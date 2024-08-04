Proje üret, sorun çöz, takdir bekleme…

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Ticaret Borsası (ATB) gibi özel kurumların geçmişten bugüne attığı adımlar, doğru yönetimin en iyi örnekleri arasında.
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Keza Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nu da es geçmemek gerekiyor.
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Abdullah Erdoğan dönemi ile başlayan yükseliş ivmesi Mustafa Cengiz döneminde de devam ediyor.
Mustafa Bey, kent sorunlarını bilen, çözüm üretilmesi için farklı cephelerde kafa yoran bir iş insanı.
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Zira, 19 kişiden oluşan bir heyetle Ankara’ya yaptığı çıkarma bunun açık bir göstergesi.
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Mustafa Bey, ziyaretlerin detaylarını içeren bir medya buluşması da yaptı.
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O buluşmaya ben de davetliydim.
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En çok merak ettiğim konu ise heyetin hangi sorunları Ankara’ya taşıdığıydı.
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Mustafa Bey sağ olsun anlattıklarıyla merakımı fazlasıyla giderdi.
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Gördüm ki, ajandalarında ulaşım, enerji, göç, istihdam başta olmak üzere Batı Akdeniz’in tüm sorunları çözüm önerileriyle birlikte Ankara’ya ulaştırılmış.
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Bu konuların detayları fazlasıyla medyada yer bulduğu için ayrıntıya girmeyeceğim ama birkaç noktaya değinmenin faydalı olacağına inanıyorum.
ÖNEMLİ OLAN PUSULA
Odaları, borsaları, federasyonları yönetmek zor iştir.
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Emek, zaman, özveri ister.
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Bazen yaptıklarınızın kıymeti bilinmez.
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Hatta haksız eleştirilere bile maruz kalırsınız.
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O yüzdendir ki, pusulası doğru isimlerin kent adına yürüttüğü samimi çalışmalara çok büyük saygı duyuyorum.
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Bu tür insanlar iyi ki var.
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Onların emekleri sorun çözüyor, projelere ilham kaynağı oluyor.
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Onlar kente fayda sağladıkça dönemlik hırsların peşinde koşanlar belirginleşiyor.
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İnanın ben de buna çok seviniyorum…
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