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Haberler>Yazarlar>Salim Uzun>KEŞKE DEMEDEN AŞI OLALIM
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Salim Uzun

Salim Uzun

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KEŞKE DEMEDEN AŞI OLALIM

17 Ağustos 2021

BUGÜN Hürriyet Akdeniz’de, “Haydi aşıya” başlığı ile özel bir sayfa hazırladık.

Bilime, ekonomiye, siyasete, spora yön veren isimler koronavirüs aşısıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

*

Hepsi farklı sözcükler, farklı cümlelerle aşının önemini anlattı. Tek ortak noktaları ise aşı olmanın bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu anlatmalarıydı.

*

Aslında verilen mesaj çok açık: “Keşke demeden aşı olun.”

*

“Neden keşke diyelim ki?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenlere 3 farklı adres vereceğim. Gidip sorunun yanıtını bizzat öğrensinler.

*

1- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

2-Eğitim Araştırma Hastanesi

3-Kepez Devlet Hastanesi

*

Aşının fayda sağlamadığını, aşı olanlarla olmayanlar arasında bir fark olmadığını düşünüyorsanız bu hastanelerin yoğun bakımları tam size göre!

*

Gidip görün ve sonra yeniden düşünün. Tabii o zamana kadar zorunlu olarak yolunuz yoğun bakım servisine düşmezse!

*

Aslında yoğun bakım ünitelerine bile gitmeye gerek yok. Çevremizde o kadar çok örnek var ki...

*

Buna rağmen halen 18 milyon kişinin sırası geldiği halde aşı olmaktan imtina ettiğini düşününce gerçekten elim ayağım titriyor.

 

HAKAN BEY ÖRNEK OLDU

 

Bugünkü özel sayfamızda aşı mesajı verenlerden biri de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü.

*

Hakan Bey, mesajını perşembe akşamı bize iletti. Mesajında şöyle diyor özetle: “Vatanı, milleti, canı ve cananı seven herkesi, aşı olmaya davet ediyorum.”

*

Hakan Bey bu mesajı verdikten 2 gün sonra koronavirüs illetine yakalandığını açıkladı.

*

Çok şükür hastalığı hafif şekilde geçiriyor. Neden? Çünkü Hakan Bey de aşısını olmuştu.

*

Bu tespiti yaparken kafadan atmıyorum. Bilimsel verilere bakıyorum. Aşı olup hastalığa yakalananların neredeyse yüzde 99’u hastalığı hafif veya orta şiddetli belirtilerle atlatıyor ve sağlığına kavuşuyor.

*

Hakan Bey ‘keşke’ demedi. Çünkü bilime güvendi ve aşısını oldu. İnşallah en kısa sürede de hastalığı yendiğinin haberini vereceğiz.

*

O yüzden inadı, hurafeleri bir kenara bırakıp bilime güvenelim. Devletin sağladığı imkânları kullanıp koronavirüse karşı en güçlü silahımızı kuşanalım.

 

SONUNA KADAR MÜCADELE

Antalya’da toplam 2 milyon 800 bin aşılama yapılmış. Şu anda düşük riskli il kategorisindeyiz. Ama yetmez!

*

Kentimizin göç ve turizm niteliğini de göze alarak aşı kalkanımızı her geçen gün daha güçlü hale getirmeliyiz. Bu süreçte rehavete yer yok. Çünkü bu illetle mücadelede rehavetin sonu çok ağır oluyor.

 

 

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ALEVLER RENKLERİ SİLDİ

Salim Uzun

Salim Uzun

9 Ağustos 2021
Duman, ateş, kül, gözyaşı, fedakârlık. İşte 10 günün özeti…

Manavgat yangını boyunca bölgede tam 20’ye yakın mahalle gezdik. Her birinde ayrı bir hikâye vardı.

*

Beni en çok Kalemler etkiledi! Attığım her adım, çektiğim her fotoğraf karesinde siyah-beyaz bir filmin içinde gibiydim.

*

Genzi yakan kül kokusu, kararmış toprak, ağaçlar, evler… Yaşamın tüm renkleri silinmişti Kalemler’de! Alevlerin gücüyle adeta taşlar bile yanmış, kömür karası olmuştu. Yeri 2-3 santim kazdığımızda toprağın özüne ulaşabiliyorduk.

HÜZNÜN RENGİ VAR MI?

Bugün bana, “Hüznün bir rengi var mı?” diye sorsanız, hiç duraksamadan, “Kül rengi” derim.

