NE YAPTIN BİZE RALPH

Haber amaçlı birkaç kez ama kısa süreli İbradı’da bulundum. Bugüne kadar da siyasi konular hariç gündeme geldiğini de hiç görmemiştim.
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İlçenin il kez farklı bir konuyla gündeme gelmesini sağlayan kişi daha 25 yaşında genç bir kütüphaneci olan Oğuz Kuru.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı kütüphaneci sınavını kazanıp yaklaşık 1 yıl önce İbradı İlçe Halk Kütüphanesi’ne kütüphaneci olarak atanmış.
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Her gün gördüğümüz, çay, kahve içtiğimiz dostlarımızla sanal görüşmeler yapmaya başladık.
İşte tam da böyle bir ortamda Hürriyet de kendi içinde koşullara ayak uydurdu ve okuyucusuna daha fazla ulaşabilmek adına yeniliklerle karşımıza çıktı.
Bu yeniliklerden biri de meslektaşım Fulya Soybaş’ın YouTube’da hazırlayıp sunduğu Hürriyet Bizimle programı oldu.
Bana göre konuları ve konukları ile son derece iyi düşünülmüş bir proje. Neden böyle diyorum?
Çünkü pandeminin oluşturduğu koşullar içinde doğru bilgi içeren, kaliteli zaman geçirebileceğimiz programlara çok ihtiyacımız var.
Fulya’nın konuklarına bakınca zaten hem bilgiyi, hem eğlenceyi aynı anda alabileceğinizi görüyorsunuz.
Konular güncel daha önemlisi sunum son derece pozitif. Saatlerce süren bol tartışmalı televizyon programlarının alternatifi.
YAŞAM TEDBİRLE DEVAM EDECEK (GENEL MASKELİ FOTO)
KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
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Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
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Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
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KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
*
Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
*
Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
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Kısıtlamalar ilk kalktığında işte bu sıradanlık bize ikinci darbeyi vurdu ve yeniden evlere kapandık.
ANTALYA Gazi Bulvarı’nda yaşanan üst geçit sorununu hafta başındaki köşe yazımda, “Ne yapsın vatandaş uçsun mu” başlığıyla ele almıştım. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmeyince Başkan Muhittin Böcek’i aradım.
BAŞKAN TALİMATI VERMİŞ
Sayın Böcek her zamanki gibi son derece ilgili yaklaştı konuya. Aslında bu bölgedeki sorunu daha önce de konuşmuştuk kendisiyle. Sürecin tüm detaylarına hâkim olduğunu, ilgili birimlere de sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiğini söyledi.
NE OLDU ÜST GEÇİTLER
Hatta bizzat Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin’i arayarak sorularımızı yanıtlamamız için talimat verdi. Ben de vakit kaybetmeden Serkan Bey’i aradım ve sordum: “Üst geçitlerden haber var mı?”
FESİH SÜRECİ BAŞLADI
Tarih 15 Mart 2021… Ortada ne üst geçit, ne hem zemin geçit, ne sinyalizasyon sistemi var! Bulvardan sağ salim karşıya geçmek istiyorsanız ya şanslı ya da çok hızlı olmalısınız…
NE YAPSIN VATANDAŞ UÇSUN MU?
ANTALYA’da araç trafiğinin en fazla olduğu noktalardan biri Gazi Bulvarı. Her gün binlerce araç bu bulvarı kullanıyor. Daha önce bu noktada yayaların karşıdan karşıya geçmesi için hemzemin yaya geçitleri vardı.
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Ancak herhangi bir sinyalizasyon sistemi olmadığı için ve araçlar yüksek hızda seyrettiği için bu geçitler yayalar için adeta ölüm tuzağına dönüştü.
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Sonra mı ne oldu? Antalya Emniyet Müdürlüğü, “Hem zemin geçitler hem araç sürücüleri hem de yayalar için risk oluşturuyor. Buraya üst geçit yapılsın” önerisini Büyükşehir Belediyesi’ne sundu.
SADECE 8 Mart’ta değil her yeni günde kadının izi var. Koca koca adamların övündüğü, ‘Ben yaptım’ dediği her başarıda kadının izi var. Yaşam mucizesinde, eğitimde, sevgide, şefkatte kadının izi var…
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İşte bu ‘iz’ dünyayı değiştiriyor. Değişimin en büyük kanıtı da yanı başımızda, Akdeniz Üniversitesi’nde. 8 Mart öncesi Akdeniz’in başarılı bilim kadınları ile özel bir haber yapmak istedik.
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Arkadaşlarım uzun uzun çalıştı. Son dönemde kendi alanlarında yeniliklere imza atmış akademisyenlerin listesini çıkardı. Liste o kadar uzundu ki üzülsem mi sevinsem mi bilemedim.
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Sevindim, çünkü kadınların akademik alandaki bu başarılarını somut olarak görebildim. Üzüldüm, çünkü her bir ismi o haberin içine taşımak mümkün değildi.
Tek gayemiz işimizi iyi yapmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak, daha fazla ses, nefes olmak. Bu amaca ulaşmanın da tek bir yolu var o da dönüşmek.
Bugün o dönüşümün ilk işaret fişeğini attık. Yeni sayfalar, yeni yazarlar, yeni köşelerle okuyucunun bakış açısını değiştirmek için harekete geçtik.
Biraz dijitalleştik, biraz esnafa, biraz Antalya, Alanyaspor taraftarına yakınlaştık. Aslında her şeye yeniden başladık. Daha fazla HÜRRİYET için…
2 MART’A NASIL UYANACAĞIZ?
Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararların Antalya’ya yansımalarını çok merak ediyorum. Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Restoran ve kafeler açılacak mı?
