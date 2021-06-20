GÖZÜMÜZ HAVADAN YERE İNDİ

Bir Antalyalı olarak başlığın içinde ‘güneş’ geçince dikkat kesildim.
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Haberi satır satır okudum, tesis tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’inci büyük güneş enerjisi santrali olacağını öğrendim.
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Sonra güneş enerjisi yatırımları ile ilgili birkaç makaleye göz attım.
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O makalelerde Antalya’nın güneş enerjisi potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu anlatılıyordu.
Tıpkı korku filmi gibi!
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Ama korkmak yersiz. Çünkü bu hepimizin eseri.
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Marmara’nın ölümünde hepimizin suçu var. Bedelini de hep birlikte ödeyeceğiz.
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Sadece Marmara mı? Hayır. Akdeniz için de kirlilik uyarıları yapılıyor.
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Yanıt gelmesini beklemeden, konuyla ilgili kim varsa aradım, sordum.
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İlk bilgileri Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy verdi.
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Sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le konuştum.
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Muhittin Bey, Boğaçayı’ndaki sualtı bitkisi sorununun ortadan kalkması için yapılanları, yapılacakları tek tek anlattı.
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Açıkçası eskiden bunu daha çok yapardım. Ancak gazetedeki yüküm ağırlaşınca sokaktan kopmaya başladım.
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Bu kopuşu durdurmanın tek yolunun da yeniden kente dokunmak olduğunu bildiğim için bazen yaya, bazen toplu taşıma aracıyla en azından kentin merkezi noktalarında gözlem yapıyorum.
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Geçen hafta Işıklar, Atatürk Caddesi ve Kalekapısı’nı dolaştım. Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay da bana eşlik etti.
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İlk gözlemim şu oldu: Birçok işletme ya el değiştirmiş ya da faaliyet alanını. Bu da pandeminin yıkıcı gücünün önce küçük esnafı vurduğunun açık kanıtı.
İçinde tam 100 bin kitap var. Toplam kitap kapasitesi ise 200 bin…
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Cemil Meriç 19 Mayıs’ta kapılarını kitapseverlere açtı.
Açılıştan yaklaşık 1 ay önce Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile bir araya geldik.
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Genel tabloya bakarsak bu süreçte Antalya iyi bir sınav verdi.
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Tabii Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde yapılan skandal partiyi saymazsak!
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Bazen siz her şeyi doğru yapsanız da birileri o doğruların yanına yanlış eklemek için adeta mücadele ediyor.
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İşte Manavgat’taki olayda böyle bir şeydi. Neyse ki salgınla mücadeleyi sulandıran o otelin önce sertifikaları iptal edildi ardından faaliyetleri durduruldu.
Kimdir Hayati Özener? ITC Enerji Üretim A.Ş.’nin ortağı. Peki, neden böyle bir açıklama yapma gereği duyuyor?
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Çünkü ortak olduğu şirket yaklaşık 4 ay önce Düden Çayı’nda yaşanan köpürme ve balık ölümlerinin sebebi olarak gösterilen Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası’nı işletiyor.
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4 ayda yaşananları şöyle özetleyeyim:
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Düden’de yaşanan çevre felaketi sonrası çok sayıda haber yaptık. Uzman görüşlerine, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına bu haberlerde yer verdik.
Açıkçası kent olarak kısmi kapanmalarda bu kadar disiplinli değildik. Ya koronavirüsü ciddiye almaya başladık ya da denetimler bizi caydırdı.
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Bana fikrimi sorarsanız hemen ikinci şıkkın ağır bastığını söylerim.
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Neden mi? Çünkü Antalya Emniyet Müdürlüğü resmen kenti ablukaya almış gibi.
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Yeni karara göre; 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Antalya’da tam kapanma önerisini aldığı tepkilere rağmen ısrarla gündemde tutan öncelikli isim Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’di.
Hatta biz de Başkan Çetin’in bu yöndeki açıklamalarını, “Tam kapanma virüsü yener” manşeti ile duyurmuştuk.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma açıklamasını yaptıktan hemen sonra Davut Bey’i aradım, “İstediğiniz oldu. Peki, şimdi ne olacak?” diye sordum.
