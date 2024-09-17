Öğrenci velisinin mektuplu isyanı…

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O yazıda Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’un açıklamaları vardı.

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Hakkını yemeyelim, Salih Bey, hiç eğip bükmeden sorularımı yanıtlamıştı.

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Hatta kent genelinde inceleme başlatıldığı bilgisini de aktarmıştı.

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Salih Bey’in, “Herkes işini doğru yapacak. Yanlışa, mağduriyete müsaade etmeyiz” şeklindeki açıklaması sonrası çok sayıda telefon aldım.

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Mevcut sistemi öven de vardı, yeren de…

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Şunu da kabul ediyorum; öğrenci velisini memnun etmek zordur.

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Hatta bazen imkansızdır.

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Ama bu durum, sistemdeki yanlışların, aksaklıkların göz ardı edileceği anlamına gelmemeli.

İSYAN DİNDİ SANDIM

Yalan yok, telefon trafiği kesilince velilerin isyanı biraz olsun dindi sanmıştım.

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Ama yanılmışım!

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Yanıldığımı, bir öğrenci velisinin mektubuyla anladım.

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Önce, adıma gönderilen mektubu noktasına, virgülüne dokunmadan paylaşmam gerekiyor:

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İŞTE O MEKTUP…

Öğrenci velilerinden kayıt parası istenmesi konusunu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ancak, keşke tek derdimiz kayıt parası olsaydı. Dün yapılan veli toplantısında okul müdürü ve diğer yöneticilerin gündeme aldığı konuları, kendi cümleleriyle ve hiçbir ekleme, çıkarma yapmadan sizinle paylaşıyorum…

‘HER AY 250 TL ÖDEYECEKMİŞİZ’

-Okulda, yeterli sayıda temizlik görevlisi olmadığı için sınıflar ve tuvaletler temizlenemiyor.

-Mevcut bütçemizle ekstra temizlik görevlisi istihdam etmemiz de söz konusu değil.

-Okulumuzda güvenlik görevlisi yok.

-Kamudan bize gelen bütçe ile güvenlik görevlisi istihdam etme şansımız da yok.

-Bu nedenle 3 temizlik görevlisi ve 1 güvenlik görevlisi istihdam edilmesi için her veli, her ay okul aile birliğine 250 TL ödeme yapacak.

YARDIMCI KİTAP YASAK DEĞİL Mİ?

Keşke sadece aylık 250 TL ile konu kapansa. Okullarda yardımcı kitap sözde yasak. Neden sözde? Çünkü önümüzdeki hafta hangi yardımcı kitapların alınacağı bizlere tebliğ edilecekmiş. Ayrıca toner, A-4, peçete, temizlik malzemesi için ayrıca bir bedel belirlenecekmiş. Bu bedel de sınıf annesi tarafından toplanacakmış. Bitmedi! Ayrıca, çocuklar için bu yıl da yeni öğrenci kartları hazırlanacakmış. Geçen yıl 1 kart 25 TL’ydi, bu sene ne kadar istenecek daha açıklamadılar. Daha ilk toplantıda biz velilere kesilen fatura bu. İlerleyen haftalarda neyle karşılaşacağımızı inanın bilmiyoruz.”

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Yazılanların ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilemem.

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Ancak mektubu yazan veli, kimliğini gizlememiş.

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Fakat şu notu düşmüş, “Lütfen kimliğim siz de kalsın. Çünkü çocuğumun, eşimin okulda baskı görmesinden çekiniyorum.”

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Ne söyleyeyim, bilemedim.

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Ancak eminim ki bu iddiaların peşine düşülecektir.

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Antalya Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden iddialara yönelik yanıt gelirse, bir sonraki yazımda tüm detayları paylaşırım…