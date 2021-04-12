OKUMAK GÜZEL DE OKUTMAK BİR BAŞKA

Her gün gördüğümüz, çay, kahve içtiğimiz dostlarımızla sanal görüşmeler yapmaya başladık.
İşte tam da böyle bir ortamda Hürriyet de kendi içinde koşullara ayak uydurdu ve okuyucusuna daha fazla ulaşabilmek adına yeniliklerle karşımıza çıktı.
Bu yeniliklerden biri de meslektaşım Fulya Soybaş’ın YouTube’da hazırlayıp sunduğu Hürriyet Bizimle programı oldu.
Bana göre konuları ve konukları ile son derece iyi düşünülmüş bir proje. Neden böyle diyorum?
Çünkü pandeminin oluşturduğu koşullar içinde doğru bilgi içeren, kaliteli zaman geçirebileceğimiz programlara çok ihtiyacımız var.
Fulya’nın konuklarına bakınca zaten hem bilgiyi, hem eğlenceyi aynı anda alabileceğinizi görüyorsunuz.
Konular güncel daha önemlisi sunum son derece pozitif. Saatlerce süren bol tartışmalı televizyon programlarının alternatifi.
YAŞAM TEDBİRLE DEVAM EDECEK (GENEL MASKELİ FOTO)
KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
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Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
*
Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
*
KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
*
Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
*
Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
*
Kısıtlamalar ilk kalktığında işte bu sıradanlık bize ikinci darbeyi vurdu ve yeniden evlere kapandık.
ANTALYA Gazi Bulvarı’nda yaşanan üst geçit sorununu hafta başındaki köşe yazımda, “Ne yapsın vatandaş uçsun mu” başlığıyla ele almıştım. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmeyince Başkan Muhittin Böcek’i aradım.
BAŞKAN TALİMATI VERMİŞ
Sayın Böcek her zamanki gibi son derece ilgili yaklaştı konuya. Aslında bu bölgedeki sorunu daha önce de konuşmuştuk kendisiyle. Sürecin tüm detaylarına hâkim olduğunu, ilgili birimlere de sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiğini söyledi.
NE OLDU ÜST GEÇİTLER
Hatta bizzat Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin’i arayarak sorularımızı yanıtlamamız için talimat verdi. Ben de vakit kaybetmeden Serkan Bey’i aradım ve sordum: “Üst geçitlerden haber var mı?”
FESİH SÜRECİ BAŞLADI
Tarih 15 Mart 2021… Ortada ne üst geçit, ne hem zemin geçit, ne sinyalizasyon sistemi var! Bulvardan sağ salim karşıya geçmek istiyorsanız ya şanslı ya da çok hızlı olmalısınız…
NE YAPSIN VATANDAŞ UÇSUN MU?
ANTALYA’da araç trafiğinin en fazla olduğu noktalardan biri Gazi Bulvarı. Her gün binlerce araç bu bulvarı kullanıyor. Daha önce bu noktada yayaların karşıdan karşıya geçmesi için hemzemin yaya geçitleri vardı.
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Ancak herhangi bir sinyalizasyon sistemi olmadığı için ve araçlar yüksek hızda seyrettiği için bu geçitler yayalar için adeta ölüm tuzağına dönüştü.
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Sonra mı ne oldu? Antalya Emniyet Müdürlüğü, “Hem zemin geçitler hem araç sürücüleri hem de yayalar için risk oluşturuyor. Buraya üst geçit yapılsın” önerisini Büyükşehir Belediyesi’ne sundu.
SADECE 8 Mart’ta değil her yeni günde kadının izi var. Koca koca adamların övündüğü, ‘Ben yaptım’ dediği her başarıda kadının izi var. Yaşam mucizesinde, eğitimde, sevgide, şefkatte kadının izi var…
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İşte bu ‘iz’ dünyayı değiştiriyor. Değişimin en büyük kanıtı da yanı başımızda, Akdeniz Üniversitesi’nde. 8 Mart öncesi Akdeniz’in başarılı bilim kadınları ile özel bir haber yapmak istedik.
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Arkadaşlarım uzun uzun çalıştı. Son dönemde kendi alanlarında yeniliklere imza atmış akademisyenlerin listesini çıkardı. Liste o kadar uzundu ki üzülsem mi sevinsem mi bilemedim.
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Sevindim, çünkü kadınların akademik alandaki bu başarılarını somut olarak görebildim. Üzüldüm, çünkü her bir ismi o haberin içine taşımak mümkün değildi.
Tek gayemiz işimizi iyi yapmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak, daha fazla ses, nefes olmak. Bu amaca ulaşmanın da tek bir yolu var o da dönüşmek.
Bugün o dönüşümün ilk işaret fişeğini attık. Yeni sayfalar, yeni yazarlar, yeni köşelerle okuyucunun bakış açısını değiştirmek için harekete geçtik.
Biraz dijitalleştik, biraz esnafa, biraz Antalya, Alanyaspor taraftarına yakınlaştık. Aslında her şeye yeniden başladık. Daha fazla HÜRRİYET için…
2 MART’A NASIL UYANACAĞIZ?
Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararların Antalya’ya yansımalarını çok merak ediyorum. Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Restoran ve kafeler açılacak mı?
