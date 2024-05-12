 Geleceğin tatlarına Antalya damgası…

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Etkinliğe ben de davetliydim.

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İyi ki de davet etmişler.

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Çünkü benim için de gastronomi alanında farklı bir deneyim oldu.

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Trend raporu, 250’si UFS şefi olmak üzere bin 600’den fazla global şefin çalışmaları ve öngörüsü ile hazırlanmış.

Büyük emekle hazırlanan bu çalışmaya ünlü şef Mehmet Akdağ’ın dokunuşu da eklenince ortaya muazzam tatlar çıkmış.

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Mehmet şefin sektördeki duruşunu beğeniyorum.

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Geleneksel yemeklere modern dokunuşlar yaparak yeniden yorumlama işini muazzam yapıyor.

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Daha da önemlisi Antalya’ya özgü tatları ön plana çıkarmaya fazlasıyla dikkat ediyor.

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Zaten Mehmet şef de hazırladığı özel menünün yorumunu “Bu akşamki menüde yer verdiğim her lezzet 7 Mehmet’in felsefesiyle harmanlanmış, trendlerle ve UFS ürünleriyle bütünleşmiş renkli bir harmoni” cümlesiyle yaparak beni doğrulamış oldu.

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HEYECANLADIRAN MENÜ

Gelelim Unilever Food Solutions Türkiye Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz’ ün anlattıklarına.

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Yılmaz Bey’le ilk kez karşılaştım.

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İlk izlenim olarak şunu söyleyebilirim; yaptığı işten zevk alan bir isim.

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Mehmet şefin hazırladığı tatlar, kendisini fazlasıyla heyecanlandırmış ve mutlu etmiş.

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Yılmaz Bey, Geleceğin Menüleri Trend Raporu’nu yayınlamalarının amacını ise şu sözlerle anlatıyor:

“Şefleri tutkuyla yaptıkları mesleklerinde özgürleştirmek ve onlara bu trendlere uygun menüler hazırlarken profesyonel ve yüksek kaliteli ürünlerimizle destek olmak. Böylelikle şeflerimize farklı bakış açıları kazandırıyor ve geleceğin menülerini oluştururken onlara ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz.”

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ŞANS

Gastronomi faaliyetlerinin böyle kaliteli çalışmalarla desteklenmesi Türkiye açısından büyük şans.

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Umarım böyle organizasyonların sayısı artarak devam eder.

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Antalya da bu tür işlerin vitrini olmaya aday bir kent.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerin gastronomi faaliyetlerine yönelik olumlu bakışını da işin içine katarsak ilerleyen yıllarda çok daha özel ve güzel projelere şahit olacağımızı söyleyebilirim…