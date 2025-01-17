×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSalim UzunRektör de farklı, eğitimi de…
Salim Uzun
Salim Uzun
Salim UzunYazarın Tüm Yazıları

Rektör de farklı, eğitimi de…

#Antalya Bilim Üniversitesi#Rektör#Semih Ekercin

GEÇTİĞİMİZ günlerde bazı meslektaşlarımla Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin’i ziyaret ettik.

Haberin Devamı

Semih Bey’le daha önce telefonla konuşmuş, birkaç projesini dinlemiştim.

*

Rektör Bey, kampüs içinde, sıra dışı yaklaşımlarıyla, öğrencilerle kurduğu sıcak temasla tanınıyor.

*

Bu tavrıyla da kabuğuna çekilen, öğrenciden, kentten soğutulan üniversiteyi yeniden şekillendirmeye başlamış.

*

Ziyaretimizde birçok projeyi detaylıca anlattı Rektör Bey.

*

Hepsini not ettim ancak, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma sürecinde yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmayı hedefleyen eğitim modelini ayrı bir yere koydum.

*

Modele göre; belli bir eğitim başarısı yakalayan öğrencilerin son senesi tamamen staj için ayırılacak.

*

Sigorta giderleri de üniversite bütçesinden karşılanacak.   

*

Rektör Bey, bu modelin 6 fakülte ve 18 bölümde uygulanacağını söyledi.

*

Son derece muazzam bir çalışma.

*

Haberin Devamı

Bu model, doğru adımlarla sürdürülebilir hale getirilebilirse, birçok mezunun iş bulma sürecindeki yolu hayli kısalır.

*

Ne diyeyim, aklınıza sağlık…

Rektör de farklı, eğitimi de…

DERİ MONTLU, BANDANALI REKTÖR

Semih Bey, son derece pozitif bir isim.

*

Bilgi paylaşımı yapmak, eleştirileri dinlemek hoşuna gidiyor.

*

Öğrencileriyle kendine has bir iletişim kurmuş.

*

Kaskını takıp, motosikletiyle kampüste geziyor, öğrenci topluluklarında çay, kahve içiyor.

*

Kalıpları değiştiren insanları seviyorum, hep seveceğim.

#Antalya Bilim Üniversitesi#Rektör#Semih Ekercin
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Barış isteyenle barış savaş isteyenle savaş

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

İnsanlık büyük kaybetti

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Türk musikisinin çocuk ‘üstad’ları

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Kimle konuşsam hep aynı soru: ‘Ne olacak bu özel okul…

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT

Yapay zekâdan müzikli edebiyat tarihi

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