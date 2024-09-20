Portakal nasıl olsun: Kortejli mi, kortejsiz mi?

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Türkiye’nin gözbebeği, sanat dünyasının mihenk taşı.

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Dile kolay, Portakal tam 61 yaşında.

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Dün de festivalin tanıtım toplantısı vardı.

Toplantıya Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, jüri üyeleri oyuncu İlker Kaleli, Deniz Göktürk Kobanbay, Jale İncekol, Pınar Göktaş katıldı.

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Ve tabii ki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.

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Açıkçası, festival programının detayları kadar, Muhittin Bey’in geçen yıl yapılamayan festivalle ilgili ne söyleyeceğini de merak ediyordum.

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Beklenenin aksine, Muhittin Bey ortamı hiç germedi.

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Kişi ya da kurumları hedef göstermedi ve şunları söyledi:

DERSLERİMİZİ ALDIK

“Geçen yıl festivalimizi gerçekleştiremediğimiz için üzüntüm büyük. Geçtiğimiz seneden derslerimizi aldık. Gözbebeğimiz olan Altın Portakal Film Festivali'nin devam etmesi gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, bu sene festivalimizin ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema emekçileri ile tek başımıza yapma kararı aldık.”

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Dedim ya, son derece yapıcı bir konuşmaydı.

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Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz da Muhittin Bey’i destekler nitelikte şeyler söyledi, hatta 60’ıncı festivali yerine koymak için çalışma yaptıklarını açıkladı.

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Gerçekten mutlu oldum.

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Çünkü, önümüze bakarken geride bıraktıklarımızı unutmamak, hatalardan ders almak ne kişilere ne de kurumlara bir şey kaybettirir.

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Aksine, kazanımları artırır…

KORTEJ SORUSU BAŞKAN’I GERDİ

Toplantının soru-cevap bölümünde, geçmişte sanatçılar arasında yaşanan kortej tartışmalarını ve bu sene kortej yapılıp yapılmayacağını sordum.

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Bu sorunun cevabı elbette Deniz Yavuz’daydı.

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Fakat ben, sanatçı cephesi bu işe nasıl bakıyor diye merak ettiğim için, sorumu jüri üyeleri ve Jüri Başkanı Ferzan Özpetek’e yönelttim.

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Ferzan Bey, soru nedeniyle biraz gerildi ama yine de cevap vermekten geri durmadı:

DAHA KARAR ALMADIK

“Kortej konusunu baya uzun süre konuştuk. Her yerde gördükleri oyuncuları görmek için, insanlar korteje geliyor mu? Kortej ile ilgili karar alma durumundayız. O zamanlar benim bayıldığım muhteşem bir olaydı ancak bununla ilgili kararımızı kısa süre içerisinde açıklayacağız.”

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Toplantı sonunda İlker Kaleli’yle de ayaküstü bu konuyu konuşmaya devam ettik.

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İlker Bey, kortej meselesine hem sinema severler hem de sanatçılar cephesinden bakıp rengini tam olarak belli etmedi.

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Toplantı sonunda edindiğim izlenimi sorarsanız, sanırım bu yılki festivalde kortej olmayacak.

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Kortejsiz “Portakal” nasıl olur?

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Onu da bekleyip göreceğiz.