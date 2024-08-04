Proje üret, sorun çöz, takdir bekleme…

Haberin Devamı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Ticaret Borsası (ATB) gibi özel kurumların geçmişten bugüne attığı adımlar, doğru yönetimin en iyi örnekleri arasında.

*

Keza Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nu da es geçmemek gerekiyor.

*

Abdullah Erdoğan dönemi ile başlayan yükseliş ivmesi Mustafa Cengiz döneminde de devam ediyor.

Mustafa Bey, kent sorunlarını bilen, çözüm üretilmesi için farklı cephelerde kafa yoran bir iş insanı.

*

Zira, 19 kişiden oluşan bir heyetle Ankara’ya yaptığı çıkarma bunun açık bir göstergesi.

*

Mustafa Bey, ziyaretlerin detaylarını içeren bir medya buluşması da yaptı.

*

Haberin Devamı

O buluşmaya ben de davetliydim.

*

En çok merak ettiğim konu ise heyetin hangi sorunları Ankara’ya taşıdığıydı.

*

Mustafa Bey sağ olsun anlattıklarıyla merakımı fazlasıyla giderdi.

*

Gördüm ki, ajandalarında ulaşım, enerji, göç, istihdam başta olmak üzere Batı Akdeniz’in tüm sorunları çözüm önerileriyle birlikte Ankara’ya ulaştırılmış.

*

Bu konuların detayları fazlasıyla medyada yer bulduğu için ayrıntıya girmeyeceğim ama birkaç noktaya değinmenin faydalı olacağına inanıyorum.

ÖNEMLİ OLAN PUSULA

Odaları, borsaları, federasyonları yönetmek zor iştir.

*

Emek, zaman, özveri ister.

*

Bazen yaptıklarınızın kıymeti bilinmez.

*

Hatta haksız eleştirilere bile maruz kalırsınız.

*

O yüzdendir ki, pusulası doğru isimlerin kent adına yürüttüğü samimi çalışmalara çok büyük saygı duyuyorum.

*

Bu tür insanlar iyi ki var.

*

Onların emekleri sorun çözüyor, projelere ilham kaynağı oluyor.

*

Onlar kente fayda sağladıkça dönemlik hırsların peşinde koşanlar belirginleşiyor.

*

İnanın ben de buna çok seviniyorum…