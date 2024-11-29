Faciayı ‘tecrübe’ önledi

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89 yolcu ve 6 mürettebatın ölümden döndüğü o kaza, işini özveriyle yapan personelin dikkati ve tecrübesiyle atlatıldı.
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DHM ve itfaiye personeli tam zamanında ve yerinde yangına müdahale ederek büyük bir faciayı önledi.
O isimlerden biri de 25 yıllık tecrübeye sahip olan Hava Trafik Kontrolörü Yeşim Torpil’di.
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Yeşim Hanım’ı tanımıyorum ama o gece yaşananlara ilişkin ilk raporları okuduğumda bir hava trafik kontrolörünün dikkatinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldum.
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Ve kafamda sabaha kadar şu cümle döndü durdu:
Liyakatli insanlar iyi ki var…
YOK ARTIK, BU KADAR DA OLMAZ!
Aralık ayı geldi, sözde e-ticaret sitelerinin indirim oyunu başladı.
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Bir hafta önce 500 TL olan ürünü 900 TL’ye çıkarıyor, sonra da aynı ürünü bize 600 TL’ye satmaya çalışıyorlar.
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Bu dolandırıcılıktan da öte bir şey artık.
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Tüketici bu kadar da aptal yerine konmaz ki!
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Böyle siteleri hiç üşenmiyor ilgili birimlere fotoğraflarıyla beraber şikâyet ediyorum.
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Siz de üşenmeyin, bu ahlak yoksunlarını kaçtıkları yere kadar kovalayın…
ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ…
50’nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin jürisi maşallah şampiyonlar ligi gibi…
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Belli ki her isim tek tek özenle seçilmiş.
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Zaten Ediz Hun beyefendiliğinin, tecrübesinin ve yeteneğinin olduğu bir yerde, kalitenin olmaması bizi şaşırtırdı…
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