SINIRLI SERBESTLİK
Resmi verilere göre Antalya ne çok iyi ne de çok kötü durumda. Bu açıdan bakarsak çok ciddi serbestlikler beklemiyorum açıkçası. Ancak Antalya’nın özel koşullarını göz önüne alırsak restoran ve kafelere birtakım serbestliklerin getirileceğini düşünüyorum.
EN BÜYÜK GÖREV VALİ’DE
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Ama bu fırsat maalesef sektör temsilcileri tarafından iyi kullanılamadı. Antalya’da öyle görüntüler ortaya çıktı ki herkes şaştı kaldı. O dönemde Kaleiçi’de yaptığımız tespitlerden sonra “Koronaiçi” başlığı ile manşete taşıdığımız haber süreçte yapılan hataların belgesi gibiydi.
Şimdi sektör yeni bir virajda. Gerçekten çok yoruldular. Bana göre ilk süreçten de ders çıkardılar. Hayat Eve Sığar (HES) koduyla açılma önerisi uygulanabilir ve mantıklıydı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde yeni bir formül var: “İl ve ilçeye özel serbestlik.”
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Peki, nasıl olacak? İl ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan vatandaş ödüllendirilecek. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.
NE YAPTIN BİZE RALPH
BİR animasyon filmi dünyayı değiştirebilir mi? Bence evet.
Neden böyle bir kanıya kapıldım? Çünkü Human Society International kurumu tarafından hazırlanan Spencer Susser’in yazıp yönettiği Save Ralph (Ralph’i Kurtar) isimli kısa filmi izledim.
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Boğazım düğümlendi, 3 dakika 53 saniye boyunca insanlığı sorguladım. Olmadı bir daha izledim. Bu kez bencilliğimi sorguladım.
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Çünkü bugüne kadar deney hayvanlarının da canlı olduğunu, onların da acı çektiğini hiç aklıma getirmemiştim. Belki getirmiştim ama sonra boş vermiştim.
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Aslında PETA başta olmak üzere bazı hayvan dostu kuruluşların hazırladığı belgeselleri defalarca izledim. Üstelik bu belgesellerde gerçek görüntüler vardı.
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Elbette o belgesellerdeki vahşet de insanı etkiliyor. Ama Ralph, takım elbisesi ve kravatı ile karşımıza çıkınca, yaşadıklarını bizden biri gibi bize anlatınca sanki beynimizde karanlık bir odada tutulan İNSANLIĞIMIZ aydınlandı.
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Dişini fırçalarken yaşadığı acı. Bir insan elinin onu yemek yediği sofradan alıp laboratuvara götürmesi. Diğer tavşanların bakışları…
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Ralph’in her cümlesi yüreğimizden bir parça kopardı. Hele o son sahnedeki sözler yok mu: “Hayvanlarda deneye izin veren ülkeler olmasaydı biz işsiz kalırdık tarlada olurduk. Normal bir tavşan gibi.”
NEDEN ÖRNEK OLMAYALIM?
Tüm dünya bu kısa filmi konuşurken Hürriyet’ten Ece Çelik, çok güzel bir haber hazırladı. O haberde Deneye Hayır Derneği Başkanı Yağmur Özgür Güven’in anlattıklarını okuyunca beynimde bir ışık çaktı. (Bir itiraf: Böyle bir dernek olduğunu yeni öğrendim)
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Yağmur Hanım, Türkiye’de kozmetik sektöründe hayvan deneyi yapılmasının yasak olduğunu söylüyor. Ancak ilaç, tıbbi aletler ve teknoloji konusunda yüzlerce sektörde hayvan deneyi yapılabiliyormuş.
Ve bu hayvanlar mevzuata göre belediyelere ait barınaklardan alınıyormuş. Bu dernek de ‘Deneysiz Belediye’ isminde bir proje başlatıp belediyelere laboratuvarlara deney hayvanı vermemeleri çağrısı yapmış. Didim Belediyesi de bu çağrıya ilk cevap veren belediye olmuş.
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Yağmur Hanım şöyle diyor: “Şu anda yasal olarak deneylerde hayvan kullanılmamasını sağlayamıyoruz ancak hiç olmazsa belediyelerin bu konuda duyarlı olmalarına ve kendi elleriyle deneylere hayvan göndermelerinin önüne geçmeye çalışıyoruz.”
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Ben de diyorum ki Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi başta olmak üzere barınağı olan diğer Antalyalı belediyeler bu çağrıya yanıt veremez mi?
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Muhittin Böcek, Hakan Tütüncü, Ümit Uysal, Semih Esen çıkıp, “Biz de ‘Deneysiz Belediye’ olduk” dese ve tüm Türkiye’ye örnek olsalar ne güzel olur.
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Belki onlar, “Biz zaten deney hayvanı vermiyoruz” da diyebilirler. Ama mesele bu değil. Mesele konuyu gündemde tutup yeni çözümler üretmek. Mesele insan olmanın gereklerini yerine getirebilmek.
HAKAN TÜTÜNCÜ YİNE ATLAMAMIŞ
İbradı’da kütüphaneci olarak görev yapan Oğuz Kuru’nun başarı hikayesini geçen hafta yazmıştım. Meğer bu tür pozitif haberlere ne kadar susamışız. O kadar çok telefon aldım ki ben de mutlu oldum. O telefonlardan biri de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ekibinde yer alan değerli arkadaşım Bülent Uçma’dan geldi. Sayın Başkan yazıyı okuyunca hem Oğuz’la tanışmak istemiş hem de kütüphaneye destek konusunda neler yapılacağını sormuş. Hakan Bey ve dinamik ekibinin bu tür refleksleri kente çok şey kazandırıyor. Umarım İbradı’daki okuma seferberliğine verilen destek artarak devam eder.
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