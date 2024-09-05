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Polis tepelerine çöktü

#Antalya Valiliği#Antalya Emniyet Müdürlüğü#Antalyaspor

ANTALYA’da herkesi tedirgin eden ‘kurşunlama’ olaylarına karışanlar hayli kötü bir sabaha uyandı.

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Çünkü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali hem de işyeri kurşunlanması olayına karışanların tepesine çöktü.

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Emniyet’in bilgi notuna göre toplam 6 kişi tutuklanmış.

Polis tepelerine çöktü

Başta Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’a gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum.

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Ayrıca Emniyet’in bilgi notundaki, “Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız” cümlesi de çok hoşuma gitti.

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Umarım bu operasyonlar, öyle plaka, eşkal gizleyip suç işleyeceğini, sonra da evinde rahatça uyuyacağını düşünenlere ders olur…

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 Polis tepelerine çöktü

ÇOCUKLARLA GENÇLEŞMİŞ

Eski mesai arkadaşım Duygu İlhan Sarıkaya, mesleği bıraktı ve hayallerinin peşinden gitti.

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Şimdi Uğur Okulları Muratpaşa Drama Öğretmeni olarak görev yapıyor.

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Fotoğraflarına bakıyorum, Duygu 10 yaş gençleşmiş.

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Çünkü çocuklarla geçirdiği her andan zevk alıyor.

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Keşke her öğretmen işini bu kadar sevgiyle yapsa…

#Antalya Valiliği#Antalya Emniyet Müdürlüğü#Antalyaspor
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