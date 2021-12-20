HAVA SOĞUDU KÂBUS DÖNDÜ

Alt Paleolitik Çağ’dan Roma Dönemi’ne uzanan zengin bir koleksiyonla dünyanın en önemli müzeleri arasında gösteriliyor.
*
1988 yılında ‘Avrupa Konseyi Yılın Müzesi’ ödülünü almış. Ayrıca dünyaca ünlü ‘Yorgun Herkül’ heykeli de bu müzede sergileniyor.
*
Antalya Müzesi’nin ne zaman konusu açılsa ziyaretçi sayıları tartışmaya açılır, “Bu kadar zengin bir müze daha fazla gündemde olmalı, daha fazla gezilmeli” diye hayıflanırız.
*
Zaman zaman yeri tartışılır, zaman zaman alan yetersizliği nedeniyle sergilenemeyen ve depolarda bekleyen eserleri.
O yüzdendir ki eğitim hayatının büyük çoğunluğu devlet okullarında geçen biri olarak meslek liselerine hep mesafeli yaklaştım. Mesela kendi evladımı ilerde meslek lisesinde okutmak benim için ‘Z’ planında bile yoktu.
*
Ne zaman kadar?
*
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ni bizzat gidip görene kadar.
*
Öncelikle şunu açık ve net ifade edeyim; bu yazıyı ne bir şahsı ne de bir kurumu parlatmak, göklere çıkarmak için yazmıyorum.
Sadece turizm profesyonellerinin değil, kamu yöneticilerinin de vazgeçilmez tartışma alanıdır bu iki konu.
*
Ben de zaman zaman bu konulara kafa yoruyorum.
*
Hatta geçtiğimiz ay AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile geniş kapsamlı bir söyleşi yapmıştım.
*
O söyleşi sonrası her şey dahil sisteminin geleceği ile ilgili kafamdaki tüm soru işaretleri silinmişti.
Öğrendiğimiz bir şey daha var o da sağlık çalışanlarının yaşamın devamı için sundukları katkının büyüklüğü.
*
Antalya pandemi sürecinde iyi bir sınav verdi. Zaman zaman birtakım eleştirileri dile getirsek de özellikle sağlık kuruluşlarımızın gösterdiği refleksin övgüye değer olduğunu düşünüyorum.
*
Neden mi? Çünkü kent genelindeki birçok hastane, salgının en üst noktaya çıktığı dönemlerde ciddi yoğunluklarla karşı karşıya kaldı.
*
Bu yoğunluklara rağmen hem pandemi süreci yönetildi hem de diğer poliklinikler ve acil ameliyatlar aksatılmadı.
KENTLERİN kendine özgü markalar yaratması hiç kolay değil. Öncelikle gerçekten markalaşacak ürünleriniz bulunması gerekiyor.
*
Yani kalite ve özgünlük olmadan markalaşmak imkânsız. Tabii kalite ve özgünlük işin sadece başlangıç kısmı.
*
Çünkü koruyamadığınız, tanıtamadığınız hiçbir ürün markalaşamaz. Sadece doğduğu sınırlar içinde yaşar ve ölür.
*
Geçen hafta Afyonkarahisar’da Hürriyet Ekonomi Zirvesi’ni gerçekleştirdik. 2 günlük ziyaretimde kısa gözlemler yapma fırsatım oldu.
ATA’nın alınmasına çocuklar gibi sevindiği Savarona saat 06.00’da Çekmece açıklarına demirledi.
*
Atatürk, saat 15.30’da Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak’la birlikte yata geçti.
*
Çok hastaydı Gazi…
*
Hatta, “Bu tekne yoksa benim mezarım mı olacak?” diye sormaktan kendini alamamıştı.
O kalbin içinde sanatı, tarihi, turizmi, mimariyi barındırır.
*
Antalya’nın kalbi de Kalekapısı, Kaleiçi, Işıklar, Atatürk, Kâzım Özalp, Güllük, Caddesi’nde atar.
*
Kentlisi, turisti mutlaka bu noktalardan geçer, bazen manzara seyreder, bazen alışveriş yapar.
*
‘5 yıldızlı otelden çıkmıyor’ dediğimiz yabancı turistlerin bile mutlaka bir anısı vardır bu noktalarda.
Ben de bu çalışmayı yeni öğrendim. Maalesef ki bu tür başarılı işler çoğunlukla satır arasında kalıyor. Çünkü işin içinde magazin yok.
*
Peki, ne var bu işte?
*
Emek var, bilim var, onlarca yıllık mücadele var.
*
Ortaya çıkan sonuç ise sadece bu çalışmayı yürüten Prof. Dr. Burak Yuluğ ve Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Çankaya için değil, Türkiye için, Antalya için çok önemli.
