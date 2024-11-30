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Müdür Bey’den jet talimat…

#Antalya Emniyet Müdürlüğü#Trafik#Skuter

YAKLAŞIK 3 ay önce göreve başlayan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, medya temsilcileriyle bir araya geldi.

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Yaklaşık 1 saat süren buluşmanın ana konusu trafikti.

*

Nasıl olmasın?

*

Antalya’da bir yerden bir yere gitmek resmen işkenceye dönüştü.

*

Hatta İlker Bey bile trafikten dert yanınca “Eyvah!” dedim.

*

Ancak çözüm odaklı açıklamaları duyunca biraz da olsa rahatladım.

*

Konu dağılmadan, ben de kent trafiğinin canına okuyan elektrikli skuter garabetini Müdür Bey’e sordum.

Müdür Bey’den jet talimat…

İlker Bey, örneklerle şekillendirdiğim soruyu dikkatle dinledi ve şu yanıtı verdi:

KAOTİK BİR SORUN

“Bu konu, muhtarlarla yaptığımız toplantıda da yoğun bir şekilde gündeme geldi. Doğrusu, problemin bu kadar fazla halka yansıdığını düşünmüyordum. Gördüm ki bu konu kaotik bir sorun haline gelmeye başlamış.”

*

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Kent güvenliğinin 1 numarası işte tam olarak bu cümleleri kurdu.

*

Ve hemen ardından trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcısına şu talimatı verdi:

 PAZARTESİ TOPLANALIM

“Bu konuyla ilgili hiç vakit kaybetmeden, pazartesi günü işin denetleme ve düzenleme boyutunu ele alan bir toplantı yapalım. Belediyeyi de işin içine dahil edelim. Bu alanda gözden bir şeyleri kaçırıyoruz. Neyi kaçırdığımızı bulacağız. Bu araçların kullanımıyla ilgili yasal boşluk var diye, ‘Bu konu bizi ilgilendirmiyor’ diyemeyiz. Devlet elbette bir çözüm bulur.”

*

Bence de devlet zaman kaybetmeden bu soruna eğilmeli ve çözüm bulmalı.

*

Aksi halde kaybedilen zaman başka başka sorunları karşımıza getirecek…

Müdür Bey’den jet talimat…
 

İLETİŞİM BİZE YETER…

İlker Bey’le ilk kez karşılaştım.

*

Ancak şunu söyleyebilirim; kendisinin medyaya yönelik tavrı son derece samimiydi.

*

Polisin soğuk yüzünü bize hiç göstermedi.

*

İletişim kanallarının her şart altında açık olduğunu söyledi.

*

Bu da bize yeter zaten…

PROTOKOL YAPACAĞIZ DİYE…

 

Toplantının yapılacağı salona sanırım ilk ben girdim.

*

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İlgili personel, elinde bir dosyayla beni karşıladı, sonra da oturacağım yeri gösterdi.

*

Masalara isimlikler koyulduğunu gördüm.

*

Bu işi kim böyle planladı bilmiyorum ama bence bu tarz doğru olmamış.

*

Elbette bu yöntemin kullanılacağı resmi toplantılar olabilir.

*

Ancak siz, ‘sohbet toplantısı’ yapıyorsanız bu kadar protokol fazlaydı.

*

Özellikle, ismi yazılmayan meslektaşlarıma çok ayıp oldu…

#Antalya Emniyet Müdürlüğü#Trafik#Skuter
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