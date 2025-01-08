İsa Başkan göz çıkarmış!

Haberin Devamı

Neden?

*

Çünkü her işimiz yarım yamalak.

*

Ne demek istediğimi daha net anlamak istiyorsanız DHA’dan Alparslan Çınar’ın bölgede çektiği fotoğraflara bakın, sonra da oturup ağlayın.

Kentin gözbebeği koca sahil resmen şehir çöplüğüne dönmüş!

*

Üstelik burası ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsüne sahip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ‘deniz kaplumbağası yuvalama alanı’ olarak işaretlenmiş bir alan.

*

Yazıktır, günahtır…

*

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, iyi başladığı bir işi maalesef eline yüzüne bulaştırmış, kaş yaparken göz çıkarmış!

Haberin Devamı

Ne düşündünüz Sayın Başkan?

*

“4 senedir yıkılmıyordu. Alın işte yıktık. Neyinize yetmiyor” diye mi düşündünüz?

*

Yıkımdan sonra bu alanı temizlemek, doğal haline getirmek bu kadar mı zordu?

*

Üstelik sadece sahil değil deniz de çöplüğe dönmüş.

*

Çünkü sahildeki atıkların bir bölümü de rüzgarla denize karışmış.

*

Alparslan’ın çektiği şu fotoğraflar kent yöneticilerinin içine siniyorsa başka bir söz söylemeye zaten gerek yok.

*

Yöneticiliğinize sağlık!

ANTALYASPOR TOPARLANMALI

Antalyaspor çok zor bir dönemden geçiyor.

*

Saygı, hoşgörü bir kenara bırakılmış, herkes bir köşede kendi savaşını veriyor.

*

Böyle bir ortamda göreve gelen Mustafa Ergün’ün ilk hedefi, kulübü fabrika ayarlarına geri döndürmek olmalı.

*

İnşallah bunu başarır…