İSVEÇ DUYDU BİZ DUYMADIK

O tarihte neler yaşandığını kısaca anlatayım…
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Kızılağaç turizm bölgesindeki turizmciler, turistler ve bölge sakinleri bir sabah korku filmi gibi bir tabloyla karşılaştı. Nifrit Deresi’nin berrak suları kararmış, deredeki balıkların birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan balıklar ise derenin yüzeyinde yaşam savaşı veriyordu.
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Kimse ne olduğunu anlamadı ilk başta. Ancak kısa sürede derenin kirlenme nedeniyle karardığı ortaya çıktı! Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alarma geçti, dereden jet hızıyla numuneler alındı.
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Sonuç kimseyi şaşırtmadı. Çevredeki bazı zeytinyağı fabrikaları Nifrit Deresi’ne karasu deşarj etmişti.
Turizm gelirleri neredeyse sıfırlandı. Bu süreçte en ağır darbeyi de elbette turizm sektörü aldı.
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Tüm dünyada her şey kötüye giderken Türk turizmcisi öyle bir refleks gösterdi ki ‘Koronavirüs bile bu işe şaşırdı’ desek yanlış olmaz.
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Hafta ortasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile bir araya geldik, uzun uzun turizmi konuştuk.
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Salgın döneminde sektörün nasıl bir strateji izlediğini detayları ile Hürriyet ana gazetede haber olarak işledim.
16 Ocak 2021: Çay köpürdü balıklar öldü
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18 Ocak 2021: Zehir akmış
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19 Ocak 2021: Hem ceza hem mühür
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21 Ocak 2021: Düden nasıl kurtulacak
Dün 20 milyon turist hedefi koyan Antalya, bugün 7 milyonuncu turisti havai fişeklerle karşılıyor.
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Ekonomiyi, sektörleri yönetenler de bu durum karşısında gardını almaya çalışıyor.
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Peki, çözüm ne? Çözüm dönüşüm. Kolay mı? Hayır, çok zor…
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Ekonomik dönüşümler bilgi birikimi, planlama ve doğru yönetim ister.
Ancak pandemiden önce fuarcılık sektöründe yakaladığımız hareketi tamamen yok saymak, “Fuarcılık kim biz kim” demek de yanlış.
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Elbette Berlin, Dubai, Londra’da yapılan fuarcılıkla kıyaslama yapacak değilim. Böyle bir kıyaslama zaten gerçekçi olmaz.
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Ancak diğer taraftan da bu sektör içinden çıkan markalarımıza sahip çıkalım. Mesela o markalardan biri Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX).
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Bu yıl 20-24 Ekim tarihleri arasında 11’inci kez kapılarını açacak. Pandemi dönemi haricinde hiç hız kesmeden, her fuarda da çıtayı yükselterek ilerleyebilmek gerçekten zor iş. Bu başarının tek yolu var inanmak ve çalışmak.
Ne olacak bu proje içeriğinde?
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Cumhuriyetin 100’üncü yılı simge bir eserle taçlandırılacak. Bu eserin içinde hem cumhuriyet hem Antalya olacak.
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Simge deyince çoğumuzun aklına heykel geldi. Ama bu çalışma öyle dar kapsamlı değil. Zaten başvuru sürecindeki esneklik de herkesin bu projeye fikir sunması için hazırlanmış.
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Kısacası ATSO şunu diyor: “Cumhuriyet hepimizin. Yaş sınırı yok, meslek sınırı yok. Statü ayrımı yok. Hayal edin, fikrinizi gönderin Antalya dinamikleri de hayata geçirsin.
10 gün süren yangında yüzlerce fotoğraf önümden geçti. Dehşeti, afeti en iyi anlatan fotoğrafları seçip bazılarını 9 sütuna açarak gazete sayfalarına bastık. Ancak birçok kaliteli fotoğraf o sayfalara giremedi. Sadece zihnimizde kaldı.
