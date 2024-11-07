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Gidin, görün pişman olmazsınız

#Şanlıurfa#Karahantepe#Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü

ŞANLIURFA’daki son durağım Karahantepe oldu…

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Burası da Göbeklitepe gibi çok özel bir bölge.

*

Hatta ve hatta, yapılan son çalışmalar, Karahantepe’nin Göbeklitepe’den bile daha erken bir dönemi kapsayabileceğine işaret ediyormuş.

*

Bu tespit, bölgeye yönelik ilgiyi günden güne artırmış.

*

Karahantepe’yi gezerken kazı başkanı yardımcısı Ender Barın ekibimize eşlik etti.

*

Ender Bey, 10 yıldır Karahantepe’de görev yapıyormuş.

*

Son derece tecrübeli bir arkeolog.

*

Ender Bey, Nevali Çori ve Göbeklitepe’de olduğu gibi Karahantepe’de de benzer bir yerleşim planı bulunduğunu söyledi.

*

Bugüne kadar 250’ye yakın “T” şeklinde dikilitaş gün ışığına çıkarılmış.

 Gidin, görün pişman olmazsınız

GEZİLER ŞİMDİLİK ÜCRETSİZ

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Karahantepe henüz ören yeri olarak hizmet vermiyor.

*

Buna rağmen bölge, kontrollü ve sınırlı olarak ziyarete açılmış.

*

Hatta karşılama merkezi bile kurulmuş.

*

Yani anlayacağınız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Karahantepe’yi merak eden, gezmek isteyen yerli-yabancı kimseyi geri çevirmiyor.

*

Bu tür iyi niyetli yaklaşımların kültüre, sanata katkısının olduğunu düşünüyorum.

*

Sözün özü de şu: Taş Tepeler Projesi, sadece Türkiye için değil dünya için paha biçilmez bir çalışma.

*

Bu projenin sonucunu görmeye belki bizim ömrümüz yetmez ama insanlık, bu topraklardan çok şey öğrenmeye devam edecek…

BU FİYATLARI KİM BELİRLİYOR?

Dünkü yazımda atlamışım.

*

Göbeklitepe hediyelik eşya mağazasında fiyatlar resmen uçmuş.

*

Açık açık insanlara “Sakın bir şey almayın” diyorlar.

*

Fiyat listesi neye göre belirlendi bilmiyorum ama bu anlayışla kimseye bir şey satamazsınız.

*

O yüzden “Göbeklitepe’ye gittin ve hatıra getirmedin mi” diye soranlara fiyat etiketlerini gösterip sıyrılmaya çalışıyorum.

#Şanlıurfa#Karahantepe#Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü
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