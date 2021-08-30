EĞİTİM HAYATINI BALTALAMAYALIM

Son alınan normalleşme kararları sonrası açılan kafeterya ve restoranlar, “Aman müşteri rahatsız olmasın” anlayışıyla dumansız hava sahasını delmeyi uygun görmüşler.
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Hangi mekâna gitsem veya önünden geçsem kapalı alanlarda sigara içiliyor. Denetim derseniz o iş pandemi ile birlikte askıya alınmış sanırım.
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Davetli olduğum bir yemekte kapalı alanda sigara içildiğini görünce garsona bu duruma neden izin verdiklerini sordum.
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Aldığım yanıt ikna ediciydi (!) :
“Zaten zor bir süreçten geçtik. Bir de müşteriye ‘Sigaranı çık dışarıda iç’ diyemiyoruz. Salgın bitsin yine yasağı uygularız. Şimdilik elleşmiyoruz.”
Bilime, ekonomiye, siyasete, spora yön veren isimler koronavirüs aşısıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
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Hepsi farklı sözcükler, farklı cümlelerle aşının önemini anlattı. Tek ortak noktaları ise aşı olmanın bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu anlatmalarıydı.
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Aslında verilen mesaj çok açık: “Keşke demeden aşı olun.”
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“Neden keşke diyelim ki?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenlere 3 farklı adres vereceğim. Gidip sorunun yanıtını bizzat öğrensinler.
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Manavgat yangını boyunca bölgede tam 20’ye yakın mahalle gezdik. Her birinde ayrı bir hikâye vardı.
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Beni en çok Kalemler etkiledi! Attığım her adım, çektiğim her fotoğraf karesinde siyah-beyaz bir filmin içinde gibiydim.
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Genzi yakan kül kokusu, kararmış toprak, ağaçlar, evler… Yaşamın tüm renkleri silinmişti Kalemler’de! Alevlerin gücüyle adeta taşlar bile yanmış, kömür karası olmuştu. Yeri 2-3 santim kazdığımızda toprağın özüne ulaşabiliyorduk.
HÜZNÜN RENGİ VAR MI?
Bugün bana, “Hüznün bir rengi var mı?” diye sorsanız, hiç duraksamadan, “Kül rengi” derim.
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Bu sefer öyle olmadı. Manavgat’a düşen ateş tüm Türkiye’yi yaktı kavurdu. 6 gündür nöbetteyiz.
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Gazete sayfalarına koyduğumuz her fotoğraf kalbimizi dağlıyor. Ölümler, küllerin altında yitip giden hayaller nefesimizi kesiyor.
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İçimizi umutla dolduran tek şeyse her felakette ortaya çıkan isimsiz kahramanlar.
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Çok şükür oteller doldu, kent esnafı rahat bir nefes aldı.
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Bu yoğunluğun ceremesini hiç şüphesiz en fazla turizm çalışanları çekti.
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Sadece otel içinde çalışanlar mı?
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Elbette hayır.
*
Özgürlüğümüzü, alışkanlıklarımızı ve tabii sevdiklerimizi…
*
2 yıldır bambaşka bir dünyada nefes alıyoruz.
*
Tam umutsuzluğa kapılırken bilim insanlarının aşı müjdesi ile umutlarımız yeniden yeşerdi.
*
Aşılanan kişi sayısı arttıkça vakalar düştü, hızla normalleştik.
Meğer yaramız ne kadar derinmiş!
*
4 satırlık basit bir tespit insanların bam teline dokunmuş.
*
Demek ki hüsnü kuruntu yapmıyorum diyerek işin aslını icra makamına sordum.
*
Kime?
*
Yaşadığımız kente maalesef durum tam da bu…
*
Ana yol, ara sokak, bulvar, çevre yolu hiç fark etmez!
*
Yeni dökülmüş asfaltımız, yeni döşenmiş kaldırımımız var diye sevinmeyin.
*
Çünkü bu hizmetten haberdar olan diğer kurumlar jet hızıyla harekete geçecek.
Neden? Çünkü maalesef planlı bir kentte yaşamıyoruz. Bu plansızlığı görmek için mimar olmaya, öyle detaylı bir inceleme yapmaya da gerek yok.
*
Sadece falez bandındaki yapılaşmaya şöyle bir göz atsanız ne demek istediğimi zaten anlarsınız.
*
Tabii bir de güvenli yapı sorunu var.
Hep var olan ama sadece depremlerden sonra hatırladığımız!
*
Ve beklenen haber Moskova’dan geldi; yarın itibariyle Türkiye ile Rusya arasındaki turizm kapısı sonuna kadar açıldı.