SINIRLI SERBESTLİK
Resmi verilere göre Antalya ne çok iyi ne de çok kötü durumda. Bu açıdan bakarsak çok ciddi serbestlikler beklemiyorum açıkçası. Ancak Antalya’nın özel koşullarını göz önüne alırsak restoran ve kafelere birtakım serbestliklerin getirileceğini düşünüyorum.
EN BÜYÜK GÖREV VALİ’DE
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Ama bu fırsat maalesef sektör temsilcileri tarafından iyi kullanılamadı. Antalya’da öyle görüntüler ortaya çıktı ki herkes şaştı kaldı. O dönemde Kaleiçi’de yaptığımız tespitlerden sonra “Koronaiçi” başlığı ile manşete taşıdığımız haber süreçte yapılan hataların belgesi gibiydi.
Şimdi sektör yeni bir virajda. Gerçekten çok yoruldular. Bana göre ilk süreçten de ders çıkardılar. Hayat Eve Sığar (HES) koduyla açılma önerisi uygulanabilir ve mantıklıydı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde yeni bir formül var: “İl ve ilçeye özel serbestlik.”
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Peki, nasıl olacak? İl ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan vatandaş ödüllendirilecek. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.
OKUMAK GÜZEL DE OKUTMAK BİR BAŞKA
İbradı Antalya’nın nüfus bakımından en küçük ilçesi. İklim olarak soğuk ama son derece sevimli bir ilçe.
Haber amaçlı birkaç kez ama kısa süreli İbradı’da bulundum. Bugüne kadar da siyasi konular hariç gündeme geldiğini de hiç görmemiştim.
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İlçenin il kez farklı bir konuyla gündeme gelmesini sağlayan kişi daha 25 yaşında genç bir kütüphaneci olan Oğuz Kuru.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı kütüphaneci sınavını kazanıp yaklaşık 1 yıl önce İbradı İlçe Halk Kütüphanesi’ne kütüphaneci olarak atanmış.
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İlçe kütüphanesi deyince aklınıza öyle binlerce kitabın bulunduğu devasa bir yer gelmesin. Belediyenin 2 katlı ek hizmet binasının alt katına ilçe kütüphanesi denip tabela asılmış.
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Tabii nüfus ve kitap okuyan kişi az olunca ilçe halkı bile burada bir kütüphane olduğunu unutmuş.
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Oğuz göreve başlar başlamaz yeni fikirler, yeni projelerle yerel yöneticilerin kapısını çalmış. İlçede 7’den 70’e herkesin kitap okuması için adeta seferberlik başlatmış.
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Hatta ‘Kâinatın Başkenti: İbradı Okuyor Projesi’ ile 14 gün arayla perşembe günleri İbradı ilçesinin kırsal mahallelerine gezici kütüphane hizmeti götürmüş.
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Sonra ne mi olmuş? Ormana, Ürünlü ve Başlar mahallelerindeki 82 vatandaş bu kütüphaneye üye olmuş, 237 kitap ödünç verilmiş. Hatta Kütüphane Haftası’nda o küçücük ilçede tören bile yapmaya başlamışlar.
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Şimdi bana, ‘Ne olmuş yani toplasan 300 kişi kitapla buluşmuş’ diyebilirsiniz. Ama işin özü öyle değil.
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25 yaşında yüksek lisans yapan bir genç, merkeze 150 kilometre uzaktaki küçücük bir ilçede, “Aman ne olacak? Memleketi ben mi kurtaracağım” demeden küçük imkânları ile kendince okuma seferberliği başlatıyor.
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Ve karşılığını da yavaş yavaş alıyor. Bölge halkı Oğuz’u seviyor, Oğuz onları. Kent merkezindeki dev kütüphanelerin yapamadığını kısa sürede İbradı’da yapıyor.
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İşte bu gençler ve bu azim bu ülkenin temelini oluşturuyor. Okuyan, üreten, kendini geliştiren gençlerin yolunu aydınlatıyor. O küçücük kütüphanede okunan bir kitap belki de bu ülkenin iftihar duyacağı kişilerin yetişmesini sağlayacak. Ve biz de millet olarak o çocuklarla gurur duyacağız.
BİR TEŞEKKÜR DE KAYMAKAM BEY’E
Buradan bir teşekkür de ilçenin kaymakamı Hasan Ali Kurt’a. İletişime açık, ilçedeki kültür faaliyetlerini destekleyen pırıl pırıl isim. Daha 30 yaşında ama ufku çok geniş. Umarım verdikleri çaba ilçenin sınırlarını aşar ve Antalya’ya hatta Türkiye’ye örnek olur. Ben de elimden geldiğince onların memleket adına verdikleri bu çabayı duyurmaya çalışacağım. Yolunuz açık olsun…
ERSİN YAZICI KAYITSIZ KALMAZ
Bence İbradı’dan yanan bu kültür ateşine en büyük desteği Antalya Valisi Ersin Yazıcı vermeli. Çünkü göreve gelir gelmez eğitime ne kadar büyük önem verdiğini bizzat bana anlatmıştı. Daha önce görev yaptığı illerde eğitim konusunda büyük başarılar elde ettiğini istatistikler zaten gösteriyor. Eminim Vali Bey, İbradı’daki bu çalışmalara kayıtsız kalmayacaktır. Belki fiziki olarak yetersiz olan kütüphanenin yerine yenisi yapılır ve bu çalışmalar Antalya’nın tüm ilçelere örnek gösterilir.