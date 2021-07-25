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Haberler>Yazarlar>Salim Uzun>ŞAFAKTAN GECEYE DİREKSİYON SALLAMAK
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Salim Uzun

Salim Uzun

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ŞAFAKTAN GECEYE DİREKSİYON SALLAMAK

25 Temmuz 2021

Antalya’da öyle bir bayram geçirdik ki adım attığımız yerde yerli, yabancı turist çıktı karşımıza.

Çok şükür oteller doldu, kent esnafı rahat bir nefes aldı.

*

Bu yoğunluğun ceremesini hiç şüphesiz en fazla turizm çalışanları çekti.

*

Sadece otel içinde çalışanlar mı?

*

Elbette hayır.

*

Tesisler dışında da çok ciddi bir mücadele vardı.

*

Özellikle de turizm şoförleri hayli hırpalandı.

*

Ne yazık ki bu süreçte çalışma kuralları da yine ihlal edildi.

*

Aleni şekilde çalışma saatlerine uyulmadı!

*

Müşteri memnuniyeti adı altında uykusuz şoförler yine yollara çıktı.

*

Geçmişte bu konuyla ilgili onlarca haber yaptım.

*

Şafaktan gece yarısına kadar direksiyon sallayan emekçilerin anlattıkları kan dondurucuydu.

*

Direksiyon başında uyumamak için ağzının içinde iğne çevirdiğini anlatanlar bile vardı.

*

Taraflar hep aynıydı.

*

İnsani koşulların dışında çalıştırılan turizm şoförleri, her şeyi doğru yaptığını söyleyen kamu ve özel kurumlar.

*

Geçen hafta bir ilan gördüm. Turizm sektöründe çalıştırılmak üzere şoför aranıyordu.

*

Üşenmedim aradım, şartları sordum.

*

Telefonda bilgi vermediler.

*

Bir dostuma rica ettim, görüşmeye gitti.

*

Gitmez olaydı!

*

Şartları duyunca bu kadar da olmaz dedim.

*

Kullanılacak araç 16+1 kişilik minibüs.

*

Mesai başlangıcı: 05.00.

*

Mesai bitişi: 01.00.

*

Ertesi gün mesai başlangıcı yine 05.00.

*

Maaş: 3 bin TL…

*

Yani işin özeti şu:

 

Şafakla kalk, gece yarısı evine dön. Duş al, yemek ye, uyu (2 ya da 3 saat) sonra yine direksiyon başına geç!

*

Özel hayat mı? O da ne!

*

Böyle bir sistem içinde kaza yaşanmaması mümkün olabilir mi?

*

Lütfen ilgili kurumlar bu konuyu yeniden ele alsın ve ciddi bir denetim mekanizması oluştursun.

*

Aksi takdirde şarampole devrilen tur araçlarını yazmaya devam ederiz!

 

22 MİLYON AŞISIZ

Hürriyet muhabiri Meltem Özgenç yazınca öğrendik: 22 milyon 182 bin kişi sırası gelmesine rağmen aşı olmamış. Bu korkunç bir rakam. Bu kadar ölüme rağmen nasıl böyle bir karar alınabiliyor anlam veremiyorum. Demek ki bizim sorunumuz aşı temini değil, aşıya ikna edememek. O yüzden daha önce gündeme gelen aşı ikna timlerinin yapısı daha da genişletilmeli. Aksi halde toplumsal bağışıklık için gerekli olan aşı oranına ulaşmamız çok zor görünüyor.

ŞAFAKTAN GECEYE DİREKSİYON SALLAMAK
BU NASIL EL ATMAK! 

Barbaros Aile Çay Bahçesi bu kentin simgeleri arasındaydı. Vatandaşın soluklandığı, Deniz Baykal nöbetindeki muhabirlerin sığındığı bir limandı. Yıllarca hizmet verdi. Sonra bir anda kebapçıya dönüştü. Pandemi başlayınca yıkıldı, döküldü. Şimdi ise Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketleri arasında yer alan EKDAĞ sorumluluğu eline almış. Ama ne almak! Çevresine onlarca tabela dikilmiş, dikilirken tahta korkuluklar yıkılmış. Çiviler, demir çubuklar kaldırımlara saçılmış. Mızrak gibi sivri kalaslar çocukların oynadığı parklara, yürüme yollarına atılmış. Şirket astığı tabelada “Merak etmeyin biz buraya el atacağız” diyor ama el atarken yıkıp döküyor. Umarım EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökçe zaman kaybetmeden harekete geçerde bu çirkin tablo ortadan kalkar.