PAKET BEKLİYORUZ
Davut Bey, “İstediğimiz tam olmadı. ‘Tam’ demek için ekonomik destek paketi bekliyoruz” dedi ve anlatmaya devam etti:
MAALESEF HAKLI ÇIKTIK
Bu timler Antalya’da da görev yapıyor. Hatta 30 kişiden oluşan tim, İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre şu ana kadar 40 kişiyi aşı için ikna etmiş.
Açık ve net bu timlerin işi çok zor. Çünkü toplumda o kadar fazla bilgi kirliliği var ki hangi birini düzeltsinler, hangi sözlerle aşı olmaktan çekinenleri ikna etsinler?
Aşı ikna çalışmaları devam ederken ben de çevremde küçük bir kamuoyu yoklaması yaptım. Yakın çevremden 55 yaş üstü tanıdıklarıma aşı olup olmadıklarını sordum.
Şu kadarını söyleyeyim; sonucun bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordum. Çünkü aşı olan sayısı ile hala aşı olup olmama konusunda kararsız kalanların sayısı kafa kafaya.
Aşıdan kaçınanların birçoğu eğitimli ve halen çeşitli iş kollarında aktif olarak çalışıyor. Doğal olarak “Önceliğiniz varken neden aşı olmadınız?” dedim.
Çoğunluk somut bir gerekçe göstermeden beklemeyi tercih ettiklerini söyledi. Benim anladığım Çin veya Alman ayrımı yapmadan aşının uzun vadedeki etkilerini görmek istiyorlar.
İyi de unuttuğumuz başka bir şey var; aşı bekler de ölüm beklemiyor!
ŞİMDİ DE DOZ TARTIŞMASI
Neden böyle bir kanıya kapıldım? Çünkü Human Society International kurumu tarafından hazırlanan Spencer Susser’in yazıp yönettiği Save Ralph (Ralph’i Kurtar) isimli kısa filmi izledim.
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Boğazım düğümlendi, 3 dakika 53 saniye boyunca insanlığı sorguladım. Olmadı bir daha izledim. Bu kez bencilliğimi sorguladım.
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Çünkü bugüne kadar deney hayvanlarının da canlı olduğunu, onların da acı çektiğini hiç aklıma getirmemiştim. Belki getirmiştim ama sonra boş vermiştim.
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Aslında PETA başta olmak üzere bazı hayvan dostu kuruluşların hazırladığı belgeselleri defalarca izledim. Üstelik bu belgesellerde gerçek görüntüler vardı.
Haber amaçlı birkaç kez ama kısa süreli İbradı’da bulundum. Bugüne kadar da siyasi konular hariç gündeme geldiğini de hiç görmemiştim.
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İlçenin il kez farklı bir konuyla gündeme gelmesini sağlayan kişi daha 25 yaşında genç bir kütüphaneci olan Oğuz Kuru.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı kütüphaneci sınavını kazanıp yaklaşık 1 yıl önce İbradı İlçe Halk Kütüphanesi’ne kütüphaneci olarak atanmış.
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Her gün gördüğümüz, çay, kahve içtiğimiz dostlarımızla sanal görüşmeler yapmaya başladık.
İşte tam da böyle bir ortamda Hürriyet de kendi içinde koşullara ayak uydurdu ve okuyucusuna daha fazla ulaşabilmek adına yeniliklerle karşımıza çıktı.
Bu yeniliklerden biri de meslektaşım Fulya Soybaş’ın YouTube’da hazırlayıp sunduğu Hürriyet Bizimle programı oldu.
Bana göre konuları ve konukları ile son derece iyi düşünülmüş bir proje. Neden böyle diyorum?
Çünkü pandeminin oluşturduğu koşullar içinde doğru bilgi içeren, kaliteli zaman geçirebileceğimiz programlara çok ihtiyacımız var.
Fulya’nın konuklarına bakınca zaten hem bilgiyi, hem eğlenceyi aynı anda alabileceğinizi görüyorsunuz.
Konular güncel daha önemlisi sunum son derece pozitif. Saatlerce süren bol tartışmalı televizyon programlarının alternatifi.
