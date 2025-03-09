 Rakiplere gün doğmasın

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Yaklaşık 200 ülkeden turizm profesyonellerinin katıldığı fuar, Türkiye’nin turizm hedefleri açısından da çok önemliydi.

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O yüzden fuar biter bitmez Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu’nu aradım.

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Kaan Bey, Berlin’de yapılan ikili görüşmeler sayesinde, Avrupa turizm pazarının tamamını değerlendirme fırsatı yakaladıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

YENİ SEZONU TEST ETTİK

“ITB sadece Almanya’yı değil, Avrupa’daki hatta Rusya’daki muhataplarımızın katıldığı çok önemli bir organizasyon. Bu büyüklük ve çeşitlilik bize Avrupa turizm pazarının tamamını görme fırsatı veriyor. Bu fuarda da sezonun yüzde 80’ini görme fırsatı yakaladık. Fuarda, Rusya-Ukrayna savaşının bitebilme ihtimali ve bu ihtimalin turizme nasıl yansıyacağı konuşuldu. Barış havasının turizmi nasıl olumlu şekilde etkilediğini gördük.

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KUR BÖYLE GİDERSE…

Fuarda Türkiye ilgisinin en yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Almanya ve İngiltere erken rezervasyon sayılarında birinci sırada. Sadece Hollanda turizm pazarında bir yavaşlama var. Onun dışında Avrupa’nın tamamında geçen yıla göre artıdayız. Ancak önümüzde kur sorunu var. Otelcinin maliyetleri artmaya devam ediyor. Bu nedenle Euro bazında peş peşe zamlar yapıyoruz. Avrupalı paydaşlarımızın bu duruma çok alışık değil. O yüzden ‘Türkiye pahalanıyor’ sözünü Avrupa’da çok fazla duymaya başladık. Kur eğer böyle giderse, bundan sonrası için de fiyat artırmak zorunda kalacağız ve rakiplerimize gün doğacak. Mısır’da maliyetler çok düşük. Fakat servis kalitesi ve diğer imkanlar Türkiye’nin çok altında. Fakat şu da bir gerçek; Mısır ve Tunus bizim dönemsel rakiplerimiz. Gerçek rakibimiz ise İspanya ve Yunanistan.”

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Türkiye, turizmde hedefleri zorluyor, çıtayı her geçen gün yükseltiyor.

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Elbette rakiplerimiz de boş durmuyor.

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Son dönemde Türkiye’nin başına bela olan sahte içki meselesinin Avrupa pazarında kötü niyetli biçimde gündemde tutulmaya çalışıldığını duyuyordum.

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Bu meseleyi de Kaan Bey’e sordum ve şu cevabı aldım:

AVRUPA BİZİ İYİ TANIYOR

“Tur operatörleri de tatilciler de sektörde belli bir yer edinmiş tesislerde bu tür sorunlar yaşanmayacağının farkında. Zaten Antalya gibi özel destinasyonları tercih eden turist mutlaka daha önce Türkiye deneyimi yaşamış oluyor. O yüzden de Türk turizmcinin neyi iyi yaptığını herkes biliyor. Tüm Avrupa, servis kalitemizin ne kadar üstün olduğunu biliyor.”

TÜRKİYE ÇOK BAŞARILIYDI

Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner…

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49 yıldır ITB’yi takip eden kurt bir turizmci.

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O yüzden bu fuarın yansımalarını ona sormadan olmazdı.

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Bakın, Hüseyin Bey Almanya izlenimlerini nasıl aktardı:

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İLK GÜNDEM FİYATLAR

“Dünya turizm sektörü yoğun bir müşteri arayışı içerisindeydi. Bu yıl doğaya olan vurgu arttı. Türkiye, en başarılı ülkeler arasında profesyonel bir görüntü verdi. Türkiye büyük bir hızla 10 milyon Alman turist sayısına doğru ilerliyor. Alman turistin Türkiye’ye bakışı değişmeye başladı. Türkiye, Almanlara pahalı gelmeye başladı. Özellikle aileler, düşük sezonu ve indirimli haftaları takip etmeye başladı. Alman seyahat acenteleri satışlarda zorluklarla karşılaşıyor. Otel satış müdürleri fiyat artışlarının nedenlerini tüketiciye anlatmakta zorlanıyor.

İLGİ VAR UÇAK YETERSİZ

Alanya, başarılı bir müzik tanıtımı kampanyası ile özellikle Alman turistlerin ilgisini çekti. Bu yıl Alanya muhteşem bir yıl yaşayacak Almanların Alanya’ya yönelik ilgisi katlanıyor. Marmaris doğasıyla yeniden ilgi çekmeye başladı ancak uçaklar yetersiz. Berlin Havalimanı’nda yaşanan pasaport krizi de çok konuşuldu. Bu konuyu, kurulacak yeni hükümete bir rapor olarak sunacağım.”

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Bu tespitlerden şunu anladım:

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Sezon iyi geçecek, ancak hızla yükselen maliyetler ve kur makası turizmcinin kuyruklu belası olacak.

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Umarım haziran ayına kadar bu sarmaldan çıkılabilir.

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Aksi halde turizmcinin Allah yardımcısı olsun.