KEMER’İN YÜZÜ GÜLÜYOR 

Uzun süredir Kemer’e gitmemiştim. Geçen hafta gittim, gözlem yaptım. Hayli turist var sokaklarda. Esnaf mutlu. Ama çok ciddi bir trafik sorunu oluşmuş. Yerli turist yoğunluğunun buna etkisi var sanıyorum. Yine de yeni yollar açılmalı, talebe göre düzenlemeler yapılmalı bence. Sokaklar pırıl pırıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu daha önce gündeme gelen çöp sorununu aşmış gibi gözüküyor.

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BAYRAMIMIZ ZEHİR OLMASIN

Salim Uzun

Salim Uzun

18 Temmuz 2021
Koronavirüs belası bizden çok şey aldı götürdü.

 

Özgürlüğümüzü, alışkanlıklarımızı ve tabii sevdiklerimizi…

*

2 yıldır bambaşka bir dünyada nefes alıyoruz.

*

Tam umutsuzluğa kapılırken bilim insanlarının aşı müjdesi ile umutlarımız yeniden yeşerdi.

*

Aşılanan kişi sayısı arttıkça vakalar düştü, hızla normalleştik.

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360 DERECE ÇÖZÜM ŞART

Salim Uzun

Salim Uzun

12 Temmuz 2021
GEÇEN haftaki yazımda Antalya’da hızla büyüyen trafik sorununa Ankara ve İstanbul örnekleri ile dikkati çekmiştim.

Meğer yaramız ne kadar derinmiş!

*

4 satırlık basit bir tespit insanların bam teline dokunmuş.

*

Demek ki hüsnü kuruntu yapmıyorum diyerek işin aslını icra makamına sordum.

*

Kime?

*

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ALİ YAZAR VELİ BOZAR…

Salim Uzun

Salim Uzun

4 Temmuz 2021
Antalya'da ne zaman yol ya da kaldırım çalışması görsem aklıma rahmetli Barış Manço’nun, “Sözüm meclisten dışarı” albümündeki, “Ali yazar Veli bozar” parçası geliyor.

Yaşadığımız kente maalesef durum tam da bu…
*
Ana yol, ara sokak, bulvar, çevre yolu hiç fark etmez!
*
Yeni dökülmüş asfaltımız, yeni döşenmiş kaldırımımız var diye sevinmeyin.
*
Çünkü bu hizmetten haberdar olan diğer kurumlar jet hızıyla harekete geçecek.

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JET HIZIYLA DÖNÜŞÜYORUZ

Salim Uzun

Salim Uzun

28 Haziran 2021
İki kişi bir araya gelip, “Hadi Antalya’nın geleceğini konuşalım” dese konu dönüp dolaşıp kent estetiğine gelir.

Neden? Çünkü maalesef planlı bir kentte yaşamıyoruz. Bu plansızlığı görmek için mimar olmaya, öyle detaylı bir inceleme yapmaya da gerek yok.

*

Sadece falez bandındaki yapılaşmaya şöyle bir göz atsanız ne demek istediğimi zaten anlarsınız.

*

Tabii bir de güvenli yapı sorunu var.

 

Hep var olan ama sadece depremlerden sonra hatırladığımız!