*

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MANAVGAT’IN ATEŞİ TÜRKİYE’Yİ YAKTI

Salim Uzun

Salim Uzun

2 Ağustos 2021
ATEŞ düştüğü yeri yakar derler…

Bu sefer öyle olmadı. Manavgat’a düşen ateş tüm Türkiye’yi yaktı kavurdu. 6 gündür nöbetteyiz.

*

Gazete sayfalarına koyduğumuz her fotoğraf kalbimizi dağlıyor. Ölümler, küllerin altında yitip giden hayaller nefesimizi kesiyor.

*

İçimizi umutla dolduran tek şeyse her felakette ortaya çıkan isimsiz kahramanlar.

*


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ŞAFAKTAN GECEYE DİREKSİYON SALLAMAK

Salim Uzun

Salim Uzun

25 Temmuz 2021
Antalya’da öyle bir bayram geçirdik ki adım attığımız yerde yerli, yabancı turist çıktı karşımıza.

Çok şükür oteller doldu, kent esnafı rahat bir nefes aldı.

*

Bu yoğunluğun ceremesini hiç şüphesiz en fazla turizm çalışanları çekti.

*

Sadece otel içinde çalışanlar mı?

*

Elbette hayır.

*

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BAYRAMIMIZ ZEHİR OLMASIN

Salim Uzun

Salim Uzun

18 Temmuz 2021
Koronavirüs belası bizden çok şey aldı götürdü.

 

Özgürlüğümüzü, alışkanlıklarımızı ve tabii sevdiklerimizi…

*

2 yıldır bambaşka bir dünyada nefes alıyoruz.

*

Tam umutsuzluğa kapılırken bilim insanlarının aşı müjdesi ile umutlarımız yeniden yeşerdi.

*

Aşılanan kişi sayısı arttıkça vakalar düştü, hızla normalleştik.

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360 DERECE ÇÖZÜM ŞART

Salim Uzun

Salim Uzun

12 Temmuz 2021
GEÇEN haftaki yazımda Antalya’da hızla büyüyen trafik sorununa Ankara ve İstanbul örnekleri ile dikkati çekmiştim.

Meğer yaramız ne kadar derinmiş!

*

4 satırlık basit bir tespit insanların bam teline dokunmuş.

*

Demek ki hüsnü kuruntu yapmıyorum diyerek işin aslını icra makamına sordum.

*

Kime?

*

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ALİ YAZAR VELİ BOZAR…

Salim Uzun

Salim Uzun

4 Temmuz 2021
Antalya'da ne zaman yol ya da kaldırım çalışması görsem aklıma rahmetli Barış Manço’nun, “Sözüm meclisten dışarı” albümündeki, “Ali yazar Veli bozar” parçası geliyor.

Yaşadığımız kente maalesef durum tam da bu…
*
Ana yol, ara sokak, bulvar, çevre yolu hiç fark etmez!
*
Yeni dökülmüş asfaltımız, yeni döşenmiş kaldırımımız var diye sevinmeyin.
*
Çünkü bu hizmetten haberdar olan diğer kurumlar jet hızıyla harekete geçecek.

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JET HIZIYLA DÖNÜŞÜYORUZ

Salim Uzun

Salim Uzun

28 Haziran 2021
İki kişi bir araya gelip, “Hadi Antalya’nın geleceğini konuşalım” dese konu dönüp dolaşıp kent estetiğine gelir.

Neden? Çünkü maalesef planlı bir kentte yaşamıyoruz. Bu plansızlığı görmek için mimar olmaya, öyle detaylı bir inceleme yapmaya da gerek yok.

*

Sadece falez bandındaki yapılaşmaya şöyle bir göz atsanız ne demek istediğimi zaten anlarsınız.

*

Tabii bir de güvenli yapı sorunu var.

 

Hep var olan ama sadece depremlerden sonra hatırladığımız!

*

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GÖZÜMÜZ HAVADAN YERE İNDİ

Salim Uzun

Salim Uzun

20 Haziran 2021
RESMEN gözümüz havada Rus turistleri bekliyorduk.

Ve beklenen haber Moskova’dan geldi; yarın itibariyle Türkiye ile Rusya arasındaki turizm kapısı sonuna kadar açıldı.
*
Rusya’dan Antalya’ya gelen inceleme heyetini adım adım takip ettik. Hangi otele, hangi sağlık kuruluşuna gidecekler, nerelerde gözlem yapacaklar, ne yiyip ne içecekler hepsini önceden öğrendik.
*
Hatta heyet daha Antalya’ya gelmeden önce Hürriyet Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu ile uzun uzun konuştuk.
*
Bu konuşmadaki ön önemli ayrıntı Rusların ön yargılı değil, pozitif bir yaklaşım içinde Antalya’ya gelecekleriydi.

