×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSalim UzunProje üret, sorun çöz, takdir bekleme…
Salim Uzun
Salim Uzun
Salim UzunYazarın Tüm Yazıları

Proje üret, sorun çöz, takdir bekleme…

#Baksifed#Mustafa Cengiz#Antalya

SİVİL toplum faaliyetlerini doğru şekilde yönettiğinizde kentlerin gelişimine, sorunların çözümüne nasıl katkı sunulduğuna defalarca şahit olduk.

Haberin Devamı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Ticaret Borsası (ATB) gibi özel kurumların geçmişten bugüne attığı adımlar, doğru yönetimin en iyi örnekleri arasında.

*

Keza Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nu da es geçmemek gerekiyor.

*

Abdullah Erdoğan dönemi ile başlayan yükseliş ivmesi Mustafa Cengiz döneminde de devam ediyor.

BAKSİFED Başkanı Cengiz: Mavi yakalıların maaşı beyaz yakalıları geçti

Mustafa Bey, kent sorunlarını bilen, çözüm üretilmesi için farklı cephelerde kafa yoran bir iş insanı.

*

Zira, 19 kişiden oluşan bir heyetle Ankara’ya yaptığı çıkarma bunun açık bir göstergesi.

*

Mustafa Bey, ziyaretlerin detaylarını içeren bir medya buluşması da yaptı.

*

Haberin Devamı

O buluşmaya ben de davetliydim.

*

En çok merak ettiğim konu ise heyetin hangi sorunları Ankara’ya taşıdığıydı.

*

Mustafa Bey sağ olsun anlattıklarıyla merakımı fazlasıyla giderdi.

*

Gördüm ki, ajandalarında ulaşım, enerji, göç, istihdam başta olmak üzere Batı Akdeniz’in tüm sorunları çözüm önerileriyle birlikte Ankara’ya ulaştırılmış.

*

Bu konuların detayları fazlasıyla medyada yer bulduğu için ayrıntıya girmeyeceğim ama birkaç noktaya değinmenin faydalı olacağına inanıyorum.

ÖNEMLİ OLAN PUSULA

Odaları, borsaları, federasyonları yönetmek zor iştir.

*

Emek, zaman, özveri ister.

*

Bazen yaptıklarınızın kıymeti bilinmez.

*

Hatta haksız eleştirilere bile maruz kalırsınız.

*

O yüzdendir ki, pusulası doğru isimlerin kent adına yürüttüğü samimi çalışmalara çok büyük saygı duyuyorum.

*

Bu tür insanlar iyi ki var.

*

Onların emekleri sorun çözüyor, projelere ilham kaynağı oluyor.

*

Onlar kente fayda sağladıkça dönemlik hırsların peşinde koşanlar belirginleşiyor.

*

İnanın ben de buna çok seviniyorum…

#Baksifed#Mustafa Cengiz#Antalya
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Onların Leon ve Armand’ı varsa bizim de Ersu ve Kuzey’imız…

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Merkür geri harekette ama Venüs’ün hoşlukları olacak

DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Genco Erkal’ın ardından

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Suikast listesindeki karanlık finansör

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

İmmobilizer kupa beyi Beşiktaş

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