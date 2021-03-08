Tek gayemiz işimizi iyi yapmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak, daha fazla ses, nefes olmak. Bu amaca ulaşmanın da tek bir yolu var o da dönüşmek.
Bugün o dönüşümün ilk işaret fişeğini attık. Yeni sayfalar, yeni yazarlar, yeni köşelerle okuyucunun bakış açısını değiştirmek için harekete geçtik.
Biraz dijitalleştik, biraz esnafa, biraz Antalya, Alanyaspor taraftarına yakınlaştık. Aslında her şeye yeniden başladık. Daha fazla HÜRRİYET için…
2 MART’A NASIL UYANACAĞIZ?
Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararların Antalya’ya yansımalarını çok merak ediyorum. Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Restoran ve kafeler açılacak mı?
SINIRLI SERBESTLİK
Resmi verilere göre Antalya ne çok iyi ne de çok kötü durumda. Bu açıdan bakarsak çok ciddi serbestlikler beklemiyorum açıkçası. Ancak Antalya’nın özel koşullarını göz önüne alırsak restoran ve kafelere birtakım serbestliklerin getirileceğini düşünüyorum.
EN BÜYÜK GÖREV VALİ’DE
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Ama bu fırsat maalesef sektör temsilcileri tarafından iyi kullanılamadı. Antalya’da öyle görüntüler ortaya çıktı ki herkes şaştı kaldı. O dönemde Kaleiçi’de yaptığımız tespitlerden sonra “Koronaiçi” başlığı ile manşete taşıdığımız haber süreçte yapılan hataların belgesi gibiydi.
Şimdi sektör yeni bir virajda. Gerçekten çok yoruldular. Bana göre ilk süreçten de ders çıkardılar. Hayat Eve Sığar (HES) koduyla açılma önerisi uygulanabilir ve mantıklıydı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde yeni bir formül var: “İl ve ilçeye özel serbestlik.”
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Peki, nasıl olacak? İl ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan vatandaş ödüllendirilecek. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.
MUCİZENİN MİMARLARI
Sadece 8 Mart’ta değil her yeni günde kadının izi var. Koca koca adamların övündüğü, ‘Ben yaptım’ dediği her başarıda kadının izi var…
SADECE 8 Mart’ta değil her yeni günde kadının izi var. Koca koca adamların övündüğü, ‘Ben yaptım’ dediği her başarıda kadının izi var. Yaşam mucizesinde, eğitimde, sevgide, şefkatte kadının izi var…
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İşte bu ‘iz’ dünyayı değiştiriyor. Değişimin en büyük kanıtı da yanı başımızda, Akdeniz Üniversitesi’nde. 8 Mart öncesi Akdeniz’in başarılı bilim kadınları ile özel bir haber yapmak istedik.
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Arkadaşlarım uzun uzun çalıştı. Son dönemde kendi alanlarında yeniliklere imza atmış akademisyenlerin listesini çıkardı. Liste o kadar uzundu ki üzülsem mi sevinsem mi bilemedim.
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Sevindim, çünkü kadınların akademik alandaki bu başarılarını somut olarak görebildim. Üzüldüm, çünkü her bir ismi o haberin içine taşımak mümkün değildi.
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O kadar güzel şeyler anlatıyorlar ki… Toplumun geleceği adına umutlanıyorsunuz. İşte bu umut hepimizi ayakta tutuyor. Yaşam sevincimizi artırıyor. Kadınlar başardıkça toplumun her köşesinden yeni filizler tomurcuklanıyor…
ŞİMDİLİK UYUMLUYUZ
Kontrollü serbestleşmenin ilk günü öğle yemeğini dışarda yeme fırsatım oldu. İşletmelerde son derece sıkı tedbirler alınmış, masalar arasındaki mesafe korunmuş. İşletmedeki garsonlarla biraz sohbet ettim. “Yeni döneme henüz alışamadık. Masa numaralarını bile unutmuşuz” diye dert yandılar. Eğer tedbirlere uymaz ve yeniden evlere kapanırsak daha çok şeyi unutacağımızı söyleyebilirim.
ATA’NIN FOTOSU RENKLENDİ
Daha önce DHA’da birlikte çalıştığım meslektaşım Mehmet Çınar 6 Mart’ta çok güzel bir habere imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Antalya’ya yaptığı ziyarette çekilen ve bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmamış olan bir fotoğrafını tüm dünyaya servis etti. O fotoğrafı görünce çok mutlu oldum, duygulandım. Böyle bir fotoğrafın tozlu raflardan çıkaran Mehmet’e bir kez daha teşekkür ediyorum.