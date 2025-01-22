×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSalim Uzun
Salim Uzun
Salim Uzun
Salim UzunYazarın Tüm Yazıları

Hayata uzanan çarşaflar!

#Kartalkaya#Facia#Yangın

BOLU Kartalkaya’da yaşanan facia, 76 canı hayattan kopardı.

Haberin Devamı

Olaya neresinden bakarsanız bakın, sonuç hep aynı:

*

İhmal! İhmal! İhmal!

Hayata uzanan çarşaflar

Bu acı fotoğrafın bir benzerini, geçen yıl nisan ayında İstanbul’da bir gece kulübünde 29 can alan ‘kaçak tadilat’faciasında da görmüştük.

*

Bu faciaya rağmen ders almadık, bilimle inatlaşmaya devam ettik.

*

Geçen yıl 4 Nisan’da yazdığım yazıya “Arkıt keşke demeyelim” başlığı atmışım.

*

O yazıda Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yangın Güvenlik Uzmanı Dr. Mehmet Cem Şengöz, bakın ne demiş:

KAÇIŞ KORİDORU OLMALIYDI

“Yaşananlardan anlıyoruz ki facia göz göre göre gelmiş. Ne kaçış planı ne de koridoru oluşturulmuş. Durum böyle olunca 29 kişi feci şekilde hayattan koparılmış. Bu tür olaylar hepimize ders olmalı. Bundan sonra benzer faciaların yaşanmaması için risk analizi yapılmalı, iş güvenliği konusu göz ardı edilmemeli.”

*

Bitmedi!

*

Haberin Devamı

Bir de Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca’nın anlattıkları var:

DENETİM DE YAPTIRIM DA YOK!

“Eski elektrik altyapılarının mevcut yükü kaldırması mümkün değil. Konut yangınlarında da asıl nedenin elektrik altyapısı olduğunu biliyoruz, görüyoruz. 2007 yılından sonra iskân almış binaların yangın yönetmeliğine uygun yapılması şart. Denetim yetkisi de belediyelerde. Belediyelerin ilgili birimleri iskân aşamasında kontrolleri yapıyor. Fakat ruhsattan sonra hiçbir denetim yok. Bu büyük bir eksiklik. Mesela yangın merdivenleri var ama birçoğu eşya deposu olarak kullanılıyor. Çünkü ne denetim ne de yaptırım mekanizması mevcut.”

*

Sadece bu iki bilim insanının söylediklerini bile dinlesek bugün 76 can hayatta olurdu.

*

Ne olur, artık ‘keşke’ demeyelim!

Önlem alalım, denetim yapalım…

*

Bilimin sesine kulak verelim.

*

Aksi halde, kulağımızda yankılanan tek ses sela olur.

#Kartalkaya#Facia#Yangın
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Otel yangını değil ihmal öldürdü

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar kazandı

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Şanlı direniş

 FUAT BOL
FUAT BOL

Nuri Bilge Ceylan Amsterdam ve Dolapdere’de

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

Kartalkaya’da 76 vatandaşımız neden öldü?

 SEDAT ERGİN
SEDAT ERGİN
TÜM YAZARLARIMIZ