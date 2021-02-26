FIRSAT VERİN ÖRNEK OLALIM

PANDEMİ dünya ekonomisini alt üst etti. Birçok sektör şekil değiştirerek süreci yönetmeye çalışırken, Türkiye’de en ağır hasarı restoran ve kafeler aldı. Aslında salgının ilk döneminde restoran ve kafelerin belirli kurallar çerçevesinde açılmasına izin verilmişti.
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Ama bu fırsat maalesef sektör temsilcileri tarafından iyi kullanılamadı. Antalya’da öyle görüntüler ortaya çıktı ki herkes şaştı kaldı. O dönemde Kaleiçi’de yaptığımız tespitlerden sonra “Koronaiçi” başlığı ile manşete taşıdığımız haber süreçte yapılan hataların belgesi gibiydi.
Şimdi sektör yeni bir virajda. Gerçekten çok yoruldular. Bana göre ilk süreçten de ders çıkardılar. Hayat Eve Sığar (HES) koduyla açılma önerisi uygulanabilir ve mantıklıydı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde yeni bir formül var: “İl ve ilçeye özel serbestlik.”
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Peki, nasıl olacak? İl ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan vatandaş ödüllendirilecek. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.
ESNAF BİLİNÇLENDİ
Süreci başından beri takip eden, sektörün sesi haline gelen Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Zeki Özen’e sektörün son durumunu sordum. Zeki Bey, “Türkiye’ye örnek oluruz” deyince iç içe masalarda yenen yemekleri, maskesiz garsonları hatırlattım. O da bana sektörün aldığı dersten bahsetti: “Kötü örnekler elbette olabilir. Ama biz elimizden gelenin fazlasını yaparak süreci iyi yönetmeye hazırız. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı.”
*
“Hiçbir şey yapamazlarsa uzun bar masaları ile açık havada hizmet verelim. ABD bunu yapmaya başladı. Antalya’nın iklimi uygun. Kurallara uyalım kepenklerimizi kaldıralım. Ayrıca yeni bir vergi yapılandırması talebimiz var. İş yapamadan taksit ödemeleri geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir düzenleme ile esnafa nefes olmalı. Aksi halde dükkanları açar açmaz vergi yükü altında eziliriz.”
MART AYINDA MÜJDE GELİR
Yeni formülü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’e de sordum. Başkan Çetin, yakın zamanda müjde beklediklerini söyledi ve devam etti: “Turizm sezonu geliyor. Böyle bir süreçte kafe ve restoranların kapalı kalma şansı yok. Zaten esnafın gücü de kalmadı. Mart ortası gibi yeni bir serbestlik olacaktır. Bu sadece esnaf için değil toplumun psikolojisinin düzelmesi için de gerekli. Elbette süreç tedbirleri göz ardı etmeden yürütülmeli.
FIRSAT VERİN ÖRNEK OLALIM
PANDEMİ dünya ekonomisini alt üst etti. Birçok sektör şekil değiştirerek süreci yönetmeye çalışırken, Türkiye’de en ağır hasarı restoran ve kafeler aldı. Aslında salgının ilk döneminde restoran ve kafelerin belirli kurallar çerçevesinde açılmasına izin verilmişti.
*
Ama bu fırsat maalesef sektör temsilcileri tarafından iyi kullanılamadı. Antalya’da öyle görüntüler ortaya çıktı ki herkes şaştı kaldı. O dönemde Kaleiçi’de yaptığımız tespitlerden sonra “Koronaiçi” başlığı ile manşete taşıdığımız haber süreçte yapılan hataların belgesi gibiydi.
Şimdi sektör yeni bir virajda. Gerçekten çok yoruldular. Bana göre ilk süreçten de ders çıkardılar. Hayat Eve Sığar (HES) koduyla açılma önerisi uygulanabilir ve mantıklıydı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde yeni bir formül var: “İl ve ilçeye özel serbestlik.”
*
Peki, nasıl olacak? İl ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan vatandaş ödüllendirilecek. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.
ESNAF BİLİNÇLENDİ
Süreci başından beri takip eden, sektörün sesi haline gelen Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Zeki Özen’e sektörün son durumunu sordum. Zeki Bey, “Türkiye’ye örnek oluruz” deyince iç içe masalarda yenen yemekleri, maskesiz garsonları hatırlattım. O da bana sektörün aldığı dersten bahsetti: “Kötü örnekler elbette olabilir. Ama biz elimizden gelenin fazlasını yaparak süreci iyi yönetmeye hazırız. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı.”
*
“Hiçbir şey yapamazlarsa uzun bar masaları ile açık havada hizmet verelim. ABD bunu yapmaya başladı. Antalya’nın iklimi uygun. Kurallara uyalım kepenklerimizi kaldıralım. Ayrıca yeni bir vergi yapılandırması talebimiz var. İş yapamadan taksit ödemeleri geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir düzenleme ile esnafa nefes olmalı. Aksi halde dükkanları açar açmaz vergi yükü altında eziliriz.”
MART AYINDA MÜJDE GELİR
Yeni formülü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’e de sordum. Başkan Çetin, yakın zamanda müjde beklediklerini söyledi ve devam etti: “Turizm sezonu geliyor. Böyle bir süreçte kafe ve restoranların kapalı kalma şansı yok. Zaten esnafın gücü de kalmadı. Mart ortası gibi yeni bir serbestlik olacaktır. Bu sadece esnaf için değil toplumun psikolojisinin düzelmesi için de gerekli. Elbette süreç tedbirleri göz ardı etmeden yürütülmeli.