*

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GÖZÜMÜZ HAVADAN YERE İNDİ

Salim Uzun

Salim Uzun

20 Haziran 2021
RESMEN gözümüz havada Rus turistleri bekliyorduk.

Ve beklenen haber Moskova’dan geldi; yarın itibariyle Türkiye ile Rusya arasındaki turizm kapısı sonuna kadar açıldı.
*
Rusya’dan Antalya’ya gelen inceleme heyetini adım adım takip ettik. Hangi otele, hangi sağlık kuruluşuna gidecekler, nerelerde gözlem yapacaklar, ne yiyip ne içecekler hepsini önceden öğrendik.
*
Hatta heyet daha Antalya’ya gelmeden önce Hürriyet Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu ile uzun uzun konuştuk.
*
Bu konuşmadaki ön önemli ayrıntı Rusların ön yargılı değil, pozitif bir yaklaşım içinde Antalya’ya gelecekleriydi.

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ANTALYA GÜNEŞİ BOŞA GİTMESİN

Salim Uzun

Salim Uzun

14 Haziran 2021
GEÇEN hafta cumartesi günü Hürriyet’in manşetinde “Güneş topla Türkiye için” başlığıyla Karapınar Güneş Enerjisi Santrali vardı.

Bir Antalyalı olarak başlığın içinde ‘güneş’ geçince dikkat kesildim.
*
Haberi satır satır okudum, tesis tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’inci büyük güneş enerjisi santrali olacağını öğrendim.
*
Sonra güneş enerjisi yatırımları ile ilgili birkaç makaleye göz attım.
*
O makalelerde Antalya’nın güneş enerjisi potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu anlatılıyordu.

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DOĞA ÖÇ ALIYOR

Salim Uzun

Salim Uzun

7 Haziran 2021
MARMARA Denizi’nin fotoğraflarına bakıyorum…

Tıpkı korku filmi gibi!

*

Ama korkmak yersiz. Çünkü bu hepimizin eseri.

*

Marmara’nın ölümünde hepimizin suçu var. Bedelini de hep birlikte ödeyeceğiz.

*

Sadece Marmara mı? Hayır. Akdeniz için de kirlilik uyarıları yapılıyor.

*

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BOĞAÇAYI’NA CARETTA ÇÖZÜMÜ

Salim Uzun

Salim Uzun

1 Haziran 2021
Dünkü yazımda, “Ne olacak bu Boğaçayı?” diye sormuştum.

Yanıt gelmesini beklemeden, konuyla ilgili kim varsa aradım, sordum. 

*

İlk bilgileri Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy verdi. 

*

Sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le konuştum.

*

Muhittin Bey, Boğaçayı’ndaki sualtı bitkisi sorununun ortadan kalkması için yapılanları, yapılacakları tek tek anlattı. 

*

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ORTAK MÜCADELE ŞART

Salim Uzun

Salim Uzun

31 Mayıs 2021
HAFTANIN bir günü sırtıma çantamı takıp kentin farklı yerlerini dolaşıyorum, gözlem yapıyorum, esnafla, muhtarlarla sohbet ediyorum.

Açıkçası eskiden bunu daha çok yapardım. Ancak gazetedeki yüküm ağırlaşınca sokaktan kopmaya başladım.
*
Bu kopuşu durdurmanın tek yolunun da yeniden kente dokunmak olduğunu bildiğim için bazen yaya, bazen toplu taşıma aracıyla en azından kentin merkezi noktalarında gözlem yapıyorum.
*
Geçen hafta Işıklar, Atatürk Caddesi ve Kalekapısı’nı dolaştım. Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay da bana eşlik etti.
*
İlk gözlemim şu oldu: Birçok işletme ya el değiştirmiş ya da faaliyet alanını. Bu da pandeminin yıkıcı gücünün önce küçük esnafı vurduğunun açık kanıtı.

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VİZONTELE OLMADIK

Salim Uzun

Salim Uzun

24 Mayıs 2021
YANDAKİ fotoğraf Kepez Cemil Meriç Kütüphanesi’ne ait.

İçinde tam 100 bin kitap var. Toplam kitap kapasitesi ise 200 bin…
*
Cemil Meriç 19 Mayıs’ta kapılarını kitapseverlere açtı.