YAŞAM TEDBİRLE DEVAM EDECEK (GENEL MASKELİ FOTO)
KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
*
Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
*
Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
*
KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
*
Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
*
Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
*
Kısıtlamalar ilk kalktığında işte bu sıradanlık bize ikinci darbeyi vurdu ve yeniden evlere kapandık.
ANTALYA Gazi Bulvarı’nda yaşanan üst geçit sorununu hafta başındaki köşe yazımda, “Ne yapsın vatandaş uçsun mu” başlığıyla ele almıştım. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmeyince Başkan Muhittin Böcek’i aradım.
BAŞKAN TALİMATI VERMİŞ
Sayın Böcek her zamanki gibi son derece ilgili yaklaştı konuya. Aslında bu bölgedeki sorunu daha önce de konuşmuştuk kendisiyle. Sürecin tüm detaylarına hâkim olduğunu, ilgili birimlere de sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiğini söyledi.
NE OLDU ÜST GEÇİTLER
Hatta bizzat Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin’i arayarak sorularımızı yanıtlamamız için talimat verdi. Ben de vakit kaybetmeden Serkan Bey’i aradım ve sordum: “Üst geçitlerden haber var mı?”
FESİH SÜRECİ BAŞLADI
Tarih 15 Mart 2021… Ortada ne üst geçit, ne hem zemin geçit, ne sinyalizasyon sistemi var! Bulvardan sağ salim karşıya geçmek istiyorsanız ya şanslı ya da çok hızlı olmalısınız…
NE YAPSIN VATANDAŞ UÇSUN MU?
ANTALYA’da araç trafiğinin en fazla olduğu noktalardan biri Gazi Bulvarı. Her gün binlerce araç bu bulvarı kullanıyor. Daha önce bu noktada yayaların karşıdan karşıya geçmesi için hemzemin yaya geçitleri vardı.
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Ancak herhangi bir sinyalizasyon sistemi olmadığı için ve araçlar yüksek hızda seyrettiği için bu geçitler yayalar için adeta ölüm tuzağına dönüştü.
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Sonra mı ne oldu? Antalya Emniyet Müdürlüğü, “Hem zemin geçitler hem araç sürücüleri hem de yayalar için risk oluşturuyor. Buraya üst geçit yapılsın” önerisini Büyükşehir Belediyesi’ne sundu.
SADECE 8 Mart’ta değil her yeni günde kadının izi var. Koca koca adamların övündüğü, ‘Ben yaptım’ dediği her başarıda kadının izi var. Yaşam mucizesinde, eğitimde, sevgide, şefkatte kadının izi var…
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İşte bu ‘iz’ dünyayı değiştiriyor. Değişimin en büyük kanıtı da yanı başımızda, Akdeniz Üniversitesi’nde. 8 Mart öncesi Akdeniz’in başarılı bilim kadınları ile özel bir haber yapmak istedik.
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Arkadaşlarım uzun uzun çalıştı. Son dönemde kendi alanlarında yeniliklere imza atmış akademisyenlerin listesini çıkardı. Liste o kadar uzundu ki üzülsem mi sevinsem mi bilemedim.
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Sevindim, çünkü kadınların akademik alandaki bu başarılarını somut olarak görebildim. Üzüldüm, çünkü her bir ismi o haberin içine taşımak mümkün değildi.
Tek gayemiz işimizi iyi yapmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak, daha fazla ses, nefes olmak. Bu amaca ulaşmanın da tek bir yolu var o da dönüşmek.
Bugün o dönüşümün ilk işaret fişeğini attık. Yeni sayfalar, yeni yazarlar, yeni köşelerle okuyucunun bakış açısını değiştirmek için harekete geçtik.
Biraz dijitalleştik, biraz esnafa, biraz Antalya, Alanyaspor taraftarına yakınlaştık. Aslında her şeye yeniden başladık. Daha fazla HÜRRİYET için…
2 MART’A NASIL UYANACAĞIZ?
Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararların Antalya’ya yansımalarını çok merak ediyorum. Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Restoran ve kafeler açılacak mı?
SINIRLI SERBESTLİK
Resmi verilere göre Antalya ne çok iyi ne de çok kötü durumda. Bu açıdan bakarsak çok ciddi serbestlikler beklemiyorum açıkçası. Ancak Antalya’nın özel koşullarını göz önüne alırsak restoran ve kafelere birtakım serbestliklerin getirileceğini düşünüyorum.
