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Milli teknolojinin dip dalgası

#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar#Yapay Zeka

DÜNYANIN en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in Türkiye’ye kazandırdıklarını uzun uzadıya anlatmaya gerek yok.

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Çünkü TEKNOFEST, her geçen gün yelpazesini genişletti, hatta ülke sınırlarını bile aştı.

*

Ondandır ki bu önemli organizasyonun Antalya ayağını merakla bekliyordum.

*

Vakit gelince de soluğu Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde aldım.

*

Fuar alanında inanılmaz bir kalabalık vardı.

*

Milli teknoloji hamlesinin dip dalgası olan Türk gençleri, fuar alanını hınca hınç doldurmuştu.

*

Alanın her köşesinde kıyasıya bir proje yarışı vardı.

TEKNOFEST Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde başvuru

Yarının Aziz Sancar’ları bilim konuşuyor, yapay zekâ projelerini tartışıyordu.

*

Alanda elbette sadece yarışmacılar yoktu.

*

Ağabeylerini, ablalarını, kardeşlerini izlemeye gelen yüzlerce genç, belki de bir sonraki festivale yarışmacı olarak katılmanın hayalini kuruyordu.

*

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İnanın, TEKNOFEST logolu ürünlerin satıldığı mağazanın önünde bile kuyruk vardı.

*

Ay yıldızlı montlara isim yazdıran gençlerin mutluluğu, heyecanı görülmeye değerdi.

*

O zaman anladım ki, TEKNOFEST sadece yarışanların değil, hayal kuran, hedef seçen tüm gençlerin markası olmuş…

Milli teknolojinin dip dalgası

BAYRAKTAR MÜJDE VERDİ

TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festival alanındaki gençlerle yakından ilgilendi.

*

İsteyen herkesle fotoğraf çektirdi, kısa sohbetler yaptı.

*

Ayrıca bir de müjde verdi.

*

Bakü organizasyonu ile ülke sınırları aşan TEKNOFEST’i 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapmayı planladıklarını açıkladı.

*

Kardeş vatan adına gerçekten sevindim.

*

Eminim KKTC’deki festival de böyle dolu dolu geçecektir…

#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar#Yapay Zeka
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