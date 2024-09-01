 Endişelendim, Vali Bey’i aradım…

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Lokale 16 kurşun isabet etti, şükür ki ölen ya da yaralanan olmadı.

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Son aldığım bilgiye göre; olayın failleri maalesef henüz yakalanamamış.

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Oysa ki saldırıyı gerçekleştirenler kent güvenlik sistemine ait kameralara da yakalanmış ancak henüz kim oldukları şimdilik meçhul.

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Niye bu konuya girdim?

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Çünkü bu olayın ardından yine plakasız motosiklet kullanan kasklı şahıslar, kentin başka noktalarında da benzer eylemler gerçekleştirdi.

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Olaylardaki şahıslar aynı mı bilemiyoruz ama yaşananlar özellikle esnafı hayli tedirgin etmiş.

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İddia o ki, kendilerini Daltonlar Çetesi’nin üyesi olarak tanıtan bazı şahıslar, kentin en işlek noktalarında kol geziyormuş.

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Konuyu emniyet kaynaklarıma ve polis muhabiri meslektaşlarıma da doğrulatınca açıkçası endişelendim ve Antalya Valisi Hulusi Şahin’i aradım.

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Vali Bey konuyu hassasiyetle takip ettiklerini söyledi.

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Yaşları küçük bazı şahıslar da gözaltındaymış.

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Bazı çetelerin isimlerinin kullanıldığı bilgisi de doğru ancak gerçekten bu kişilerin çete üyesi olduğuna dair net bir bilgi yok.

Vali Bey, özetle şunu söyledi: “Endişe edecek bir durum söz konusu değil. İlgili birimlerimiz bu kişilere göz açtırmamak için 24 saat çalışıyor.”

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Kentin en üst makamının bu konuya gösterdiği hassasiyet önemli.

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Eminim ki yakın zamanda bu konunun tüm detayları aydınlığa kavuşur, suçlular hak ettiği cezayı alır…

‘MECLİSİ DE BERABER YÖNETSİNLER’

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, siyasete yeni bir yüz getirdi.

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Genç, hareketli, heyecanlı.

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Birçok programda kendisini görüyorum.

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Kilometrelerce yol tepip davetlere icabet ediyor.

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Katıldığı resmi ziyaretler de cabası.

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Ancak anlayamadığım bir konu var.

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Başkan Hanım neden her programa istisnasız eşi Hasan Can Caran’la katılıp, objektiflere poz veriyor?

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“Oldu olacak meclisi de beraber yönetsinler” diyenler bile var.

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Demek ki ilk başlarda hoş karşılanan bu durum artık kabak tadı vermiş.

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Benden söylemesi…