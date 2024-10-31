 Oh İyi olmuş magandaya...

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İşte, o magandalardan biri en son Manavgat’ta ortaya çıktı.
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Ne yapmış bu maganda?
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Otomobiliyle, bir bebeğin hayatını kurtarmak için zamanla yarışan ambulans sürücüsünün önünü kesmiş!
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Hem de dakikalarca!
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Neyse ki ambulans içindeki 112 ekibi, yaşanan rezilliği belgelemiş.
Jandarma yakalamış, savcı sorgulamış, hâkim de kelepçeleyip cezaevine postalamış.
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Oh, iyi olmuş O.Ç.’ye!
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Umarım bu tutuklama trafikteki diğer magandalara ibret olur.
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NOT: Yanlış anlaşılmasın, O.Ç., magandanın ad ve soyadının kodlanmış halidir…
AKRA ÇITAYI YÜKSELTTİ
YERİ her geldiğinde kaliteli festivallerin turizme kazandırdığı ivmeyi anlatmaya çalışıyor, Avrupa’nın, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden örnekler veriyorum.
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Ne güzel ki Antalya da bu alanda önemli bir seviyeye ulaştı.
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Elbette yolumuz çok uzun.
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Ancak yol uzun diye kaliteli işleri görmezden gelmek olmaz sanırım.
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Çünkü iyi festivallerin her katmanında ayrı bir emek var.
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O emeğin net biçimde görüldüğü organizasyonlardan biri de Akra Antalya tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Meze Festivali’ydi…
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Akra Antalya Genel Müdürü Gökhan Polat ve ekibi harika işler çıkarıyor.
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Gastronomi turizminin yükselişine adeta itici güç oluyorlar.
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Harika tatlar, harika sunumlar, müthiş bir Antalya manzarası…
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Sonuç: Kalite, kaliteyi doğuruyor.
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Umarım Akra ekibi, müzikle, gastronomi ile yetinmez, yeni yeni festivallerle karşımıza çıkar…
TURİZME ‘ATF’ ETKİSİ
Festivalle başladık, fuarla bitirelim.
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Antalya Turizm Fuarı’na (ATF), 78 ülkeden 30 bin profesyonel katılmış.
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ATF Kurucusu Selçuk Meral, fuarda bin markanın yer aldığını, 20 binin üzerinde B2B görüşme yapıldığını anlatıyor.
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Ayrıca 5 farklı sahnede, alanında uzman 130 konuşmacı sektörle ilgili bilgilerini ziyaretçilerle paylaşmış.
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Müthiş bir trafik.
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Bu trafiğin kısa ve uzun vadede sektöre etkisini çok merak ediyorum.
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O yüzden başka bir yazımda bu konuyu ve fuar notlarımı geniş geniş kaleme alacağım…
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