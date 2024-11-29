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Faciayı ‘tecrübe’ önledi

#Antalya Havalimanı#İndirim Oyunu#Altın Kelebek

ANTALYA Havalimanı’nda yaşanan kazayı şans eseri falan atlatmadık.

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89 yolcu ve 6 mürettebatın ölümden döndüğü o kaza, işini özveriyle yapan personelin dikkati ve tecrübesiyle atlatıldı.

*

DHM ve itfaiye personeli tam zamanında ve yerinde yangına müdahale ederek büyük bir faciayı önledi.

Faciayı ‘tecrübe’ önledi

O isimlerden biri de 25 yıllık tecrübeye sahip olan Hava Trafik Kontrolörü Yeşim Torpil’di.

*

Yeşim Hanım’ı tanımıyorum ama o gece yaşananlara ilişkin ilk raporları okuduğumda bir hava trafik kontrolörünün dikkatinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldum.

*

Ve kafamda sabaha kadar şu cümle döndü durdu:

Liyakatli insanlar iyi ki var…

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

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YOK ARTIK, BU KADAR DA OLMAZ!

Aralık ayı geldi, sözde e-ticaret sitelerinin indirim oyunu başladı.

*

Bir hafta önce 500 TL olan ürünü 900 TL’ye çıkarıyor, sonra da aynı ürünü bize 600 TL’ye satmaya çalışıyorlar.

*

Bu dolandırıcılıktan da öte bir şey artık.

*

Tüketici bu kadar da aptal yerine konmaz ki!

*

Böyle siteleri hiç üşenmiyor ilgili birimlere fotoğraflarıyla beraber şikâyet ediyorum.

*

Siz de üşenmeyin, bu ahlak yoksunlarını kaçtıkları yere kadar kovalayın…

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kanal D ve teve2'den canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ…

50’nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin jürisi maşallah şampiyonlar ligi gibi…

*

Belli ki her isim tek tek özenle seçilmiş.

*

Zaten Ediz Hun beyefendiliğinin, tecrübesinin ve yeteneğinin olduğu bir yerde, kalitenin olmaması bizi şaşırtırdı…

#Antalya Havalimanı#İndirim Oyunu#Altın Kelebek
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