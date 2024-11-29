Faciayı ‘tecrübe’ önledi

Haberin Devamı

89 yolcu ve 6 mürettebatın ölümden döndüğü o kaza, işini özveriyle yapan personelin dikkati ve tecrübesiyle atlatıldı.

*

DHM ve itfaiye personeli tam zamanında ve yerinde yangına müdahale ederek büyük bir faciayı önledi.

O isimlerden biri de 25 yıllık tecrübeye sahip olan Hava Trafik Kontrolörü Yeşim Torpil’di.

*

Yeşim Hanım’ı tanımıyorum ama o gece yaşananlara ilişkin ilk raporları okuduğumda bir hava trafik kontrolörünün dikkatinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldum.

*

Ve kafamda sabaha kadar şu cümle döndü durdu:

Liyakatli insanlar iyi ki var…





Haberin Devamı

YOK ARTIK, BU KADAR DA OLMAZ!

Aralık ayı geldi, sözde e-ticaret sitelerinin indirim oyunu başladı.

*

Bir hafta önce 500 TL olan ürünü 900 TL’ye çıkarıyor, sonra da aynı ürünü bize 600 TL’ye satmaya çalışıyorlar.

*

Bu dolandırıcılıktan da öte bir şey artık.

*

Tüketici bu kadar da aptal yerine konmaz ki!

*

Böyle siteleri hiç üşenmiyor ilgili birimlere fotoğraflarıyla beraber şikâyet ediyorum.

*

Siz de üşenmeyin, bu ahlak yoksunlarını kaçtıkları yere kadar kovalayın…

ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ…

50’nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin jürisi maşallah şampiyonlar ligi gibi…

*

Belli ki her isim tek tek özenle seçilmiş.

*

Zaten Ediz Hun beyefendiliğinin, tecrübesinin ve yeteneğinin olduğu bir yerde, kalitenin olmaması bizi şaşırtırdı…