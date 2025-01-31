Elektrikliye otopark yasağı gelecek mi?

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Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı da bunu fark etmiş olacak ki konuyu gündemine aldı.

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Hatta Antalya’da bir çalıştay düzenlendi ve elektrikli araç meselesi uzun uzadıya konuşuldu.

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Tabii bu konu uzmanlık gerektirdiği için önce Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat ile konuştum.

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Şaban Bey, elektrikli araç sayısı arttıkça birtakım risklerin gündeme geldiğini, bu riskleri en aza indirmek için mevcut yönetmeliklerin güncellenmesi gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:

DÜNYA ÖRNEKLERİNİ İNCELİYORUZ

“İstanbul, İzmir ve Antalya, elektrikli araçların en yoğun kullanıldığı iller. Bu araçların güvenli kullanılmasına yönelik yeterli bir yönetmelik maalesef yok. Bu araçlarda çıkan bir yangını geleneksel yöntemlerle söndürmek neredeyse imkânsız. ‘Elektrikli araçlara kapalı otopark yasağı gelmeli mi’ konusu da gündemimizde. Bu konuyla ilgili dünya örneklerini inceliyoruz.”

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Şaban Bey, kapalı otopark meselesini gündeme getirince bu konuyu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yangın Güvenlik Uzmanı Dr. Mehmet Cem Şengöz’e sordum.

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Mehmet Bey, özetle şunları söyledi:

“Bu tür araçlar kapalı otoparklara girmeli mi, girmemeli mi? Olası yangınlara nasıl ve neyle müdahale edilecek? Şu an için ortada belli bir standart yok. Sadece yönetmeliği değiştirmek yetmez. Bu konuyla ilgili danışma heyeti kurulmalı. Ve çok hızlı hareket edilmeli.”

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Standart meselesi, elbette çok önemli.

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Uzmanların işaret ettiği riskler ise daha da önemli.

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Teknolojinin tüm nimetlerini elbette sonuna kadar kullanalım ancak güvenlik meselesini de göz ardı etmeyelim.

LİTYUM DEYİP GEÇMEYİN

Bildiğim kadarıyla elektrikli araçların tamamında lityum bataryalar kullanılıyor.

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Bu nedenle askeri ve endüstriyel lityum aküler üreten Solion Battery kurucusu, makine yüksek mühendisi Barış Açıkgöz’le de bu konuyu konuştum.

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Barış Bey, altı kırmızı kalemle çizilmesi gereken şeyler söyledi:

BAGAJDA BİLE BULUNMALI

“Elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar kendi oksijenini üreterek yanar. Bu nedenle yangın söndürücü veya su ile bu yangını söndüremezsiniz. Ya akü tamamen yanacak ya da soğutucu gaz kullanmanız gerekir. Araç şarj istasyonlarının yanında hatta bu tür araçların bagajında bile bu söndürücüler hazır bulunmalı. Kapalı alanda başlayan bir batarya yangınında ortaya çıkan kimyasal gazlar da çok tehlikeli. Bu risklere göre yönetmelik hazırlanmalı.”

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Bilim insanlarının önerileri ve uyarıları mutlaka önemsenmeli ve hızla harekete geçilmeli.

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Aksi halde neler yaşanabileceğini kısa süre önce çok acı biçimde öğrendik.