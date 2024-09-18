Hizbullah tuzağı nasıl kuruldu?

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Peki, çağrı cihazı ile başlayıp telsizlerle devam eden Hizbullah’a yönelik saldırılar nasıl planlandı?

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Elbette çok sayıda komplo teorisi var.

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Patlayıcı olarak TNT ve hatta PETN kullanıldığı ifade ediliyor.

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Elbette bunun dışında ihtimaller de var.

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Bu ihtimallere dikkat çeken isimler arasında, askeri amaçlı lityum aküler üreten, yerli ve milli savunma araçlarının pillerini üreten Solion Battery kurucusu ve AR-GEyöneticisi, makine yüksek mühendisi Barış Açıkgöz de yer alıyor.

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Saldırılardan hemen sonra Barış Bey beni aradı ve uzman olarak göz önünde bulundurduğu ihtimalleri tek tek sıraladı:

UZMANDAN KAPSÜL TEORİSİ

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“Bu operasyonun zincirleme reaksiyona dayalı olma ihtimali çok yüksek. Öncelikle şunu bilmek lazım; Lityum, su ile birleşirse bomba gibi patlar. Peki, bu reaksiyon nasıl başlatılabilir? Eğer batarya üretilirken içerisine minik bir kapsül içinde su konduysa sistemin en önemli kısmı tamamlanmış olur.

TEK SİNYALLE KISA DEVRE

Lityum bir batarya içine su dolu bir kapsülü tıpkı bataryanın bir parçası gibi koyabilirsiniz. Ve bu parçayı X-Ray cihazından geçirseniz bile kimse ne olduğunu anlamaz. Peki, kapsül nasıl delinecek? İşte, bu aşamada uzaktan kısa devre sistemini konuşmak gerekiyor. Çünkü biz bir bataryaya tek bir sinyalle uzaktan kısa devre yaptırabiliyoruz. Bunun için röle sistemi yeterli.

KAPSÜL DELİNİR BATARYA PATLAR

Sinyal gönderilip kısa devre olduğunda pil ısınmaya başlar, hidrojen gazı açığa çıkar ve sıcaklık 80-100 dereceye ulaşır. İşte bu sıcaklık su dolu kapsülü delmeye yeterlidir. Su lityumla birleştiğinde zincirleme reaksiyon oluşur ve cihaz bomba etkisi yaratır. Belki de cihaz üreticisinin bile bu düzenekten haberi yoktu. Normalde 5 bin dolara satılan bir bataryayı 1000 dolara satışa çıkarmış ve cihaz üreticisine satmış olabilirler.

BAŞKA CİHAZLAR OLABİLİR

Cihaz üreticisi uygun fiyata aldığı bataryaları alır, testlere sokar. Bu testlerde de hiçbir şey fark edilmez. Çünkü kısa devre olup sıcaklık belli bir seviyeye gelmediği sürece her şey normal gözükür. Bataryanın takılı olduğu cihaz normal çalışır. İşin ürkütücü tarafı, eğer bu sistem kullanıldıysa patlatılmayı bekleyen başka cihazlar da olabilir.”

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MİNİ HİDROJEN BOMBASI

Bataryaya cep yapılarak lityum, su ile tepkimeye sokulduysa hidrojen gazı ortaya çıkmıştır. Yani bir anlamda mini bir hidrojen bombası yapmışlar diyebiliriz. Bu düzeneğin fark edilmesi neredeyse imkânsız. Kullanıcılar, patlamalardan önce çağrı cihazlarının içini belki de açıp baktılar. Ancak uzman dışında bunun bir bomba olduğunu anlayamazlar.”

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Saldırıların ikinci dalgasında 500 civarında patlama oldu.

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İlk tespitlere göre 14 kişi yaşamını yitirdi.

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Bu da Barış Bey’in, “Patlatılmayı bekleyen başka cihazlar olabilir” teorisini destekliyor.

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Ne şekilde yapıldıysa yapılsın, tüm dünyayı ürküten bu saldırılar, ülkelerin güvenlik sistemlerini baştan aşağı değiştirecek gibi görünüyor.