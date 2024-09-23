IBAN'la ödeme yapanlar yandı!

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IBAN’la yaptığınız ödemeler hayli başınızı ağrıtabilir.

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Hatta mahkeme kapılarında sürünebilirsiniz.

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Bakın Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, bana neler anlattı:

“Aldığınız hizmet ya da ürün ayıplı çıkarsa hakkınızı aramanız için elinizde fiş ya da faturanızın olması gerekiyor. IBAN’la ödeme yapıp altına açıklama yapmanız yeterli bir delil sayılmıyor. Tüketici mahkemeleri ve hakem heyetlerinin aldığı birçok kararda bunu görebiliyoruz.

SUÇ ORTAĞI OLURSUNUZ

Esnafı memnun etmek, daha ucuza mal ya da hizmet almak için tercih ettiğiniz bu yöntem başınıza büyük dertler açabilir. Belki de binlerce lira verdiğiniz bir ürün adeta çöp olabilir. Lütfen en küçük işlemde dahi fişinizi alın ve saklayın. Bu araç yıkaması da olabilir, tesisat işlemi de. Unutmayın; kayıt dışı yapılan her işlem sizi de suç ortağı yapar. ‘Ben parayı IBAN’la gönderdim ama altına açıklama yazdım’ savunması sizi korumaz. O açıklama, bahsettiğim işlemlerde hiçbir resmi nitelik taşımıyor. Tüketici olarak sizi koruyacak tek resmi belge fiş ya da faturadır.”

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Her şey çok net.

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Bu netliğe rağmen, IBAN’la ödeme yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız!

BİN KEZ ALKIŞLAYALIM

TOROS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erkin Özgünsür’ü uzun süredir tanırım.

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Mesleğe yıllarını adayan Erkin ağabey, basın toplantılarını bizzat takip eder, gözlem yapar, yazılarını da öyle yazar.

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Ama daha da önemlisi emeğe saygısı vardır.

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Haber çalışmasından veya köşe yazısından alıntı yapacaksa, mutlaka eser sahibini bilgilendirir.

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Hatta, basın toplantısında sorulan soruyu makalesine taşıyacaksa, soruyu soran gazetecinin bile hakkını teslim eder.

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Emek hırsızlığının bu kadar normalleştiği bir ortamda, Erkin ağabeyin bu hassasiyeti bir değil, bin kez alkışlanmalı.