç dakikada ulaşabiliyorsunuz.
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Servisten indikten sonra, tüm kazı alanını ayağınız toza, toprağa değmeden ahşap bir yolu takip ederek geziyorsunuz.
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Elbette ki alanı rehberle gezmenizi tavsiye ederim ancak yapılar önündeki bilgilendirme tabelalarının da son derece anlaşılır hazırlandığını söylemem lazım.
Gezi, fotoğraf çekimiyle birlikte yaklaşık 40 dakika sürüyor.
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Zihninizde kalan etki ise çok uzun süre devam ediyor.
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Şu da çok önemli bir gerçek; arkeolojik eserleri gün yüzüne çıkarmak kadar, doğru sergilemek ve korumak da önemli.
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İşte bu bütünlüğün çok güzel bir örneğini Göbeklitepe’de gördüğüm için çok mutluyum.
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O yüzden başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
YARIN: Karahantepe Notları…
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