EN BÜYÜK GÖREV VALİ’DE
GÖZÜMÜZ HAVADAN YERE İNDİ
RESMEN gözümüz havada Rus turistleri bekliyorduk.
Ve beklenen haber Moskova’dan geldi; yarın itibariyle Türkiye ile Rusya arasındaki turizm kapısı sonuna kadar açıldı.
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Rusya’dan Antalya’ya gelen inceleme heyetini adım adım takip ettik. Hangi otele, hangi sağlık kuruluşuna gidecekler, nerelerde gözlem yapacaklar, ne yiyip ne içecekler hepsini önceden öğrendik.
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Hatta heyet daha Antalya’ya gelmeden önce Hürriyet Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu ile uzun uzun konuştuk.
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Bu konuşmadaki ön önemli ayrıntı Rusların ön yargılı değil, pozitif bir yaklaşım içinde Antalya’ya gelecekleriydi.
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Öyle de oldu. Rus heyet Antalya’daki tesisleri ve alınan önlemlerin ne kadar üst düzeyde olduğunu görünce daha Moskova’ya dönmeden online bir raporla iki ülke arasındaki kapıların açılması için ilk adımı atmış oldular.
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Heyetin ilk günkü programının ardından gözlem yapılan otellerin yöneticileri ve turizm birlik başkanlarına düşüncelerini sordum.
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Aslında turizmciler iki ülke arasındaki kapıların açılacağını önceden biliyorlardı ama ihtiyatlı davranmayı tercih ettiler doğal olarak.
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Şimdi ise karşımızda yeni hedefler var.
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Rus heyetin çalışmalarını izlerken Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği Başkanı Cengiz Haydar Barut’la konuştum.
Cengiz Bey uzun yıllardır sektörün içinde. Değim yerindeyse işin kurdu. Tespit yaparken sadece kendi izlenimlerini değil birçok turizmciden aldığı ek bilgileri de kullanıyor.
O yüzden bana aktardığı söylemleri nokta atışı hedefine ulaştı.
Ama Cengiz Bey’in Rusya pazarı dışında söylediği başka bir şey daha vardı: “Yeni hedef İskandinav pazarı, Hollanda, Belçika ve İngiliz pazarı. Bu ülkelerden de gözlemci heyetler gelip bizim sistemimizi görebilirler.”
Yani, “Rusya tamam gözümüz Avrupa’da” diyor Cengiz Bey.
Bildiğim kadarıyla Fransa Türkiye’yi kırmızı listeden çıkardı. Hollanda ise değerlendirme aşamasında.
İnancım şu ki; aşılama süreci bu seviyede devam ederse vakalar düşmeye devam edecek, bu süreçten kazançlı çıkan da turizmciler olacak.
Turizm kazanırsa Antalya kazanacak. Ne diyelim bekleyip göreceğiz…
ANTBİRLİK ÖRNEK OLDU
Geçen haftaki yazımda güneş enerji sistemlerinin önemine vurgu yapmıştım. O yazıdan sonra birçok özel şirket yöneticisi aradı: “Biz de güneşe yatırım yapıyoruz” dedi. Ne güzel. Bilmediğimiz cevherler varmış. Ama en çok Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne şaşırdım. 30 milyon TL harcayıp 30 bin metrekare alan üzerine 5 KW enerji ile üretim yapan güneş enerji santrali kurmuşlar. Fotoğraflarına baktım gerçekten muazzam olmuş. Böyle bir vizyon gösteren Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz’u kutlamak gerekiyor.
MARKANIN ALTINI ÇİZDİK
Antalya uluslararası toplantıların merkezi haline geldi. Bir anlamda Türkiye’nin diplomasi trafiğine ortak oluyoruz. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi ve bu sürecin Dışişleri Bakanları Toplantısı başarıyla tamamlandı. Yine Antalya Diplomasi Forumu geniş katılımla yapıldı. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesinin 8. Genel Kurulu toplantısı ise bugün sona erecek. Özetle dünyanın kalbi Antalya’da atıyor. Antalya markasının altını kırmızı kalemle çizen bu organizasyonların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürler.