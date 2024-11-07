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Tarihin sıfır noktasında zaman yolculuğu...

#Göbeklitepe#Müzeler Genel Müdürlüğü#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak kabul edilen ‘Göbeklitepe’yi gezmek, adeta zaman yolculuğu yapmak gibiydi.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve ünü sınırları aşan Göbeklitepe, dünyanın buluştuğu bir nokta haline gelmiş.

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Yanlış anlaşılmasın, Göbeklitepe sadece uzmanları kendisine çekmiyor.

*

Eğitimli, eğitimsiz herkes bu alanın gizemini merak ediyor, merak bir süre sonra hayranlığa dönüşüyor.

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Elbette, bu yazıda uzun uzun Göbeklitepe tarihi anlatacak değilim.

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O işi zaten bilim insanları yapıyor.

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Ben ise küçük notlarla deneyimlerimi paylaşacağım.

Tarihin sıfır noktasında zaman yolculuğu...

Dedim ya, Göbeklitepe ilgisi çığ gibi büyümüş.

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İlgi büyümüş ama ne yerel yönetim ne de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bu yükün altında kalmamış.

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Neden bu yorumu yaptım, hemen anlatayım…

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Göbeklitepe, Şanlıurfa merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta.

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Merkezden, Göbeklitepe Örenyeri’ne kadar jilet gibi yollar yapılmış.

*

Karşılama merkezi deseniz adeta çiçek gibi.

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Kafeteryalar, dinlenme ve sergileme alanları çok iyi planlanmış.

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Özellikle sergileme alanına parantez açmak lazım.

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Kazı alanına gitmeden önce mutlaka buraya uğramalısınız.

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Çünkü bu alanda Göbeklitepe’yle ilgili yazılı ve görsel bir şölen var.  

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3 boyutlu videolar, ışık ve ses gösterileri, alandaki eserlerin replikaları…

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Kazı alanına ise özel servislerle birkaç dakikada ulaşabiliyorsunuz.

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Servisten indikten sonra, tüm kazı alanını ayağınız toza, toprağa değmeden ahşap bir yolu takip ederek geziyorsunuz.

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Elbette ki alanı rehberle gezmenizi tavsiye ederim ancak yapılar önündeki bilgilendirme tabelalarının da son derece anlaşılır hazırlandığını söylemem lazım.

Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbeklitepe’yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12.000 yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı, toplayıcı yaşam süren insanların, hiçbir alet ve makine kullanmadan, çakmak taşlarıyla, sadece insan gücüne dayalı olarak Göbeklitepe’yi inşa etmesidir.Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen, henüz avcı ve toplayıcı tarzda yaşam süren insanların yarattığı bir inanç merkezidir.Çapları 30 metreyi bulan yaklaşık 20 yuvarlak ve oval yapının ortasında 2 adet “T” biçimli, 5 metre yüksekliğinde, kireçtaşından bağımsız sütun yer almaktadır. Yapıların iç duvarlarında da daha küçük sütunlar bulunmaktadır. Göbeklitepe ile ilgili bahsi geçen bilimsel veriler, arkeoloji çalışmalarında neolitik dönemle ilgili kuramsal çerçevenin ve tarihlendirmelerin yeniden değerlendirilmesini gerektiren önemli bilgiler vermektedir. Göbeklitepenin, konumu, boyutları, tarihlendirilmesi ve yapılarının anıtsallığı ile Neolitik dönem için ünik bir kutsal alan olduğu anlaşılmıştır. Alan, 12000 yıl boyunca doğal çevresi içinde dokunulmadan kaldığından önemli arkeolojik buluntu vermektedir.

Gezi, fotoğraf çekimiyle birlikte yaklaşık 40 dakika sürüyor.

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Zihninizde kalan etki ise çok uzun süre devam ediyor.

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Şu da çok önemli bir gerçek; arkeolojik eserleri gün yüzüne çıkarmak kadar, doğru sergilemek ve korumak da önemli.

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İşte bu bütünlüğün çok güzel bir örneğini Göbeklitepe’de gördüğüm için çok mutluyum.

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O yüzden başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

YARIN: Karahantepe Notları…

#Göbeklitepe#Müzeler Genel Müdürlüğü#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
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