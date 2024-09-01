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Salim Uzun
Salim Uzun
Salim UzunYazarın Tüm Yazıları

Endişelendim, Vali Bey’i aradım…

#Antalya Valiliği#Antalya Emniyet Müdürlüğü#Korkuteli Belediyesi

23 Ağustos’ta 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali’ne silahlı saldırı düzenlendi.

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Lokale 16 kurşun isabet etti, şükür ki ölen ya da yaralanan olmadı.

*

Son aldığım bilgiye göre; olayın failleri maalesef henüz yakalanamamış.

*

Oysa ki saldırıyı gerçekleştirenler kent güvenlik sistemine ait kameralara da yakalanmış ancak henüz kim oldukları şimdilik meçhul.

*

Niye bu konuya girdim?

*

Çünkü bu olayın ardından yine plakasız motosiklet kullanan kasklı şahıslar, kentin başka noktalarında da benzer eylemler gerçekleştirdi.

*

Olaylardaki şahıslar aynı mı bilemiyoruz ama yaşananlar özellikle esnafı hayli tedirgin etmiş.

*

İddia o ki, kendilerini Daltonlar Çetesi’nin üyesi olarak tanıtan bazı şahıslar, kentin en işlek noktalarında kol geziyormuş.

*

Konuyu emniyet kaynaklarıma ve polis muhabiri meslektaşlarıma da doğrulatınca açıkçası endişelendim ve Antalya Valisi Hulusi Şahin’i aradım.  

*

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Vali Bey konuyu hassasiyetle takip ettiklerini söyledi.

*

Yaşları küçük bazı şahıslar da gözaltındaymış.

*

Bazı çetelerin isimlerinin kullanıldığı bilgisi de doğru ancak gerçekten bu kişilerin çete üyesi olduğuna dair net bir bilgi yok.

Endişelendim, Vali Bey’i aradım…

Vali Bey, özetle şunu söyledi: “Endişe edecek bir durum söz konusu değil. İlgili birimlerimiz bu kişilere göz açtırmamak için 24 saat çalışıyor.”

*

Kentin en üst makamının bu konuya gösterdiği hassasiyet önemli.

*

Eminim ki yakın zamanda bu konunun tüm detayları aydınlığa kavuşur, suçlular hak ettiği cezayı alır…

 Endişelendim, Vali Bey’i aradım…

‘MECLİSİ DE BERABER YÖNETSİNLER’

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, siyasete yeni bir yüz getirdi.

*

Genç, hareketli, heyecanlı.

*

Birçok programda kendisini görüyorum.

*

Kilometrelerce yol tepip davetlere icabet ediyor.

*

Katıldığı resmi ziyaretler de cabası.

*

Ancak anlayamadığım bir konu var.

*

Başkan Hanım neden her programa istisnasız eşi Hasan Can Caran’la katılıp, objektiflere poz veriyor?

*

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“Oldu olacak meclisi de beraber yönetsinler” diyenler bile var.

*

Demek ki ilk başlarda hoş karşılanan bu durum artık kabak tadı vermiş.

*

Benden söylemesi…

#Antalya Valiliği#Antalya Emniyet Müdürlüğü#Korkuteli Belediyesi
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