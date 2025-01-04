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Özel sektör: “Belediye kreşlerine karşı değiliz”

#Kreşler#Gassal Dizi#Ahmet Kural

BELEDİYE ve özel kreşlere yönelik tespitlerimden hemen sonra Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Nilay Akbaş aradı.

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Özel kreşlere yönelik eleştirilerimin bir bölümüne katıldığını ancak konuyu tek taraflı gözlemlediğimi söyledi ve şöyle devam etti:

“Evet, kreş fiyatlarını çok üst noktalara çekenler oldu. Ancak bu sektörün tamamının uyguladığı bir karar değildi. Biz elimizden geldiğince kreş fiyatlarını makul bir seviyede tutmaya çalıştık. Ancak bu süreçte belediye kreşlerinin sayısı kontrolsüz biçimde arttı. Üstelik bu kreşler hiçbir şekilde denetlenmediği için ortaya haksız bir rekabet çıktı. Ayrıca belediye kreşlerine kabul süreci doğru yöntemlerle işletilemedi. Gidin, kreşlerin kapısına bakın, hangi model araçlar yanaşıyor. Biz belediyelerin kreş açmasına değil doğru yönetilememesine karşıyız.”

*

Nilay Hanım’ın da haklı olduğu konular var.

*

Ama benim dikkat kesildiğim konu ‘denetim’ meselesi.

*

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Yüzlerce öğrencinin emanet edildiği belediye kreşleri gerçekten hiçbir kurum tarafından denetlenmiyorsa sorun büyük.

*

Bu konuyu enine boyuna araştırıp görüşlerimi uzun uzun yazacağım…

Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30’lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.

AHMET KURAL’IN ZİRVESİ

Ahmet Kural oyunculuğunu severim.

*

Gassal’daki oyunculuk performansı bu sevgimi perçinledi.

*

Dizinin ilk sezonunu bir solukta bitirdim.

*

Her bölümde ciğerimiz yandı.

*

Ama son bölüm gözümden yaş getirdi resmen.

*

Şiddetle tavsiye ederim…

*

Unutmadan, dizi ses getirdi diye belediye belediye gezip haftanın 7 günü gassal röportajı yayınlamak nedir ya!

*

Bir şeyi sündürmeden, cılkını çıkarmadan duramıyoruz…

#Kreşler#Gassal Dizi#Ahmet Kural
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