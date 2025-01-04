Özel sektör: “Belediye kreşlerine karşı değiliz”

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Özel kreşlere yönelik eleştirilerimin bir bölümüne katıldığını ancak konuyu tek taraflı gözlemlediğimi söyledi ve şöyle devam etti:

“Evet, kreş fiyatlarını çok üst noktalara çekenler oldu. Ancak bu sektörün tamamının uyguladığı bir karar değildi. Biz elimizden geldiğince kreş fiyatlarını makul bir seviyede tutmaya çalıştık. Ancak bu süreçte belediye kreşlerinin sayısı kontrolsüz biçimde arttı. Üstelik bu kreşler hiçbir şekilde denetlenmediği için ortaya haksız bir rekabet çıktı. Ayrıca belediye kreşlerine kabul süreci doğru yöntemlerle işletilemedi. Gidin, kreşlerin kapısına bakın, hangi model araçlar yanaşıyor. Biz belediyelerin kreş açmasına değil doğru yönetilememesine karşıyız.”

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Nilay Hanım’ın da haklı olduğu konular var.

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Ama benim dikkat kesildiğim konu ‘denetim’ meselesi.

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Yüzlerce öğrencinin emanet edildiği belediye kreşleri gerçekten hiçbir kurum tarafından denetlenmiyorsa sorun büyük.

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Bu konuyu enine boyuna araştırıp görüşlerimi uzun uzun yazacağım…

AHMET KURAL’IN ZİRVESİ

Ahmet Kural oyunculuğunu severim.

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Gassal’daki oyunculuk performansı bu sevgimi perçinledi.

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Dizinin ilk sezonunu bir solukta bitirdim.

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Her bölümde ciğerimiz yandı.

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Ama son bölüm gözümden yaş getirdi resmen.

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Şiddetle tavsiye ederim…

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Unutmadan, dizi ses getirdi diye belediye belediye gezip haftanın 7 günü gassal röportajı yayınlamak nedir ya!

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Bir şeyi sündürmeden, cılkını çıkarmadan duramıyoruz…