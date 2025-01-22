Hayata uzanan çarşaflar!

Haberin Devamı

Olaya neresinden bakarsanız bakın, sonuç hep aynı:

*

İhmal! İhmal! İhmal!

Bu acı fotoğrafın bir benzerini, geçen yıl nisan ayında İstanbul’da bir gece kulübünde 29 can alan ‘kaçak tadilat’faciasında da görmüştük.

*

Bu faciaya rağmen ders almadık, bilimle inatlaşmaya devam ettik.

*

Geçen yıl 4 Nisan’da yazdığım yazıya “Arkıt keşke demeyelim” başlığı atmışım.

*

O yazıda Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yangın Güvenlik Uzmanı Dr. Mehmet Cem Şengöz, bakın ne demiş:

KAÇIŞ KORİDORU OLMALIYDI

“Yaşananlardan anlıyoruz ki facia göz göre göre gelmiş. Ne kaçış planı ne de koridoru oluşturulmuş. Durum böyle olunca 29 kişi feci şekilde hayattan koparılmış. Bu tür olaylar hepimize ders olmalı. Bundan sonra benzer faciaların yaşanmaması için risk analizi yapılmalı, iş güvenliği konusu göz ardı edilmemeli.”

*

Bitmedi!

*

Haberin Devamı

Bir de Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca’nın anlattıkları var:

DENETİM DE YAPTIRIM DA YOK!

“Eski elektrik altyapılarının mevcut yükü kaldırması mümkün değil. Konut yangınlarında da asıl nedenin elektrik altyapısı olduğunu biliyoruz, görüyoruz. 2007 yılından sonra iskân almış binaların yangın yönetmeliğine uygun yapılması şart. Denetim yetkisi de belediyelerde. Belediyelerin ilgili birimleri iskân aşamasında kontrolleri yapıyor. Fakat ruhsattan sonra hiçbir denetim yok. Bu büyük bir eksiklik. Mesela yangın merdivenleri var ama birçoğu eşya deposu olarak kullanılıyor. Çünkü ne denetim ne de yaptırım mekanizması mevcut.”

*

Sadece bu iki bilim insanının söylediklerini bile dinlesek bugün 76 can hayatta olurdu.

*

Ne olur, artık ‘keşke’ demeyelim!

*

Önlem alalım, denetim yapalım…

*

Bilimin sesine kulak verelim.

*

Aksi halde, kulağımızda yankılanan tek ses sela olur.