*
Rusya’dan Antalya’ya gelen inceleme heyetini adım adım takip ettik. Hangi otele, hangi sağlık kuruluşuna gidecekler, nerelerde gözlem yapacaklar, ne yiyip ne içecekler hepsini önceden öğrendik.
*
Hatta heyet daha Antalya’ya gelmeden önce Hürriyet Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu ile uzun uzun konuştuk.
*
Bu konuşmadaki ön önemli ayrıntı Rusların ön yargılı değil, pozitif bir yaklaşım içinde Antalya’ya gelecekleriydi.
Bir Antalyalı olarak başlığın içinde ‘güneş’ geçince dikkat kesildim.
*
Haberi satır satır okudum, tesis tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’inci büyük güneş enerjisi santrali olacağını öğrendim.
*
Sonra güneş enerjisi yatırımları ile ilgili birkaç makaleye göz attım.
*
O makalelerde Antalya’nın güneş enerjisi potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu anlatılıyordu.
Tıpkı korku filmi gibi!
*
Ama korkmak yersiz. Çünkü bu hepimizin eseri.
*
Marmara’nın ölümünde hepimizin suçu var. Bedelini de hep birlikte ödeyeceğiz.
*
Sadece Marmara mı? Hayır. Akdeniz için de kirlilik uyarıları yapılıyor.
*
Yanıt gelmesini beklemeden, konuyla ilgili kim varsa aradım, sordum.
*
İlk bilgileri Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy verdi.
*
Sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le konuştum.
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Muhittin Bey, Boğaçayı’ndaki sualtı bitkisi sorununun ortadan kalkması için yapılanları, yapılacakları tek tek anlattı.
*
Açıkçası eskiden bunu daha çok yapardım. Ancak gazetedeki yüküm ağırlaşınca sokaktan kopmaya başladım.
*
Bu kopuşu durdurmanın tek yolunun da yeniden kente dokunmak olduğunu bildiğim için bazen yaya, bazen toplu taşıma aracıyla en azından kentin merkezi noktalarında gözlem yapıyorum.
*
Geçen hafta Işıklar, Atatürk Caddesi ve Kalekapısı’nı dolaştım. Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay da bana eşlik etti.
*
İlk gözlemim şu oldu: Birçok işletme ya el değiştirmiş ya da faaliyet alanını. Bu da pandeminin yıkıcı gücünün önce küçük esnafı vurduğunun açık kanıtı.
İçinde tam 100 bin kitap var. Toplam kitap kapasitesi ise 200 bin…
*
Cemil Meriç 19 Mayıs’ta kapılarını kitapseverlere açtı.
Açılıştan yaklaşık 1 ay önce Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile bir araya geldik.
*
Genel tabloya bakarsak bu süreçte Antalya iyi bir sınav verdi.
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Tabii Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde yapılan skandal partiyi saymazsak!
*
Bazen siz her şeyi doğru yapsanız da birileri o doğruların yanına yanlış eklemek için adeta mücadele ediyor.
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İşte Manavgat’taki olayda böyle bir şeydi. Neyse ki salgınla mücadeleyi sulandıran o otelin önce sertifikaları iptal edildi ardından faaliyetleri durduruldu.
Kimdir Hayati Özener? ITC Enerji Üretim A.Ş.’nin ortağı. Peki, neden böyle bir açıklama yapma gereği duyuyor?
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Çünkü ortak olduğu şirket yaklaşık 4 ay önce Düden Çayı’nda yaşanan köpürme ve balık ölümlerinin sebebi olarak gösterilen Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası’nı işletiyor.
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4 ayda yaşananları şöyle özetleyeyim:
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Düden’de yaşanan çevre felaketi sonrası çok sayıda haber yaptık. Uzman görüşlerine, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına bu haberlerde yer verdik.
Açıkçası kent olarak kısmi kapanmalarda bu kadar disiplinli değildik. Ya koronavirüsü ciddiye almaya başladık ya da denetimler bizi caydırdı.
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Bana fikrimi sorarsanız hemen ikinci şıkkın ağır bastığını söylerim.
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Neden mi? Çünkü Antalya Emniyet Müdürlüğü resmen kenti ablukaya almış gibi.
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Yeni karara göre; 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Antalya’da tam kapanma önerisini aldığı tepkilere rağmen ısrarla gündemde tutan öncelikli isim Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’di.
Hatta biz de Başkan Çetin’in bu yöndeki açıklamalarını, “Tam kapanma virüsü yener” manşeti ile duyurmuştuk.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma açıklamasını yaptıktan hemen sonra Davut Bey’i aradım, “İstediğiniz oldu. Peki, şimdi ne olacak?” diye sordum.
