Müstakbel şansölye ve turizm

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Bu etki sert mi, yumuşak mı olur?

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İşte, orası biraz tartışmalı.

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Bu belirsiz ortamda, Almanya'nın müstakbel şansölyesi CDU lideri Friedrich Merz’in yaptığı ilk açıklamalar önemliydi.

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O yüzden, Alman turizm pazarının profesörü olarak gördüğüm Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner’i aradım.

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Hüseyin Bey, Almanya’daki değişimin etkilerini farklı başlıklar altında ele aldı ve dikkat çekici tespitler yaptı:

TÜRKİYE’YE MECBUR KALACAKLAR

“Son 10 yıl, Almanya’yı derinden sarstı. Bundan sonra Almanya, alacağı doğru kararlarla ABD ve Rusya baskısı ve kontrolünden kendisini kurtararak güçlü, bağımsız Avrupa inşa etme sürecine başlayacak. Bu seçimlerin Türk turizmine etkisi olumlu olarak kendisini gösterecek. Zira Türkiye’nin ve Türk halkının, Türk coğrafyasının önemi yeni kurulacak, güçlendirilecek ve yeniden yapılandırılacak Avrupa için son derece önemli. Amerika tarafından terk edilmiş, Rusya tarafından devamlı tehdit altında tutulacak Avrupa, Türkiye’yi içine dahil etmeye mecbur kalacak.

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HER YIL 10 MİLYON ALMAN TURİST

Türkiye, ivedilikle Alman toplumu ve ekonomik dinamikler ile birlikteliği ve ileriye yönelik iki ülkenin birbirine daha yakınlaşmasını sağlayacak çalışmaları başlatmalı. STK’ları ve yapıları güçlendirmemiz ve Almanya’da ciddi lobi faaliyetleri başlatmamızın tam zamanı. Dolayısıyla Türkiye’ye bakış daha pozitif, daha dengeli bir hale gelecek. Bu da turizmde, özellikle pazarlamada turizmcilerin önünü açacak. Eğer Almanya’da ilk defa toplumlar arası kültürel ciddi bir yakınlaşma gösterip lobi faaliyetlerini hızlandırırsak, her yıl 10 milyon almanı ülkemize turist olarak çekebiliriz.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMİNİ BİLİYOR

Almanya’daki Türkler ile bugüne kadar pek fazla alışveriş ve yakınlığı olmayan Merz, özünde ne kadar elit görünse de alman toplumunu çok iyi tanıyan bir yönetici. Merz, Türkiye’nin önemini çok iyi kavramış durumda ve en önemlisi etrafında bu zamana kadar genelde Türkiye’yi kötüleyerek milletvekili olan Türk kökenliler yok. Seçimlerin ardından Almanya’nın karşılaşacağı sorunlar ve atacağı adımlar, yalnızca ülkenin iç politikasını değil, Avrupa ve dünya siyasetini de derinden etkileyebilir. Türkiye'nin konumu ve gücüne yeni bir bakış kazandırabilir.”

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Hüseyin Bey, sadece turizmi değil, Alman siyasetinin Türkiye’ye yönelik etkilerini de yakından takip eden ve analiz yapabilen bir isim.

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O yüzden kurduğu her cümleye dikkat kesilmek gerekiyor.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la da zaman zaman bir araya gelen Hüseyin Bey, Türkiye’nin Alman turizm pazarındaki yeni stratejilerinin gelişimine mutlaka katkı sunacaktır.

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Umarım Alman siyasetindeki değişim rüzgârı, Türkiye’nin en önemli turizm pazarını bir üst lige taşır.