 Havada neler oluyor

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Neredeyse tüm uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler yaşanıyor.

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Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.

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Sorunun nedenini merak ederken Delphin Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Cömertoğlu’nun sosyal medyadan yükselen sesine dikkat kesildim.

Şöyle diyor Tolga Bey:

“Kıymetli Antalyalılar; yaklaşık 1 aydır gazeteci dostlar dahil uçakların geç kalkıp, indiğinden şikâyet ediyor. DHMİ çalışanları, açık açık bekledikleri zam ve şartları alamadıklarını deklare ederek, hava trafiğini yüzde elli yavaşlattıklarını söylüyor ama bunu kimse konuşmak istemiyor mu? Emek, ekmek hakkı aramayı asla suçlamam. Haklılarsa hak verilsin. Ama Türkiye’nin en çok döviz girdisi sağlayan, ülkede milyonlara ekmek kapısı olan Antalya turizminin nasıl etkilendiğini bir kenara bırakın, saatte 90 iniş-kalkış kapasitesi olan bir havalimanına saatte sadece 38 iniş kalkış yaptırmak, uçakları havada dolaştırmak, uçak yakıt gider ve karbon izini arttırdığı gibi Allah korusun muazzam üzüntü ve ülkemizin itibarını ağır zedeleyecek bir kazaya sebep olabilir! Bu vebal altında kalmamak ve bu dehşet kaosu düzeltmek için acil tüm yetkilileri ve STK’ları göre ve çağırıyorum.”

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Bu açıklamanın asıl muhatapları nasıl bir yanıt verecek, sorun ne zaman çözülecek inanın çok merak ediyorum.

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Umarım sorunun turizme ve ülke imajına verdiği hasar ağırlaşmadan birileri konuya el atar…

ANTİK KENTLERDE GECE BÜYÜSÜ

“Gece Müzeciliği” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı en iyi işlerden biri.

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Side Antik Kenti’nde yapılanlar bu işin en iyi örneklerinden.

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Diğer örnek ise Efes.

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Efes’in son halini görmedim.

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Ancak blog yazarı arkadaşım Mishel Lazarenko, bölgeye yaptığı gezi esnasında çektiği fotoğraf ve videoların ham halini benimle paylaştı, yaptığı gözlemleri aktardı.

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Gördüklerim ve duyduklarım karşısında şunu söyleyebilirim; Efes’in çehresi değişmiş.

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Yerli ve yabancı turistin ilgisi artmış.

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Anladım ki Efes’in gecesi insanlara ayrı bir tat veriyor.

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Ben de bu yılki planlarım arasına Efes Antik Kenti’ni not ettim bile…

AYIP ÇOK AYIP!

ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı (AKS) bu kentin gözbebeği.

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Ama kim ne kadar bunu görüyor tartışılır.

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Geçenlerde AKS binası önünden geçerken dev bir çöp yığını ile karşılaştım.

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Bu görüntü her yer de sorun ama AKS binası önünde daha büyük sorun.

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Muratpaşa Belediyesi her yere 1 bakıyorsa bu lokasyona 10 kez bakmalı.

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Aksi halde çöp dağlarının olduğu bir yere dünyanın en iyi sanatçılarının eserlerini getirseniz kaç yazar?