Açılıştan yaklaşık 1 ay önce Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile bir araya geldik.
*

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ASIL MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR

Salim Uzun

Salim Uzun

17 Mayıs 2021
Bugün itibariyle 17 günlük tam kapanma günleri şimdilik geride kaldı.

Genel tabloya bakarsak bu süreçte Antalya iyi bir sınav verdi.
*
Tabii Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde yapılan skandal partiyi saymazsak!
*
Bazen siz her şeyi doğru yapsanız da birileri o doğruların yanına yanlış eklemek için adeta mücadele ediyor.
*
İşte Manavgat’taki olayda böyle bir şeydi. Neyse ki salgınla mücadeleyi sulandıran o otelin önce sertifikaları iptal edildi ardından faaliyetleri durduruldu.

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‘DÜDEN ÇAYI’NI BİZ KİRLETMEDİK

Salim Uzun

Salim Uzun

10 Mayıs 2021
Başlıktaki ifadenin sahibi iş insanı Hayati Özener.

Kimdir Hayati Özener? ITC Enerji Üretim A.Ş.’nin ortağı. Peki, neden böyle bir açıklama yapma gereği duyuyor?
*
Çünkü ortak olduğu şirket yaklaşık 4 ay önce Düden Çayı’nda yaşanan köpürme ve balık ölümlerinin sebebi olarak gösterilen Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası’nı işletiyor.
*
4 ayda yaşananları şöyle özetleyeyim:
*
Düden’de yaşanan çevre felaketi sonrası çok sayıda haber yaptık. Uzman görüşlerine, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına bu haberlerde yer verdik.

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BİR GÜNDE 7 DEFA DENETLENDİM

Salim Uzun

Salim Uzun

3 Mayıs 2021
Bugün tam kapanmanın 5’inci günü. Antalya bu süreçte şimdilik iyi bir sınav veriyor sanırım. En azından sokaklardan edindiğim izlenim bu.

Açıkçası kent olarak kısmi kapanmalarda bu kadar disiplinli değildik. Ya koronavirüsü ciddiye almaya başladık ya da denetimler bizi caydırdı.
***
Bana fikrimi sorarsanız hemen ikinci şıkkın ağır bastığını söylerim.
***

Neden mi? Çünkü Antalya Emniyet Müdürlüğü resmen kenti ablukaya almış gibi.
***

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17 GÜN KÜS KALALIM

Salim Uzun

Salim Uzun

28 Nisan 2021
Ve beklenen oldu… Uzun süredir konuşulan, tartışılan tam kapanma kararı hepimize hayırlı olsun.

Yeni karara göre; 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Antalya’da tam kapanma önerisini aldığı tepkilere rağmen ısrarla gündemde tutan öncelikli isim Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’di.
Hatta biz de Başkan Çetin’in bu yöndeki açıklamalarını, “Tam kapanma virüsü yener” manşeti ile duyurmuştuk.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma açıklamasını yaptıktan hemen sonra Davut Bey’i aradım, “İstediğiniz oldu. Peki, şimdi ne olacak?” diye sordum.

PAKET BEKLİYORUZ
Davut Bey, “İstediğimiz tam olmadı. ‘Tam’ demek için ekonomik destek paketi bekliyoruz” dedi ve anlatmaya devam etti:

MAALESEF HAKLI ÇIKTIK

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AŞI BEKLER DE ÖLÜM BEKLEMİYOR!

Salim Uzun

Salim Uzun

26 Nisan 2021
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısına yönelik ön yargıların giderilmesi ve aşı hakkı bulunanların bir an önce aşılarının yapılması için ikna timleri kurdu.

Bu timler Antalya’da da görev yapıyor. Hatta 30 kişiden oluşan tim, İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre şu ana kadar 40 kişiyi aşı için ikna etmiş.

Açık ve net bu timlerin işi çok zor. Çünkü toplumda o kadar fazla bilgi kirliliği var ki hangi birini düzeltsinler, hangi sözlerle aşı olmaktan çekinenleri ikna etsinler?

Aşı ikna çalışmaları devam ederken ben de çevremde küçük bir kamuoyu yoklaması yaptım. Yakın çevremden 55 yaş üstü tanıdıklarıma aşı olup olmadıklarını sordum.

Şu kadarını söyleyeyim; sonucun bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordum. Çünkü aşı olan sayısı ile hala aşı olup olmama konusunda kararsız kalanların sayısı kafa kafaya.