O tarihte neler yaşandığını kısaca anlatayım…
*
Kızılağaç turizm bölgesindeki turizmciler, turistler ve bölge sakinleri bir sabah korku filmi gibi bir tabloyla karşılaştı. Nifrit Deresi’nin berrak suları kararmış, deredeki balıkların birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan balıklar ise derenin yüzeyinde yaşam savaşı veriyordu.
*
Kimse ne olduğunu anlamadı ilk başta. Ancak kısa sürede derenin kirlenme nedeniyle karardığı ortaya çıktı! Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alarma geçti, dereden jet hızıyla numuneler alındı.
*
Sonuç kimseyi şaşırtmadı. Çevredeki bazı zeytinyağı fabrikaları Nifrit Deresi’ne karasu deşarj etmişti.
Turizm gelirleri neredeyse sıfırlandı. Bu süreçte en ağır darbeyi de elbette turizm sektörü aldı.
*
Tüm dünyada her şey kötüye giderken Türk turizmcisi öyle bir refleks gösterdi ki ‘Koronavirüs bile bu işe şaşırdı’ desek yanlış olmaz.
*
Hafta ortasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile bir araya geldik, uzun uzun turizmi konuştuk.
*
Salgın döneminde sektörün nasıl bir strateji izlediğini detayları ile Hürriyet ana gazetede haber olarak işledim.
16 Ocak 2021: Çay köpürdü balıklar öldü
*
18 Ocak 2021: Zehir akmış
*
19 Ocak 2021: Hem ceza hem mühür
*
21 Ocak 2021: Düden nasıl kurtulacak
Dün 20 milyon turist hedefi koyan Antalya, bugün 7 milyonuncu turisti havai fişeklerle karşılıyor.
*
Ekonomiyi, sektörleri yönetenler de bu durum karşısında gardını almaya çalışıyor.
*
Peki, çözüm ne? Çözüm dönüşüm. Kolay mı? Hayır, çok zor…
*
Ekonomik dönüşümler bilgi birikimi, planlama ve doğru yönetim ister.
Ancak pandemiden önce fuarcılık sektöründe yakaladığımız hareketi tamamen yok saymak, “Fuarcılık kim biz kim” demek de yanlış.
*
Elbette Berlin, Dubai, Londra’da yapılan fuarcılıkla kıyaslama yapacak değilim. Böyle bir kıyaslama zaten gerçekçi olmaz.
*
Ancak diğer taraftan da bu sektör içinden çıkan markalarımıza sahip çıkalım. Mesela o markalardan biri Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX).
*
Bu yıl 20-24 Ekim tarihleri arasında 11’inci kez kapılarını açacak. Pandemi dönemi haricinde hiç hız kesmeden, her fuarda da çıtayı yükselterek ilerleyebilmek gerçekten zor iş. Bu başarının tek yolu var inanmak ve çalışmak.
Ne olacak bu proje içeriğinde?
*
Cumhuriyetin 100’üncü yılı simge bir eserle taçlandırılacak. Bu eserin içinde hem cumhuriyet hem Antalya olacak.
*
Simge deyince çoğumuzun aklına heykel geldi. Ama bu çalışma öyle dar kapsamlı değil. Zaten başvuru sürecindeki esneklik de herkesin bu projeye fikir sunması için hazırlanmış.
*
Kısacası ATSO şunu diyor: “Cumhuriyet hepimizin. Yaş sınırı yok, meslek sınırı yok. Statü ayrımı yok. Hayal edin, fikrinizi gönderin Antalya dinamikleri de hayata geçirsin.
10 gün süren yangında yüzlerce fotoğraf önümden geçti. Dehşeti, afeti en iyi anlatan fotoğrafları seçip bazılarını 9 sütuna açarak gazete sayfalarına bastık. Ancak birçok kaliteli fotoğraf o sayfalara giremedi. Sadece zihnimizde kaldı.
*
Ben böyle düşünürken telefonum çaldı. Arayan uzun yıllar birlikte mesai harcadığım Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Salih Uçar’dı, “Manavgat’ta çekilen fotoğrafları sergi haline getiriyoruz” dedi. Birden gözlerim parladı. Çünkü gelecekte hepimize ibret olacak o fotoğraflar bu sergi sayesinde sadece zihnimizde kalmayacaktı. Aslında bu kadar mutlu olmamın diğer bir nedeni de o yangında günlerce mesai harcayan arkadaşlarımın emeklerinin güzel bir proje ile tekrar hayat bulacak olmasıydı.
*
24 bin kare fotoğraf arasından seçilen 45 fotoğrafın yer aldığı sergi 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün boyunca gezilebilecek. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.
