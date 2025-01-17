Rektör de farklı, eğitimi de…

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Semih Bey’le daha önce telefonla konuşmuş, birkaç projesini dinlemiştim.
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Rektör Bey, kampüs içinde, sıra dışı yaklaşımlarıyla, öğrencilerle kurduğu sıcak temasla tanınıyor.
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Bu tavrıyla da kabuğuna çekilen, öğrenciden, kentten soğutulan üniversiteyi yeniden şekillendirmeye başlamış.
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Ziyaretimizde birçok projeyi detaylıca anlattı Rektör Bey.
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Hepsini not ettim ancak, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma sürecinde yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmayı hedefleyen eğitim modelini ayrı bir yere koydum.
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Modele göre; belli bir eğitim başarısı yakalayan öğrencilerin son senesi tamamen staj için ayırılacak.
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Sigorta giderleri de üniversite bütçesinden karşılanacak.
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Rektör Bey, bu modelin 6 fakülte ve 18 bölümde uygulanacağını söyledi.
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Son derece muazzam bir çalışma.
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Bu model, doğru adımlarla sürdürülebilir hale getirilebilirse, birçok mezunun iş bulma sürecindeki yolu hayli kısalır.
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Ne diyeyim, aklınıza sağlık…
DERİ MONTLU, BANDANALI REKTÖR
Semih Bey, son derece pozitif bir isim.
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Bilgi paylaşımı yapmak, eleştirileri dinlemek hoşuna gidiyor.
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Öğrencileriyle kendine has bir iletişim kurmuş.
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Kaskını takıp, motosikletiyle kampüste geziyor, öğrenci topluluklarında çay, kahve içiyor.
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Kalıpları değiştiren insanları seviyorum, hep seveceğim.
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