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Emaneti ismiyle yaşayacak…

#Antalya Organize Sanayi Bölgesi#Ali Bahar#Teknik Kolej

ALİ Bahar’ın vefatından bir gün sonra “İsmi okulda yaşasın” başlıklı bir yazı kaleme almıştım.

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O yazıda, Ali Başkan’ın gençleri ne kadar önemsediğini, OSB Teknik Koleji’ne verdiği değeri en yalın haliyle anlatmaya çalışmıştım.

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Yazı, şu cümleyle son buluyordu: “İşte bu nedenle Ali Bahar’ın ismi en çok bu eğitim yuvasına yakışır.”

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Antalya Valisi Hulusi Şahin de bu fikrimi desteklemiş, hatta Ali Başkan’a ithafen yaptığı veda konuşmasında isim değişikliği için ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü vermişti.

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Ne mutlu ki gereken yapılmış.

Emaneti ismiyle yaşayacak…

Artık Ali Başkan’ın gözünden sakındığı o okulun ismi “Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji”

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Ali Başkan, ilk ders zilini çalamadı belki ama töreni izlediğine, “Keşke imkân olsa da ben de birkaç kelime söyleseydim” dediğine ve gurur göz yaşları döktüğüne eminim.

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Mekânın cennet olsun Ali Bahar, mekânın cennet olsun…

Emaneti ismiyle yaşayacak…

#Antalya Organize Sanayi Bölgesi#Ali Bahar#Teknik Kolej
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