*
Aslında bu sergi öyle sıradan olmayacak. Ben çok fazla ayrıntı vermeyeceğim ama Hürriyet’in uzman foto muhabiri, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel, yarınki köşe yazısında serginin tüm detaylarını sizlerle paylaşacak. Unutmadan; sergide, Hürriyet sayfalarında yer alan fotoğraflar da gazete kupürü olarak yer alacak…
KAZIN AYAĞI ÖYLE DEĞİLMİŞ
Ne diyordu Semih Bey: “Kavşak düzenlemesi trafik yükünü azaltmak ve yaya, araç güvenliğini sağlamak için yapılmaz mı? Bu düzenlemeyi yapanlar acaba kendileri bu kavşağı kullanıyor mu?”
*
Köşenin yayınlandığı gün Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan aradı. Kavşakta yaşanan yoğunluğun azaltılması için düzenleme yaptıklarını, düzenleme sürecinin de devam ettiğini söyledi.
*
Hatta sürücü ve yayaların tespitlerinin de dikkate alındığını, bu kapsamda yeni uygulamaların gündeme gelebileceğini vurguladı. Ben de bu konuşmadan orada sabit değil, dinamik bir çözüm planlandığını anladım.
*
Hatta UKOME yetkilisi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Salim Nur ile kavşakta gözlem yapma fırsatı da buldum.
Aşı, maske, mesafe, hijyen… Korona ile savaşta vazgeçilmez hale gelen bu şartların okullarda ne ölçüde sağlanabileceği uzun uzun tartışılıyor.
*
Karamsar olan veli, özellikle sınıflarda mesafe kurallarının sağlanamayacağını düşünüyor. Diğer bir çekince ise aşı olmaktan kaçınan aileler.
*
Aslında sorun sadece öğrenci velileri de değil, aşı karşıtı öğretmenlerimizin olduğunu biliyoruz. Aşı olmayan öğretmen ve okul personeli haftada 2 gün PCR testi yaptırıp ilgili birimlere bu testleri teslim edecek.
*
Gelelim sınıftaki mesafe tedirginliğine. Birçok veli onlarca öğrencinin tek bir sınıfta bir arada eğitim görmesini sakıncalı buluyor. Hatta birçok arkadaşım çocuklarına ders boyunca maske ve siperlik takmasını öğütlüyor.
Son alınan normalleşme kararları sonrası açılan kafeterya ve restoranlar, “Aman müşteri rahatsız olmasın” anlayışıyla dumansız hava sahasını delmeyi uygun görmüşler.
*
Hangi mekâna gitsem veya önünden geçsem kapalı alanlarda sigara içiliyor. Denetim derseniz o iş pandemi ile birlikte askıya alınmış sanırım.
*
Davetli olduğum bir yemekte kapalı alanda sigara içildiğini görünce garsona bu duruma neden izin verdiklerini sordum.
*
Aldığım yanıt ikna ediciydi (!) :
“Zaten zor bir süreçten geçtik. Bir de müşteriye ‘Sigaranı çık dışarıda iç’ diyemiyoruz. Salgın bitsin yine yasağı uygularız. Şimdilik elleşmiyoruz.”
Bilime, ekonomiye, siyasete, spora yön veren isimler koronavirüs aşısıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
*
Hepsi farklı sözcükler, farklı cümlelerle aşının önemini anlattı. Tek ortak noktaları ise aşı olmanın bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu anlatmalarıydı.
*
Aslında verilen mesaj çok açık: “Keşke demeden aşı olun.”
*
“Neden keşke diyelim ki?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenlere 3 farklı adres vereceğim. Gidip sorunun yanıtını bizzat öğrensinler.
*
HAVA SOĞUDU KÂBUS DÖNDÜ
Antalya’nın kronik sorunu ‘hava kirliliği’ sıcaklık 10 derecenin altına düşünce tüm ihtişamıyla geri döndü. Hem de ne dönüş! Saat 18.30’dan sonra resmen genziniz yanıyor.
GÖZÜMÜZ aydın olsun. Antalya’nın kronik sorunu ‘hava kirliliği’ sıcaklık 10 derecenin altına düşünce tüm ihtişamıyla geri döndü.
*
Hem de ne dönüş! Saat 18.30’dan sonra evinizin, arabanızın camını açıp nefes almak isteseniz resmen genziniz yanıyor.
*
Bir tarafta kalitesiz kömür kokusu, diğer tarafta egzoz dumanı. Doğalgaza geçemeyen seralar deseniz maşallah kara tren bacası gibi.
*
Devletin hava kalitesi izleme raporlarına bakıyorum maşallah havamız ‘mis’ gibi. Hiçbir sorun yok. 19 ilçenin 19’u yemyeşil.