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ANTALYA GÜNEŞİ BOŞA GİTMESİN

Salim Uzun

Salim Uzun

14 Haziran 2021
GEÇEN hafta cumartesi günü Hürriyet’in manşetinde “Güneş topla Türkiye için” başlığıyla Karapınar Güneş Enerjisi Santrali vardı.

Bir Antalyalı olarak başlığın içinde ‘güneş’ geçince dikkat kesildim.
*
Haberi satır satır okudum, tesis tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’inci büyük güneş enerjisi santrali olacağını öğrendim.
*
Sonra güneş enerjisi yatırımları ile ilgili birkaç makaleye göz attım.
*
O makalelerde Antalya’nın güneş enerjisi potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu anlatılıyordu.

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DOĞA ÖÇ ALIYOR

Salim Uzun

Salim Uzun

7 Haziran 2021
MARMARA Denizi’nin fotoğraflarına bakıyorum…

Tıpkı korku filmi gibi!

*

Ama korkmak yersiz. Çünkü bu hepimizin eseri.

*

Marmara’nın ölümünde hepimizin suçu var. Bedelini de hep birlikte ödeyeceğiz.

*

Sadece Marmara mı? Hayır. Akdeniz için de kirlilik uyarıları yapılıyor.

*

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BOĞAÇAYI’NA CARETTA ÇÖZÜMÜ

Salim Uzun

Salim Uzun

1 Haziran 2021
Dünkü yazımda, “Ne olacak bu Boğaçayı?” diye sormuştum.

Yanıt gelmesini beklemeden, konuyla ilgili kim varsa aradım, sordum. 

*

İlk bilgileri Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy verdi. 

*

Sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le konuştum.

*

Muhittin Bey, Boğaçayı’ndaki sualtı bitkisi sorununun ortadan kalkması için yapılanları, yapılacakları tek tek anlattı. 

*

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ORTAK MÜCADELE ŞART

Salim Uzun

Salim Uzun

31 Mayıs 2021
HAFTANIN bir günü sırtıma çantamı takıp kentin farklı yerlerini dolaşıyorum, gözlem yapıyorum, esnafla, muhtarlarla sohbet ediyorum.

Açıkçası eskiden bunu daha çok yapardım. Ancak gazetedeki yüküm ağırlaşınca sokaktan kopmaya başladım.
*
Bu kopuşu durdurmanın tek yolunun da yeniden kente dokunmak olduğunu bildiğim için bazen yaya, bazen toplu taşıma aracıyla en azından kentin merkezi noktalarında gözlem yapıyorum.
*
Geçen hafta Işıklar, Atatürk Caddesi ve Kalekapısı’nı dolaştım. Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay da bana eşlik etti.
*
İlk gözlemim şu oldu: Birçok işletme ya el değiştirmiş ya da faaliyet alanını. Bu da pandeminin yıkıcı gücünün önce küçük esnafı vurduğunun açık kanıtı.

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VİZONTELE OLMADIK

Salim Uzun

Salim Uzun

24 Mayıs 2021
YANDAKİ fotoğraf Kepez Cemil Meriç Kütüphanesi’ne ait.

İçinde tam 100 bin kitap var. Toplam kitap kapasitesi ise 200 bin…
*
Cemil Meriç 19 Mayıs’ta kapılarını kitapseverlere açtı.


Açılıştan yaklaşık 1 ay önce Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile bir araya geldik.
*

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ASIL MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR

Salim Uzun

Salim Uzun

17 Mayıs 2021
Bugün itibariyle 17 günlük tam kapanma günleri şimdilik geride kaldı.

Genel tabloya bakarsak bu süreçte Antalya iyi bir sınav verdi.
*
Tabii Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde yapılan skandal partiyi saymazsak!
*
Bazen siz her şeyi doğru yapsanız da birileri o doğruların yanına yanlış eklemek için adeta mücadele ediyor.
*
İşte Manavgat’taki olayda böyle bir şeydi. Neyse ki salgınla mücadeleyi sulandıran o otelin önce sertifikaları iptal edildi ardından faaliyetleri durduruldu.

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‘DÜDEN ÇAYI’NI BİZ KİRLETMEDİK

Salim Uzun

Salim Uzun

10 Mayıs 2021
Başlıktaki ifadenin sahibi iş insanı Hayati Özener.

Kimdir Hayati Özener? ITC Enerji Üretim A.Ş.’nin ortağı. Peki, neden böyle bir açıklama yapma gereği duyuyor?
*
Çünkü ortak olduğu şirket yaklaşık 4 ay önce Düden Çayı’nda yaşanan köpürme ve balık ölümlerinin sebebi olarak gösterilen Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası’nı işletiyor.
*
4 ayda yaşananları şöyle özetleyeyim:
*
Düden’de yaşanan çevre felaketi sonrası çok sayıda haber yaptık. Uzman görüşlerine, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına bu haberlerde yer verdik.