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Ben böyle düşünürken telefonum çaldı. Arayan uzun yıllar birlikte mesai harcadığım Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Salih Uçar’dı, “Manavgat’ta çekilen fotoğrafları sergi haline getiriyoruz” dedi. Birden gözlerim parladı. Çünkü gelecekte hepimize ibret olacak o fotoğraflar bu sergi sayesinde sadece zihnimizde kalmayacaktı. Aslında bu kadar mutlu olmamın diğer bir nedeni de o yangında günlerce mesai harcayan arkadaşlarımın emeklerinin güzel bir proje ile tekrar hayat bulacak olmasıydı.
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24 bin kare fotoğraf arasından seçilen 45 fotoğrafın yer aldığı sergi 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün boyunca gezilebilecek. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.
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Aslında bu sergi öyle sıradan olmayacak. Ben çok fazla ayrıntı vermeyeceğim ama Hürriyet’in uzman foto muhabiri, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel, yarınki köşe yazısında serginin tüm detaylarını sizlerle paylaşacak. Unutmadan; sergide, Hürriyet sayfalarında yer alan fotoğraflar da gazete kupürü olarak yer alacak…
KAZIN AYAĞI ÖYLE DEĞİLMİŞ
Ne diyordu Semih Bey: “Kavşak düzenlemesi trafik yükünü azaltmak ve yaya, araç güvenliğini sağlamak için yapılmaz mı? Bu düzenlemeyi yapanlar acaba kendileri bu kavşağı kullanıyor mu?”
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Köşenin yayınlandığı gün Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan aradı. Kavşakta yaşanan yoğunluğun azaltılması için düzenleme yaptıklarını, düzenleme sürecinin de devam ettiğini söyledi.
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Hatta sürücü ve yayaların tespitlerinin de dikkate alındığını, bu kapsamda yeni uygulamaların gündeme gelebileceğini vurguladı. Ben de bu konuşmadan orada sabit değil, dinamik bir çözüm planlandığını anladım.
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Hatta UKOME yetkilisi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Salim Nur ile kavşakta gözlem yapma fırsatı da buldum.
Aşı, maske, mesafe, hijyen… Korona ile savaşta vazgeçilmez hale gelen bu şartların okullarda ne ölçüde sağlanabileceği uzun uzun tartışılıyor.
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Karamsar olan veli, özellikle sınıflarda mesafe kurallarının sağlanamayacağını düşünüyor. Diğer bir çekince ise aşı olmaktan kaçınan aileler.
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Aslında sorun sadece öğrenci velileri de değil, aşı karşıtı öğretmenlerimizin olduğunu biliyoruz. Aşı olmayan öğretmen ve okul personeli haftada 2 gün PCR testi yaptırıp ilgili birimlere bu testleri teslim edecek.
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Gelelim sınıftaki mesafe tedirginliğine. Birçok veli onlarca öğrencinin tek bir sınıfta bir arada eğitim görmesini sakıncalı buluyor. Hatta birçok arkadaşım çocuklarına ders boyunca maske ve siperlik takmasını öğütlüyor.
Son alınan normalleşme kararları sonrası açılan kafeterya ve restoranlar, “Aman müşteri rahatsız olmasın” anlayışıyla dumansız hava sahasını delmeyi uygun görmüşler.
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Hangi mekâna gitsem veya önünden geçsem kapalı alanlarda sigara içiliyor. Denetim derseniz o iş pandemi ile birlikte askıya alınmış sanırım.
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Davetli olduğum bir yemekte kapalı alanda sigara içildiğini görünce garsona bu duruma neden izin verdiklerini sordum.
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Aldığım yanıt ikna ediciydi (!) :
“Zaten zor bir süreçten geçtik. Bir de müşteriye ‘Sigaranı çık dışarıda iç’ diyemiyoruz. Salgın bitsin yine yasağı uygularız. Şimdilik elleşmiyoruz.”
Bilime, ekonomiye, siyasete, spora yön veren isimler koronavirüs aşısıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
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Hepsi farklı sözcükler, farklı cümlelerle aşının önemini anlattı. Tek ortak noktaları ise aşı olmanın bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu anlatmalarıydı.
