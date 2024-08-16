   Festival deyip geçmeyin...

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Daha önce de yazdım, böyle özel bir organizasyonu kente kazandırdığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etmek lazım.

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Çünkü festivalleri yaratmak ve sürdürmek vizyon gerektirir.

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O vizyonu yakalayabilirseniz yaşadığınız kent kazanır.

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Food Fest de her yıl daha da gelişerek yoluna devam ediyor.

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Bu gelişime tanık olduğum için kendimi şanslı sayıyorum.

ÇOK EMEK VERİLMİŞ

‘Gelecek Antalya’ mottosuyla 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin tanıtım toplantısına katıldım, gözlem yaptım.

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Öncelikle toplantının yapılacağı salona giden koridor çok şık hazırlanmıştı.

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Kırmızı renklerin hâkim olduğu afişler de gerçekten dikkat çekiciydi.

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Festival broşürü ise sade ve anlaşılırdı.

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Her şeyden önemlisi toplantı konuşmacıların tamamı özenle seçilmişti.

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır konuşmacılar arasındaydı.

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Toplantının açılış konuşmasını yapan Muhittin Bey, festivalin geleceğiyle ilgili çok önemli şeyler söyledi.

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Ancak ben özellikle şu cümlelerin altını kırmızı kalemle çizdim:





ÜST SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ

“Festivalimiz; Antalya’nın saklı kalmış lezzetlerinin, yerel ürünlerinin, otel, restoran gibi işletmelerin menülerinde yer almasına katkı sağlayacak. Coğrafi işaret alan yöresel ürünlerimizi, festivale katılan çok değerli yerli ve yabancı ödüllü şefler aracılığıyla uluslararası arenada daha üst seviyeye taşıyacağız.”

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Umarım bu hedeflerin hepsi birer birer gerçekleşir ve kazanan Antalya olur…

BU MÜCADELE ALKIŞLANMALI

Toplantıda iki önemli şef vardı.

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Mehmet Akdağ ve Danilo Zanna.

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Danilo Zanna’yı medyadan tanıyorum ama Mehmet Akdağ’ın gastronominin gelişimi ve yerel ürünlerin ön plana çıkarılması için verdiği mücadeleye bizzat şahidim.

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Mehmet Bey, “Benim kendi markam var” deyip köşesine çekilebilir her şeyi uzaktan izlemeyi tercih edebilirdi.

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Ama öyle yapmadı, yapmıyor…

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Sektörün gelişimi için proje üretiyor, projelerin içinde aktif olarak yer alıyor.

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O yüzden Mehmet Akdağ gibi isimlere sahip çıkmamız, değerini bilmemiz gerekiyor…





ÖZENSİZLİĞE ÜZÜLDÜM

Her şey güzel de festivalin doğru zamanda, doğru araçlarla, doğru kişilere ulaştırılması konusunda ciddi eksikler var.

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Festival broşüründe yer alan QR kodu okuttuğunuzda karşınıza çıkan web sitesi hayal kırıklığı.

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Hiçbir özen yok.

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Ne yabancı dil desteği ne de festival programı ile ilgili tek bir bilgi var.

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Siteye sadece coğrafi işaretli ürünlerin resimleri konulmuş!

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Bu gözlemlerimi basın toplantısında da dile getirdim.

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Food Fest İçerik Direktörü Gökmen Sözen, “İçerikler pazartesi günü yüklenecek” gibi bir şey söyledi.

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İyi de Gökmen Bey, festivalin tanıtım toplantısı yapılıyor ama resmi siteye içerik yüklenmiyor!

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Sizce de bu durum biraz garip değil mi?

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Neyse ki Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in “Notlarımızı aldık, gereğini yapacağız” cümlesi içimi biraz olsun rahatlattı…