*
O yüzden o ölçümleri yapanları acilen özellikle Kepez’e ve Aksu’ya davet ediyorum. Gelsinler beraber bir ilçe turu atalım.
*
Onlara göre ‘mis gibi’ olan havayı doya doya ciğerlerine çeksinler!
*
Tamam bilime, ilime güveniyoruz da temiz havayla kirli havayı ayıracak kadar da aklımız var çok şükür!
BİR BİLENE SORDUM
Böyle deyip ahkam kestim ama yine de emin olmak için bu işin uzmanı Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca’yı arayıp havamızın durumunu sordum.
*
Daha konuyu açar açmaz İbrahim Bey’in de keyfi kaçtı. Anladım ki aynı sorundan o da mustarip.
*
İbrahim Bey özetle şunları söyledi:
“Koronavirüs temiz havanın kıymetini daha da artırdı. Buna rağmen kentimizde özellikle akşam saatlerine doğru dışarıda solunabilir temiz havanın mevcut olmadığını üzülerek görüyoruz.
ANTALYA’YA YAKIŞMIYOR
Isınma sezonun açılmasıyla daha da artan hava kirliliği Antalya’ya yakışmıyor. Peki neden havamız kirli? 1-Ulaşım kaynaklı yoğun trafik. 2- Isınma amaçlı kullanılan yakıt emisyonları.
*
İlk maddeyi ancak toplu taşıma alternatiflerinin arttırılmasıyla çözebiliriz. Özellikle de raylı sistem ulaşımının yaygınlaştırılması gerekiyor.
LASTİK YAKILIYOR!
İkinci maddeye ise daha geniş kapsamlı bakılmalı. Çok acı ama kalorifer kazanları ve sobalarda naylon, poşet, lastik ve plastik gibi malzemeler yakılıyor.
*
Kent merkezinde bazı bölgelerde kömür kullanımı hâlâ yaygın. Tarımsal üretimin yapıldığı seralarda da kömür kullanımı devam ediyor.
*
Asıl çözüm doğalgazın yaygınlaştırılmasıdır ancak ısınmada kömürden kaçınılmayacaksa en azından Mahalli Çevre Kurulunun belirlediği standartlarda kömürün kullanılmalıdır.”
*
İşte size bilimsel ağızdan Antalya havası!
*
Siz ısınmak için evin, seranın sobasında, kalorifer kazanında lastik yakarsanız, kaçak kömürlerle bacaları tüttürürseniz elbette milletin de genzi yanar.
*
Keşke sadece genzimiz yansa. Bu yanlış uygulamalarla doğaya verilen zararın haddi hesabı yok. Daha da vahimi bu zarardan kolay kolay geri dönüş de yok.
*
Sorumsuz yaklaşımlarla Düden’i, Burdur Gölü’nü köpürttük bari önlem alıp geç olmadan havamıza sahip çıkalım…
FAZLA DETAY FİLMİ BOZAR
Antalya’da çekilen, “Beni çok sev” isimli filmi sonunda izleyebildim. Meslek büyüğümüz Dursun Gündoğdu benden çok önce filmi izlemiş ve “Bu film Antalya’nın ‘Geceyarısı Ekspresi’ olmuş” başlıklı bir yazı yazmıştı.
*
Bana hiç öyle gelmedi. Bazı sahnelerde elbette abartı var ama dünya sineması da bunu yapıyor. Her filmde kent imajı kaygısıyla çekilmiyor açıkçası. Adamlar Kültür Bakanlığı memuru değil ki. İşin gişesine bakıyorlar.
*
İşin sonunda “Beni çok sev” Antalya’ya ne bir şey katar ne de götürür. Dikkat etmeseniz senaryonun Antalya’da geçtiğini bile zor anlarsınız. Ha Dursun ağabey gibi filmi kare kare izleyip sahnelerde çalan müziklerin subliminal mesaj içerip içermediğine kafa yorarsanız o zaman bu filmden çok şey çıkarabilirsiniz.
TEKNOLOJİ KENTİ GEÇTİ
Antalya’daki elektrikli scooter kullanıcıları resmen arafta kaldı. Caddeye çıksalar araçlar tanımıyor. Bisiklet yoluna girseler yollar yetersiz. Kaldırıma çıksalar vatandaş isyan ediyor. Yok mu bunun bir kanunu, kuralı anlamadım! Madem bu araçların şehirde kullanımına izin verilmiş o zaman ilgili kamu kurumları net sınırlar çizsin ve bunu denetlesin. “Nerden çıktı bu scooterlar” deyip işin içinden sıyrılamayız. Asıl sorun teknolojinin kentlerden önce gelişmesi sanırım. Yarın uçan araçlar çıkarsa ne yapacağız bilmiyorum!