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Aslında verilen mesaj çok açık: “Keşke demeden aşı olun.”
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“Neden keşke diyelim ki?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenlere 3 farklı adres vereceğim. Gidip sorunun yanıtını bizzat öğrensinler.
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Manavgat yangını boyunca bölgede tam 20’ye yakın mahalle gezdik. Her birinde ayrı bir hikâye vardı.
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Beni en çok Kalemler etkiledi! Attığım her adım, çektiğim her fotoğraf karesinde siyah-beyaz bir filmin içinde gibiydim.
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Genzi yakan kül kokusu, kararmış toprak, ağaçlar, evler… Yaşamın tüm renkleri silinmişti Kalemler’de! Alevlerin gücüyle adeta taşlar bile yanmış, kömür karası olmuştu. Yeri 2-3 santim kazdığımızda toprağın özüne ulaşabiliyorduk.
HÜZNÜN RENGİ VAR MI?
Bugün bana, “Hüznün bir rengi var mı?” diye sorsanız, hiç duraksamadan, “Kül rengi” derim.
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Bu sefer öyle olmadı. Manavgat’a düşen ateş tüm Türkiye’yi yaktı kavurdu. 6 gündür nöbetteyiz.
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Gazete sayfalarına koyduğumuz her fotoğraf kalbimizi dağlıyor. Ölümler, küllerin altında yitip giden hayaller nefesimizi kesiyor.
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İçimizi umutla dolduran tek şeyse her felakette ortaya çıkan isimsiz kahramanlar.
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Çok şükür oteller doldu, kent esnafı rahat bir nefes aldı.
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Bu yoğunluğun ceremesini hiç şüphesiz en fazla turizm çalışanları çekti.
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Sadece otel içinde çalışanlar mı?
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Elbette hayır.
*
Özgürlüğümüzü, alışkanlıklarımızı ve tabii sevdiklerimizi…
*
2 yıldır bambaşka bir dünyada nefes alıyoruz.
*
Tam umutsuzluğa kapılırken bilim insanlarının aşı müjdesi ile umutlarımız yeniden yeşerdi.
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Aşılanan kişi sayısı arttıkça vakalar düştü, hızla normalleştik.
Meğer yaramız ne kadar derinmiş!
*
4 satırlık basit bir tespit insanların bam teline dokunmuş.
*
Demek ki hüsnü kuruntu yapmıyorum diyerek işin aslını icra makamına sordum.
*
Kime?
*
Yaşadığımız kente maalesef durum tam da bu…
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Ana yol, ara sokak, bulvar, çevre yolu hiç fark etmez!
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Yeni dökülmüş asfaltımız, yeni döşenmiş kaldırımımız var diye sevinmeyin.
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Çünkü bu hizmetten haberdar olan diğer kurumlar jet hızıyla harekete geçecek.
Neden? Çünkü maalesef planlı bir kentte yaşamıyoruz. Bu plansızlığı görmek için mimar olmaya, öyle detaylı bir inceleme yapmaya da gerek yok.
*
Sadece falez bandındaki yapılaşmaya şöyle bir göz atsanız ne demek istediğimi zaten anlarsınız.
*
Tabii bir de güvenli yapı sorunu var.
Hep var olan ama sadece depremlerden sonra hatırladığımız!
*
Ve beklenen haber Moskova’dan geldi; yarın itibariyle Türkiye ile Rusya arasındaki turizm kapısı sonuna kadar açıldı.
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Rusya’dan Antalya’ya gelen inceleme heyetini adım adım takip ettik. Hangi otele, hangi sağlık kuruluşuna gidecekler, nerelerde gözlem yapacaklar, ne yiyip ne içecekler hepsini önceden öğrendik.
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Hatta heyet daha Antalya’ya gelmeden önce Hürriyet Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu ile uzun uzun konuştuk.
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Bu konuşmadaki ön önemli ayrıntı Rusların ön yargılı değil, pozitif bir yaklaşım içinde Antalya’ya gelecekleriydi.