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BİR GÜNDE 7 DEFA DENETLENDİM

Salim Uzun

Salim Uzun

3 Mayıs 2021
Bugün tam kapanmanın 5’inci günü. Antalya bu süreçte şimdilik iyi bir sınav veriyor sanırım. En azından sokaklardan edindiğim izlenim bu.

Açıkçası kent olarak kısmi kapanmalarda bu kadar disiplinli değildik. Ya koronavirüsü ciddiye almaya başladık ya da denetimler bizi caydırdı.
***
Bana fikrimi sorarsanız hemen ikinci şıkkın ağır bastığını söylerim.
***

Neden mi? Çünkü Antalya Emniyet Müdürlüğü resmen kenti ablukaya almış gibi.
***

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17 GÜN KÜS KALALIM

Salim Uzun

Salim Uzun

28 Nisan 2021
Ve beklenen oldu… Uzun süredir konuşulan, tartışılan tam kapanma kararı hepimize hayırlı olsun.

Yeni karara göre; 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Antalya’da tam kapanma önerisini aldığı tepkilere rağmen ısrarla gündemde tutan öncelikli isim Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’di.
Hatta biz de Başkan Çetin’in bu yöndeki açıklamalarını, “Tam kapanma virüsü yener” manşeti ile duyurmuştuk.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma açıklamasını yaptıktan hemen sonra Davut Bey’i aradım, “İstediğiniz oldu. Peki, şimdi ne olacak?” diye sordum.

PAKET BEKLİYORUZ
Davut Bey, “İstediğimiz tam olmadı. ‘Tam’ demek için ekonomik destek paketi bekliyoruz” dedi ve anlatmaya devam etti:

MAALESEF HAKLI ÇIKTIK

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AŞI BEKLER DE ÖLÜM BEKLEMİYOR!

Salim Uzun

Salim Uzun

26 Nisan 2021
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısına yönelik ön yargıların giderilmesi ve aşı hakkı bulunanların bir an önce aşılarının yapılması için ikna timleri kurdu.

Bu timler Antalya’da da görev yapıyor. Hatta 30 kişiden oluşan tim, İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre şu ana kadar 40 kişiyi aşı için ikna etmiş.

Açık ve net bu timlerin işi çok zor. Çünkü toplumda o kadar fazla bilgi kirliliği var ki hangi birini düzeltsinler, hangi sözlerle aşı olmaktan çekinenleri ikna etsinler?

Aşı ikna çalışmaları devam ederken ben de çevremde küçük bir kamuoyu yoklaması yaptım. Yakın çevremden 55 yaş üstü tanıdıklarıma aşı olup olmadıklarını sordum.

Şu kadarını söyleyeyim; sonucun bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordum. Çünkü aşı olan sayısı ile hala aşı olup olmama konusunda kararsız kalanların sayısı kafa kafaya.

Aşıdan kaçınanların birçoğu eğitimli ve halen çeşitli iş kollarında aktif olarak çalışıyor. Doğal olarak “Önceliğiniz varken neden aşı olmadınız?” dedim.

Çoğunluk somut bir gerekçe göstermeden beklemeyi tercih ettiklerini söyledi. Benim anladığım Çin veya Alman ayrımı yapmadan aşının uzun vadedeki etkilerini görmek istiyorlar.

İyi de unuttuğumuz başka bir şey var; aşı bekler de ölüm beklemiyor!

ŞİMDİ DE DOZ TARTIŞMASI

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NE YAPTIN BİZE RALPH

Salim Uzun

Salim Uzun

19 Nisan 2021
BİR animasyon filmi dünyayı değiştirebilir mi? Bence evet.

Neden böyle bir kanıya kapıldım? Çünkü Human Society International kurumu tarafından hazırlanan Spencer Susser’in yazıp yönettiği Save Ralph (Ralph’i Kurtar) isimli kısa filmi izledim.
*
Boğazım düğümlendi, 3 dakika 53 saniye boyunca insanlığı sorguladım. Olmadı bir daha izledim. Bu kez bencilliğimi sorguladım.
*
Çünkü bugüne kadar deney hayvanlarının da canlı olduğunu, onların da acı çektiğini hiç aklıma getirmemiştim. Belki getirmiştim ama sonra boş vermiştim.
*
Aslında PETA başta olmak üzere bazı hayvan dostu kuruluşların hazırladığı belgeselleri defalarca izledim. Üstelik bu belgesellerde gerçek görüntüler vardı.

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