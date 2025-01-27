 Kartalkaya raporu ders olacak

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Çünkü 7’den 70’e herkes bu felaketin nedenlerini, alınacak yeni tedbirleri konuşuyor.

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Ben de Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı, 40 yıllık turizmci Hakan Saatçioğlu’nu aradım, yaşananları turizmci gözlüğüyle değerlendirmesini istedim.

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Hakan Bey, hem Bolu’da yaşananları değerlendirdi hem de Türkiye’nin başka kentlerindeki otellerde alınan yangın tedbirlerinden bahsetti.

DENETİMİ BEKLEMİYORUZ

“Kurumsal nitelikle otellerimizin tamamında yasa, yönetmelik, yetki konusuna bakmadan kendi iç denetim mekanizmamızı geliştirdik. İtfaiye bizi ne zaman denetleyecek diye bakmıyoruz. Otel içi ek yönetmeliklerimiz var. Uzman personelimiz yangın merdivenlerini, alarmları acil çıkış ışıklarını, yangın dolaplarını düzenli olarak kontrol ediyor. Özellikle Antalya otellerinde oturmuş bir sistem var. Kendi içimizde yaptığımız denetimlerden sonra, tatbikatlar da yapıyoruz.

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RAPOR ETKİLİ OLACAK

Biz olumsuz her olayı masaya yatırıyor, gerekli dersleri not ediyoruz. Yaşanan olayın gelişimine göre kendimizi güncelliyoruz. Bolu’daki yangının raporu elimize geçtiğinde de gerekli çıkarımları yapıp tüm tesislerimizi tedbir almaları yönünde uyaracağız. Bu rapor sektör için çok önemli olacak.

SEZONLUK OTELLERE DİKKAT

Mesela yangın alarm sisteminin resepsiyonda değil de farklı bir odada olduğu bilgisini aldık. Bu sistem kesinlikle resepsiyonda olmalıydı. Çünkü bu alan 24 saat hareketli. Ayrıca sezonluk otellerde büyük sıkıntı var. Otel ekim ayında kapanıyor 4-5 ay kapalı kalıyor. Otel açıldığında tüm sistemlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü kapanan sistem ya yerinde çürüyor ya da kısmi olarak işlevselliğini kaybediyor.

TEK ÇARE OTELİ KAPATMAK

Eski oteller de ayrı bir sorun. Bu nitelikteki otellerin birçoğu standartları koruyamıyor. Korumak isteler bile fiziki şartlar izin vermiyor. Bu işleri kısa sürede yapamazsınız. Bir otelde yağmurlama sistemi yoksa tek çare oteli kapatmak. Çünkü bu sistemi takmak için kırmak, dökmek gerekiyor. O yüzden hem eski hem de sezonluk oteller yangın riski konusunda tekrar tekrar incelenmeli.”

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Hakan Bey’in anlattıkları birçok açıdan önemli.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yönetmeliklerde yapılacak değişikliğin sinyalini vermişti zaten.

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Bu değişiklikler yapılırken kapsamlı düşünmek gerekiyor sanırım.

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Çünkü eksiğimiz çok.

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Özellikle denetim ve yaptırım konusu ayrı ayrı başlıklar altında tekrar tekrar gözden geçirilmeli.

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Yeni tedbirler alma süreci kim haklı, kim suçlu tartışması içinde öğütülmemeli.

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Hemen harekete geçilmeli, yeni turizm sezonu başlamadan gereken neyse yapılmalı.

KALEİÇİ ÇOK RİSKLİ!

Bakın uyarıyorum!

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Antalya’nın yangın konusundaki en riskli noktası Kaleiçi.

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Fazla geriye gitmeye gerek yok, 22 Temmuz 2023’te 2 turistin hayatını kaybettiği yangın, tedbir ve denetim konusunda ne kadar aciz kaldığımızı göstermişti.

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Çoğunluğu eski ve ahşap yapılardan oluşan bu bölgede çıkacak yeni bir yangın, çok büyük bir felaketle sonuçlanabilir!

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O yüzden yerel yönetimler, yönetmelik değişikliğini bile beklemeden harekete geçmeli.

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Geçmeli ki yeni canlar hayattan kopmasın.