İSVEÇ DUYDU BİZ DUYMADIK
Biliyor musunuz? Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde Alzheimer ve Parkinson hastalığının tedavisine yönelik çok önemli bir çalışma yürütülüyor.
Ben de bu çalışmayı yeni öğrendim. Maalesef ki bu tür başarılı işler çoğunlukla satır arasında kalıyor. Çünkü işin içinde magazin yok.
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Peki, ne var bu işte?
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Emek var, bilim var, onlarca yıllık mücadele var.
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Ortaya çıkan sonuç ise sadece bu çalışmayı yürüten Prof. Dr. Burak Yuluğ ve Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Çankaya için değil, Türkiye için, Antalya için çok önemli.
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Ne yapmış bu hocalarımız hemen anlatayım.
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Dünyada en sık görülen hastalıklardan Alzheimer ve Parkinson için yeni bir ilaç çalışması başlatmış ve o çalışmayı da tamamlamış.
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Hatta faz 2 çalışması uluslararası boyuta da taşınmış ve İsveç basını da konuya hayli ilgi göstermiş.
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Prof. Dr. Yuluğ, çalışmanın tıp dünyasında çığır açacağını söyleyecek kadar da iddialı. Hatta yeni ilaçla ilgili makalelerin çok yakın zamanda ALKÜ bağlantısıyla dünyanın saygın dergilerinde yayınlanacağının müjdesini de veriyor.
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İşin garibi bu çalışma biz de satır arasında kalırken 4 bin kilometre ötedeki İsveç’te gündem oluyor.
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Güler miyiz ağlar mıyız bilemedim!
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Bildiğim tek şey bu tür çalışmaları yapan hocalarımıza, bu çalışmaları destekleyen rektörlerimize sahip çıkmamız gerektiği.
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O yüzden sadece hocalarımıza değil, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’a da teşekkür ediyorum.
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Umarım yürütülen çalışma Türkiye’de de gerekli ilgiyi görür. Çünkü Alzheimer ve Parkinson hastalarının yaşadığı zorlukları en iyi bilenlerdenim.
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Şu da bir gerçek; bilim insanları övgü beklemeden çalışır, üretir. Ama onlar da insandır.
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Zaman zaman yürüttükleri zorlu çalışmalar esnasında motivasyona ihtiyaç duyarlar.
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Bu süreçte bizim yapacağımız tek şey bilime güvenmek, emeği ve başarıyı alkışlamak.
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O yüzden ALKÜ’de yürütülen bu çalışmayı yürüten, destekleyen herkesi bir kez daha yürekten kutluyorum.
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Sağ olun, var olun…
‘Z KUŞAĞI’ DEYİP GEÇMEYİN
Farkında mısınız? Cumhuriyet’in yaşı büyüyor ama kendi gençleşiyor. Her bayramda kalabalıklar daha da artıyor. Meydanlar doluyor, sesler gürleşiyor. Genç, yaşlı aynı ruhla kenetleniyor. Hani her fırsatta eleştirdiğimiz ‘Z kuşağı’ var ya onların gözlerindeki Cumhuriyet, Atatürk aşkı hepimizden güçlü. Bu bayram bunu bir kez daha anladım ve gurur duydum. 100’üncü yılda bu coşku 81 ile sığmayacak anlaşılan…
TEK GÜNDEM TRAFİK ÇİLESİ
Antalya’da ne konuşursanız konuşun sohbetin sonu, “Ne olacak bu trafiğin hali” diye bitiyor. Herkes yazıyor, çiziyor, konuşuyor. 'Çözüm üreten var mı?' diye bakıyorum, bulamıyorum. Normal şartlarda bile saç baş yolduran Antalya trafiği küçük bir kazada resmen kilitleniyor. Artık insanlar evlerine, işlerine mahalle aralarından gitmeye çalışıyor. Kent trafiğini yönetenler mutlaka bu işe kafa yoruyordur diye düşünüyorum ama ne yaptıklarını inanın kimse bilmiyor.