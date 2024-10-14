 Özlenen Özkan’ın ilk hedefi…

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Çünkü Rektör Özkan’ın kolları zaten sıvalıydı.

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Özlenen Hanım, ilk döneminde hem eğitim, hem de fiziki anlamda birçok projeyi hayata geçirdi.

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Yeni dönem için de konuşulacak birçok proje var belki ama ‘yapılacaklar’ listesinin en başında “Araştırma Üniversitesi” olma hedefi yer alıyor.

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Bu hedef neden bu kadar önemli?

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Anlatayım…

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından oluşturulan “Araştırma Üniversiteleri” programında 23 üniversite var.

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Araştırma üniversitelerine, kadro desteği, ek bütçe, yurtdışında doktora eğitimi desteği ve TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek programlarına başvuru olanağı sunuluyor.

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Peki, Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı’na dahil olan üniversiteler hangileri?

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Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.

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Program dahilinde, YÖK, iki yıl üniversitelerin performansları izleyecek, kriterleri sağlayan üniversiteleri araştırma üniversitesi olarak tescilleyecek.

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Özlenen Hanım’dan önce bu başvurunun neden yapılmadığını bilmiyorum; ancak atılan adım, Akdeniz için altın değerinde.

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Eğer araştırma üniversitesi olursak, ki bence Akdeniz bunu sonuna kadar hak ediyor, hem akademik kadro hem de öğrenciler açısından yeni bir dönem başlayacak.

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Bana da böyle bir eksikliği görüp, vakit kaybetmeden harekete geçen Rektör Özkan ve ekibini kutlamak düşüyor.

SEZAR’IN HAKKI SEZAR’A

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri Töreni’nde aldığım ödül benim için çok özeldi.

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Bu haberin ortaya çıkmasında, en az benim kadar emeği olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Basın Müdürü Can Yücel’in hakkını da bu yazıyla teslim etmiş olayım.

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“Nasıl Başardım” videoları ile sanayicinin sesi olan Can ve ekibi, ürettikleri kaliteli içeriklerle bu kentte neler yapılabileceğini herkese gösterdi, gösteriyor.

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Bu içeriklerin en yakın takipçilerinden biri de benim.

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Çünkü içinde kalite var, habercilik var, görüntü var, ses var, ışık var…

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Ne diyeyim, elinize kolunuza sağlık…

BİLİM’DE YENİ DÖNEM

Hakkı teslim edilmesi gereken bir diğer basın müdürü de Antalya Bilim Üniversitesi’nden Bahadır Emre Bozkurtlar.

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Müthiş bir enerjiyle işine başladı, farkını gösterdi.

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İnsanın mesleğini sevmesi çok ayrı bir şey.

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Kente bu kadar yabancı bir insanın bu kadar fazla içerik üretmesi ancak meslek aşkıyla anlatılabilir.

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İşini aşkla yapanları görünce ben de mutlu oluyorum vesselam…