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Oh! İyi olmuş magandaya...

#Manavgat#Meze Festivali#Antalya Turizm Fuarı

DENETİM desen var, ceza desen o da var ama trafikteki magandaların hızını bir türlü kesemiyoruz.

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İşte, o magandalardan biri en son Manavgat’ta ortaya çıktı.

*

Ne yapmış bu maganda?

*

Otomobiliyle, bir bebeğin hayatını kurtarmak için zamanla yarışan ambulans sürücüsünün önünü kesmiş!

*

Hem de dakikalarca!

*

Neyse ki ambulans içindeki 112 ekibi, yaşanan rezilliği belgelemiş.

Antalya'da ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsü tutuklandı

Jandarma yakalamış, savcı sorgulamış, hâkim de kelepçeleyip cezaevine postalamış.

*

Oh, iyi olmuş O.Ç.’ye!

*

Umarım bu tutuklama trafikteki diğer magandalara ibret olur.

*

NOT: Yanlış anlaşılmasın, O.Ç., magandanın ad ve soyadının kodlanmış halidir…

 Antalya'da Uluslararası Meze Festivali

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AKRA ÇITAYI YÜKSELTTİ

YERİ her geldiğinde kaliteli festivallerin turizme kazandırdığı ivmeyi anlatmaya çalışıyor, Avrupa’nın, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden örnekler veriyorum.

*

Ne güzel ki Antalya da bu alanda önemli bir seviyeye ulaştı.

*

Elbette yolumuz çok uzun.

*

Ancak yol uzun diye kaliteli işleri görmezden gelmek olmaz sanırım.

*

Çünkü iyi festivallerin her katmanında ayrı bir emek var.

*

O emeğin net biçimde görüldüğü organizasyonlardan biri de Akra Antalya tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Meze Festivali’ydi…

*

Akra Antalya Genel Müdürü Gökhan Polat ve ekibi harika işler çıkarıyor.

*

Gastronomi turizminin yükselişine adeta itici güç oluyorlar.

*

Harika tatlar, harika sunumlar, müthiş bir Antalya manzarası…

*

Sonuç: Kalite, kaliteyi doğuruyor.

*

Umarım Akra ekibi, müzikle, gastronomi ile yetinmez, yeni yeni festivallerle karşımıza çıkar…

 Oh İyi olmuş magandaya...

TURİZME ‘ATF’ ETKİSİ

Festivalle başladık, fuarla bitirelim.

*

Antalya Turizm Fuarı’na (ATF), 78 ülkeden 30 bin profesyonel katılmış.

*

ATF Kurucusu Selçuk Meral, fuarda bin markanın yer aldığını, 20 binin üzerinde B2B görüşme yapıldığını anlatıyor.

*

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Ayrıca 5 farklı sahnede, alanında uzman 130 konuşmacı sektörle ilgili bilgilerini ziyaretçilerle paylaşmış.

*

Müthiş bir trafik.

*

Bu trafiğin kısa ve uzun vadede sektöre etkisini çok merak ediyorum.

*

O yüzden başka bir yazımda bu konuyu ve fuar notlarımı geniş geniş kaleme alacağım…

#Manavgat#Meze Festivali#Antalya Turizm Fuarı
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