PAKET BEKLİYORUZ
Davut Bey, “İstediğimiz tam olmadı. ‘Tam’ demek için ekonomik destek paketi bekliyoruz” dedi ve anlatmaya devam etti:
MAALESEF HAKLI ÇIKTIK
EĞİTİM HAYATINI BALTALAMAYALIM
6 Eylül Pazartesi günü okullarımızda yeniden ders zilleri çalacak. Hazırlıklar tamam, kurallar belli ama yine de özellikle öğrenci velilerinin kafası hayli karışık.
Aşı, maske, mesafe, hijyen… Korona ile savaşta vazgeçilmez hale gelen bu şartların okullarda ne ölçüde sağlanabileceği uzun uzun tartışılıyor.
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Karamsar olan veli, özellikle sınıflarda mesafe kurallarının sağlanamayacağını düşünüyor. Diğer bir çekince ise aşı olmaktan kaçınan aileler.
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Aslında sorun sadece öğrenci velileri de değil, aşı karşıtı öğretmenlerimizin olduğunu biliyoruz. Aşı olmayan öğretmen ve okul personeli haftada 2 gün PCR testi yaptırıp ilgili birimlere bu testleri teslim edecek.
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Gelelim sınıftaki mesafe tedirginliğine. Birçok veli onlarca öğrencinin tek bir sınıfta bir arada eğitim görmesini sakıncalı buluyor. Hatta birçok arkadaşım çocuklarına ders boyunca maske ve siperlik takmasını öğütlüyor.
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Öğütlerin devamı şöyle sıralanıyor: Sıraya dokunma, kapıları mendille aç, kimsenin kalemini-silgisini alma, cam kenarına otur…
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Bu liste uzayıp gidiyor. Aylarca devam eden uzaktan eğitimden sonra bu tür tedirginliklerin yaşanması elbette normal. Anormal olansa şu; açıkça yüz yüze eğitime karşı çıkanların alışveriş merkezleri, oyun salonları ve tatil merkezlerini son derece güvenli kabul edip maskesiz, mesafesiz hayatlarına devam etmesi.
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Bu koronavirüs illeti AVM içindeki oyun salonunda yayılmıyor da sadece sınıflarda mı yayılıyor? Ya da bu çocuklar Rus, Alman turistlerle havuza girdiğinde risk altında olmuyor da okul bahçesinde top oynadığında mı virüsü kapıyor?
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Tedirginliğin de bir mantığı olur! Bu mantık dışına çıkıp yaşam tarzımızla söylemlerimiz birbirini desteklemezse o zaman doğru kararlar alamayız.
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Okullardaki önlemleri sonuna kadar sorgulayalım. Hatta uygulamalara bakıp yeni önlemler de alalım. Ancak dedikodulara inanıp çocuklarımızın eğitim hayatını baltalamayalım.
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6 Eylül öncesi eğitim alanı içindeki tüm taraflarla görüştüm. Şu anda insanüstü bir gayret var. Çocuklarımızın evden çıkıp sınıfa girmesine kadar olan tüm süreç en ince detayına kadar planlanmış.
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Bizim yapmamız gereken tek şey bu planlamalara uymak. Eğer bu süreci atlatmayı başarırsak geleceğimiz için çok önemli bir adım atmış oluruz…
‘O SATIH BÜTÜN VATANDIR'
Bugün koca bir milletin talihi, tarihi yeniden yazıldı. 26 Ağustos şafağında sisleri yaran Türk topçusu vatan savunmasının en önemli ayağını başlattı. Önce Tınaztepe, Belentepe, Kalecik Sivrisi’nden düşman temizlendi. Öyle bir ilerleyişti ki bu 28 Ağustos’ta Türk ordusu Kütahya’daydı. Yunan ordularının 3 kademeli savunması yerle bir olmuştu. Daha 40 yaşında bile olmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır” emri düşmanı topraklarımızdan söküp atmıştı. Bugün bir kez daha milli mücadele kahramanlarını minnetle anıyorum.
ÖVGÜNÜN DE BİR AYARI OLUR
Arda Güler… Daha 16 yaşında. Fenerbahçe forması giyiyor. Çok da başarılı. Süper Lig’de süre alıyor, asist yapıyor. O bunları yaparken biz de onu sosyal medya çöplüğünde bir oraya bir buraya savuruyoruz. Nasıl psikolojisini bozarız diye adeta yarışıyoruz. Niyet belki iyi. Ama övgünün de bir ayarı olur. Biz aynısını Emre Mor için de yapmıştık. Sonuç ortada. O yüzden Arda’yı rahat bırakalım da işini yapsın…