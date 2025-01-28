Sesinizi, görüntünüzü çaldırmayın!

Haberin Devamı

Bu teknoloji, doğru ellerde inovasyon kalitesini artırıp birçok sektör içinde yeni fikirler ortaya çıkarırken, kötü ellerde ise adeta silaha dönüşüyor.

*

Geçenlerde Akdeniz Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşarile bu konuda biraz sohbet ettik.

*

Ümit Bey de yaptığım tespitlere kısmen katıldı ve şunları söyledi:

PROGRAMLAR BASİTLEŞTİ

“Yapay zekânın doğru kullanımı birçok alanda elimizi güçlendirdi. Bilgiye ulaşma, bilgiyi işleme hızımız arttı. Zamanı daha doğru kullandığımız için verim de arttı. Ancak bu teknolojinin iyi niyetli kullanımı dünya için ne kadar yararlıysa kötü niyetli kullanımı da o kadar tehlikeli.

Haberin Devamı

ÜCRETSİZ PROGRAMLAR

Eskiden bir fotoğrafta veya videoda oynama yapıldığını rahatlıkla anlayabiliyorduk. Şimdi ise, bu işi gözle yapmak imkânsız. Her şey çok gerçekçi. HD fotoğraflar, 4-8 K videolar… Daha da vahimi, bu tür fotoğraf ve videoları ücretli-ücretsiz birçok programla çok basit şekilde üretebiliyorsunuz.

SAVAŞLARA BİLE SIÇRADI

Bu programlarla sesler, görüntüler, fotoğraflar oluşturuluyor, bu ürünler dolandırıcılık için kullanılabiliyor. Yakın zamanda birçok örnekle karşılaştık, karşılaşacağız. Daha da ötesi savaşlarda dahi yapay zekanın etkilerini görmeye başladık. Çeşitli videolarla belirli topluluklar etkilenmeye çalışıldı. Ne kadar başarılı olduğunu bilemem ama böyle bir yöntemin denenmesi bile çok tehlikeli.”

*

Tehlikenin boyutlarını uzmanından dinleyince insan daha da endişeleniyor.

*

Peki, bu işin çözümü yok mu?

*

Ümit Bey’in çözüm konusunda da fikirleri var:

YAPTIRIM HIZLI OLMALI

“Özellikle yasa yapıcıların bu alanı çok iyi takip etmesi gerekiyor. Yasalar güncel olmalı ama daha da önemlisi hızla uygulanabilmeli. Çünkü yasal yaptırımlar olsa dahi manipülasyon hedefiyle üretilen fotoğraf veya videolar özellikle sosyal medyada çok hızlı yayılabildiği için yaptırımlar da aynı hızı yakalayabilmeli.

Haberin Devamı

ÇÖZÜM YİNE YAPAY ZEKÂDA

Yapay zekânın olumsuz etkilerinden korunmak için bilinç çok önemli. Bilinçli hareket edilmeli veri alınan kaynaklar iyi araştırılmalı. Asıl çözüm ise yine yapay zekâda. Yani biz yapay zekanın kötü etkilerini de yapay zekâ ile yenebiliriz.”

*

Olumlu ya da olumsuz…

*

Her şeyin sonu bilimle kesişiyor.

*

Mesele, toplum olarak bilime ne kadar önem verdiğinizle ilgili.