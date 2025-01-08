İsa Başkan göz çıkarmış!

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Neden?
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Çünkü her işimiz yarım yamalak.
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Ne demek istediğimi daha net anlamak istiyorsanız DHA’dan Alparslan Çınar’ın bölgede çektiği fotoğraflara bakın, sonra da oturup ağlayın.
Kentin gözbebeği koca sahil resmen şehir çöplüğüne dönmüş!
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Üstelik burası ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsüne sahip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ‘deniz kaplumbağası yuvalama alanı’ olarak işaretlenmiş bir alan.
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Yazıktır, günahtır…
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Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, iyi başladığı bir işi maalesef eline yüzüne bulaştırmış, kaş yaparken göz çıkarmış!
Ne düşündünüz Sayın Başkan?
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“4 senedir yıkılmıyordu. Alın işte yıktık. Neyinize yetmiyor” diye mi düşündünüz?
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Yıkımdan sonra bu alanı temizlemek, doğal haline getirmek bu kadar mı zordu?
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Üstelik sadece sahil değil deniz de çöplüğe dönmüş.
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Çünkü sahildeki atıkların bir bölümü de rüzgarla denize karışmış.
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Alparslan’ın çektiği şu fotoğraflar kent yöneticilerinin içine siniyorsa başka bir söz söylemeye zaten gerek yok.
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Yöneticiliğinize sağlık!
ANTALYASPOR TOPARLANMALI
Antalyaspor çok zor bir dönemden geçiyor.
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Saygı, hoşgörü bir kenara bırakılmış, herkes bir köşede kendi savaşını veriyor.
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Böyle bir ortamda göreve gelen Mustafa Ergün’ün ilk hedefi, kulübü fabrika ayarlarına geri döndürmek olmalı.
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İnşallah bunu başarır…
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