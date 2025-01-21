İhracatçının ‘AB’ endişesi…

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Bu kapıyı baypas etmek isteyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin planladığı ‘deniz rotası’ operasyonunu da “Bulgaristan’ı baypas rotası” başlığıyla manşetimize taşımıştık.

İşte, Sakarya Karasu Limanı’ndan yüklenecek TIR’ların, Romanya Köstence’ye gönderilmesi operasyonuna Karasu Limanı işletmecilerinden de destek geldi.

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IC Altyapı İşletme bünyesinde faaliyet gösteren Karasu Limanı’nın kapasitesi ve son yürütülen çalışmalar hakkında konuşan IC Altyapı İşletme Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, bakın ne diyor:

AVRUPA’YA AÇILAN YENİ KAPI

“Karasu-Köstence Ro-Ro hattı, özellikle son yıllarda ülkemizden Avrupa’ya gerçekleşen kara taşımacılığında yaşanan sorunlara çözüm sunacak. Kara lojistiğinde yaşanan uzun bekleme sürelerine ekonomik ve çevreci bir alternatif olan Karasu Limanı çıkışlı Ro-Ro hattı, Türk ihracatçısına ait tırların Avrupa Birliği ülkelerine çok daha hızlı ulaşımını sağlayacak. Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ihracatı güçlendireceğini düşündüğümüz Karasu Limanı’nın Türkiye’nin Avrupa’ya açılan yeni lojistik kapısı olacağına inancımız tam.”

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Karasu Limanı İşletme Müdürü Gökçen Erdem de ihracatçının planını destekliyor ve şu tespitleri yapıyor:

AVANTAJ ÇOK BÜYÜK

“Karasu-Köstence Ro-Ro Hattı, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan yeni kapısı olacak. Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine giden araçlar, bu hattı kullanarak zaman kazanacaklar. Ukrayna ve Moldova için de kritik öneme sahip olan bu güzergâh, Türkiye’den Romanya’ya ihracat yapan, Romanya’dan Türkiye’ye ithalat yapan ve Avrupa’ya transit taşımalar yapan firmalar için büyük avantajlar sunacak. Karasu Limanı sahip olduğu avantajlı konumla İstanbul’u önemli bir kara ve deniz trafiği yükünden de kurtarıyor.”

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Biraz araştırdım, Karasu-Köstence Ro-Ro hattı, 12 saatlik kısa sefer süresi ile ihracat ve ithalatçıların rekabet gücünü artırabilecek nitelikte.

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Karasu Limanı, yıllık 1 milyon 500 bin ton genel kargo / dökme yük ve 110 bin adet Ro-Ro ve 50 bin TEU konteyner yük kapasitesine sahip.

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Karasu Limanı’na, açılışından bugüne kadar Ro-Ro gemileri dahil 2 bin 532 adet gemi yanaşmış.

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Yani ihracatçının deniz operasyonu için her şey hazır.

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İhracatçının tek korkusu ise Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne gidip, ‘Bizi baypas ettiler’ diye şikâyet etmesi.

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Böyle bir şikâyet olursa ne olur?

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Onu da bekleyip göreceğiz.