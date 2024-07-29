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Salim Uzun
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Kiralık araçla korsan taksi!

#Göçmen#ANTALYA#Korsan Taksicilik

RUSYA ve Ukrayna’dan Antalya’ya göç edip emlakçı, kuaför, berber olanı duymuştum da korsan taksicilik yapanı inanın duymamıştım.

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Hem de kiralık araçla!

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

Kim söylüyor bunu?

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Antalya Emlakçılar ve Oto Galericiler Odası Başkanı İsmail Çağlar.

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Durum o kadar vahim bir hal almış ki galericiler yabancılara araç kiralarken kılı kırk yarıyormuş.

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Yaşananlar Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan’ı da çileden çıkarmış.

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Bakın Mehmet Bey ne diyor:

'YARI FİYATINA TAŞIYORLAR'

“Emeğimizi çalan bu kişiler, araç kiralayıp kendi vatandaşlarına taksi hizmeti veriyor. Sosyal medya üzerinden kurulan gruplar aracılığıyla müşteri ağlarını genişletiyorlar. Vergi vermedikleri için de bizim yarı fiyatımıza çalışıyorlar. Başka derdimiz yokmuş gibi bir de bunlar çıktı karşımıza.”  

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Şu kentteki göçmenlerin cesaretine şaşmamak mümkün değil.

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Biz turist olarak gittiğimiz ülkede bile elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı şaşırırken, onlar her sektörün korsanı oldular maşallah…

 

3 İSİM 3 AYRI VEDA…

Ali Bahar’a veda meclisi ve sonrasındaki töreni sonuna kadar izledim.

*

O kadar güzel konuşmalar yapıldı ki hepsini yazmaya kalksam satırlar yetmez.

*

Ama 3 ismin yaptığı konuşmaya mutlaka parantez açmak gerekiyor.

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Bunlardan biri Berkay Bahar’dı.

*

Bahar, meclise şöyle hitap etti:

'ÇİMENTOSU SEVGİYDİ'

“Ali Bahar’ın etrafındaki insanları bir arada tutan şey menfaat değil, birbirini tanımayanları birbirlerine sevdirme özelliğiydi. Onun harcı, onun çimentosu sevgiydi.”

*

Dikkat çekilmesi gereken ikinci konuşmayı ise iş insanı Ali Yılmaz yaptı.

*

Yılmaz’ın ağzından şu cümleler döküldü:

‘ALİ BAHAR LİDERDİ’

“Ali Bahar’ın vizyonu birçok önemli projenin hayata geçmesine vesile oldu. Onun çabaları sayesinde ATSO daha güçlü ve etkili bir kurum haline geldi. Onun mirası ve bıraktığı değerler bizlere yol göstermeye devam edecek. Ali Bahar’ın lider olduğunu biliyordum ama mecliste Korkuteli OSB’in tapularını salladığı esnada gözlerindeki ışığı görünce gerçek bir lider kazandığımızı daha iyi anladım. Zaman zaman aşırıya kaçan eleştirilerim de oldu. Bu eleştirilerim için özür diliyorum.”

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Ve tabii Ladin Bahar…

*

O kadar güzel bir konuşma yaptı ki Ladin, cümleleri tüm salonun yüreğine mıh gibi kazındı…

Kiralık araçla korsan taksi

‘TEŞEKKÜRLER ASLAN BABAM’

“Babamın insan sevgisinin derinliğine tanık olmak yüreğimize çok dokundu. Babamla geçirdiğim her bir sene sayısız seneye bedeldi. Biliyorum ki elim telefonuma sayısız kere gidecek akıl almak için. Fakat bizimle kurduğu ilişkinin şeffaflığı sayesinde aklının kalbimin içinde olduğunu hissediyorum. Teşekkür ederim Aslan babam. Acımız çok büyük. Yüreğimde bir taş hatta tarif edilmez bir kara delik var. Babamı ve en yakın dostumu kaybetmenin acısına rağmen içimde çok yüksek bir çalışma motivasyonu var. Aynı babam gibi. Eminim sizde bu azmi ve şevki benimle paylaşıyorsunuzdur ve eminim ki onun bıraktığı mirası, fikirleri, etik değerleri kimsenin hakkını yemeden, üstüne basmadan, küsmeden, kızmadan, gitmeden bir sonraki nesillere taşıyacağız.”

*

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Bir evladın babasına ettiği vedadan daha saf ne olabilir ki?

*

İnanın ben de o saflığa tanık olmanın huzurunu yaşıyorum…

#Göçmen#ANTALYA#Korsan Taksicilik
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