Aşıdan kaçınanların birçoğu eğitimli ve halen çeşitli iş kollarında aktif olarak çalışıyor. Doğal olarak “Önceliğiniz varken neden aşı olmadınız?” dedim.

Çoğunluk somut bir gerekçe göstermeden beklemeyi tercih ettiklerini söyledi. Benim anladığım Çin veya Alman ayrımı yapmadan aşının uzun vadedeki etkilerini görmek istiyorlar.

İyi de unuttuğumuz başka bir şey var; aşı bekler de ölüm beklemiyor!

ŞİMDİ DE DOZ TARTIŞMASI

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NE YAPTIN BİZE RALPH

Salim Uzun

Salim Uzun

19 Nisan 2021
BİR animasyon filmi dünyayı değiştirebilir mi? Bence evet.

Neden böyle bir kanıya kapıldım? Çünkü Human Society International kurumu tarafından hazırlanan Spencer Susser’in yazıp yönettiği Save Ralph (Ralph’i Kurtar) isimli kısa filmi izledim.
*
Boğazım düğümlendi, 3 dakika 53 saniye boyunca insanlığı sorguladım. Olmadı bir daha izledim. Bu kez bencilliğimi sorguladım.
*
Çünkü bugüne kadar deney hayvanlarının da canlı olduğunu, onların da acı çektiğini hiç aklıma getirmemiştim. Belki getirmiştim ama sonra boş vermiştim.
*
Aslında PETA başta olmak üzere bazı hayvan dostu kuruluşların hazırladığı belgeselleri defalarca izledim. Üstelik bu belgesellerde gerçek görüntüler vardı.

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OKUMAK GÜZEL DE OKUTMAK BİR BAŞKA

Salim Uzun

Salim Uzun

12 Nisan 2021
İbradı Antalya’nın nüfus bakımından en küçük ilçesi. İklim olarak soğuk ama son derece sevimli bir ilçe.

Haber amaçlı birkaç kez ama kısa süreli İbradı’da bulundum. Bugüne kadar da siyasi konular hariç gündeme geldiğini de hiç görmemiştim.
*
İlçenin il kez farklı bir konuyla gündeme gelmesini sağlayan kişi daha 25 yaşında genç bir kütüphaneci olan Oğuz Kuru.
*

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı kütüphaneci sınavını kazanıp yaklaşık 1 yıl önce İbradı İlçe Halk Kütüphanesi’ne kütüphaneci olarak atanmış.
*

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VİRÜSE GÖRE GAZETECİLİK

Salim Uzun

Salim Uzun

5 Nisan 2021
Koronavirüs birçok sektörü değiştirdi. Sadece sektörler değil insan ilişkileri bile dijitalleşti.

Her gün gördüğümüz, çay, kahve içtiğimiz dostlarımızla sanal görüşmeler yapmaya başladık.
İşte tam da böyle bir ortamda Hürriyet de kendi içinde koşullara ayak uydurdu ve okuyucusuna daha fazla ulaşabilmek adına yeniliklerle karşımıza çıktı.

Bu yeniliklerden biri de meslektaşım Fulya Soybaş’ın YouTube’da hazırlayıp sunduğu Hürriyet Bizimle programı oldu.
Bana göre konuları ve konukları ile son derece iyi düşünülmüş bir proje. Neden böyle diyorum?
Çünkü pandeminin oluşturduğu koşullar içinde doğru bilgi içeren, kaliteli zaman geçirebileceğimiz programlara çok ihtiyacımız var.

Fulya’nın konuklarına bakınca zaten hem bilgiyi, hem eğlenceyi aynı anda alabileceğinizi görüyorsunuz.
Konular güncel daha önemlisi sunum son derece pozitif. Saatlerce süren bol tartışmalı televizyon programlarının alternatifi.

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KORONAYI BOŞVEREMEYİZ

Salim Uzun

Salim Uzun

29 Mart 2021
Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip eve giriyorduk. Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı…

YAŞAM TEDBİRLE DEVAM EDECEK (GENEL MASKELİ FOTO)

KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
*
Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
*
Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
*

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