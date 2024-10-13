 Geçmişten geleceğe turizm mektubu

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Hulusi Bey, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri Töreni’nde de turizm konusunu es geçmedi.

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Vali Bey, konuşmasında birçok tespit yaptı ama benim aklım, PTT Genel Müdürlüğü’nün 2002 yılında düzenlediği “Cumhuriyetin 100. Yılına Mektup” kampanyası kapsamında, dönemin Antalya Valisi Ertuğrul Dokuzoğlutarafından 21 yıl önce kaleme alınan mektupta kaldı.

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Konuşmasında şunları söylemişti Hulusi Bey:





TÜRKİYE MÜTHİŞ BİR ÜLKE

“Türkiye ve Antalya, mektubu kaleme alan o dönemki valimizin hayallerinin çok üzerinde rakamlara ulaştı. Türkiye, hayallerinizin de üzerinde başarılar elde eden ve büyümesini dev adımlarla gerçekleştiren müthiş bir ülke. Antalya bunun en dinamik unsurlarından biri. Bu başarının temelinde çalışkanlık ve üretim yatıyor.”

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Ben Ertuğrul Bey’in dönemine yetişemedim.

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Meslek yaşamıma başladığımda Alaaddin Yüksel görevdeydi.

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Kendisiyle de halen görüşürüz.

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Ancak yine de Ertuğrul Bey’in 21 yıl önce turizmle ilgili neler yazdığını merak ettim.

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Sağ olsun Hulusi Bey, ricamı kırmadı ve mektubun içeriğini benimle paylaştı.

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Dönemin Antalya Valisi Dokuzoğlu, bugünkü Antalya valisine şu satırlarla seslenmiş:

PARLAYAN YILDIZ

“Antalya Türk turizminin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. 10 milyonlarla ifade edilen turist sayısına ulaşmanızdan dolayı duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.”

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Bu satırlar bana şunu anlatıyor:

Değil 20, 100 yıl da geçse bu kentin öncelikli gündemi hep turizm olacak.

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Umarım yıldızımız hiç sönmez…

YÖREX GURURU

Sağlık sorunları nedeniyle YÖREX’e gidemedim ama gidenlerden haberini aldım.

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Yine dolu dolu geçmiş YÖREX.

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İlgi üst düzeydeymiş.

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Ürün çeşitliliği de öyle.

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ATB Başkanı Ali Çandır ve ekibinin ülkemize kazandırdığı, onlarca sektöre can suyu olan bu fuarı pamuklara sarmalıyız.

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Açık söylüyorum; bu kentte filizlenen bir fuarın 81 ilde bilinmesi beni gururlandırıyor…

ELEKTRİKLİ TEHLİKE

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, kasksız motosiklet kullanımının önüne geçmek için üst düzey tedbirler alacaklarını söylemişti.

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O tedbirler ne alemde bilemiyorum ama kiralık elektrikli bisikletlerin yarattığı tehlike kent trafiğinin ayarını bozmuş durumda.

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Bu araçların sürüşü ayrı dert, parkı ayrı dert.

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En işlek caddelerin, bulvarların sağı solu bisiklet parkına dönmüş durumda.

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Müdür Bey ve ekibi inşallah bunu da görüyordur…