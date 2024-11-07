 Gidin, görün pişman olmazsınız

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Burası da Göbeklitepe gibi çok özel bir bölge.
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Hatta ve hatta, yapılan son çalışmalar, Karahantepe’nin Göbeklitepe’den bile daha erken bir dönemi kapsayabileceğine işaret ediyormuş.
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Bu tespit, bölgeye yönelik ilgiyi günden güne artırmış.
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Karahantepe’yi gezerken kazı başkanı yardımcısı Ender Barın ekibimize eşlik etti.
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Ender Bey, 10 yıldır Karahantepe’de görev yapıyormuş.
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Son derece tecrübeli bir arkeolog.
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Ender Bey, Nevali Çori ve Göbeklitepe’de olduğu gibi Karahantepe’de de benzer bir yerleşim planı bulunduğunu söyledi.
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Bugüne kadar 250’ye yakın “T” şeklinde dikilitaş gün ışığına çıkarılmış.
GEZİLER ŞİMDİLİK ÜCRETSİZ
Karahantepe henüz ören yeri olarak hizmet vermiyor.
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Buna rağmen bölge, kontrollü ve sınırlı olarak ziyarete açılmış.
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Hatta karşılama merkezi bile kurulmuş.
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Yani anlayacağınız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Karahantepe’yi merak eden, gezmek isteyen yerli-yabancı kimseyi geri çevirmiyor.
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Bu tür iyi niyetli yaklaşımların kültüre, sanata katkısının olduğunu düşünüyorum.
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Sözün özü de şu: Taş Tepeler Projesi, sadece Türkiye için değil dünya için paha biçilmez bir çalışma.
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Bu projenin sonucunu görmeye belki bizim ömrümüz yetmez ama insanlık, bu topraklardan çok şey öğrenmeye devam edecek…
BU FİYATLARI KİM BELİRLİYOR?
Dünkü yazımda atlamışım.
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Göbeklitepe hediyelik eşya mağazasında fiyatlar resmen uçmuş.
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Açık açık insanlara “Sakın bir şey almayın” diyorlar.
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Fiyat listesi neye göre belirlendi bilmiyorum ama bu anlayışla kimseye bir şey satamazsınız.
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O yüzden “Göbeklitepe’ye gittin ve hatıra getirmedin mi” diye soranlara fiyat etiketlerini gösterip sıyrılmaya çalışıyorum.
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