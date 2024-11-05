Dünyanın gözü ‘Taş Tepeler’de

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Ama kazıların yapıldığı bölgeyi hiç görmemiştim.

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Şanlıurfa’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Dünya Neolitik Kongresi’ bu eksikliğimi gidermek için fırsat oldu.

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Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul’dan davet alınca hiç düşünmeden düştüm yollara.

Kongre açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve THY Yönetim Kurulu üyesi Fatmanur Altun da katıldı.

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Bakan Bey, kongrenin, Neolitik döneme ilişkin bulguların küresel ölçekte tartışılmasını sağlayacak ilk bilimsel toplantı olduğunu söyledi.

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‘Küresellik’ tespitinin ne kadar doğru olduğunu, kongrenin ikinci gününde anladım.

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Çünkü kongrenin yapıldığı salon, bilim insanları tarafından hınca hınç doldurulmuştu.

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Dile kolay, 63 ülke ve 486 uluslararası kurumu temsilen, Neolitik konusunda uzman yaklaşık 1000 akademisyen bu kongreyi izliyordu.

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Tüm program, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü.

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O yoğunlukta bir fırsatını bulup Necmi Hocayla bir araya geldik hem kongreyi hem de Taş Tepeler’in yükselen yıldızı Karahantepe’yi konuştuk.

İşte, kısa sohbetimizin detayları:

KAZI ALANLARI GEZİLECEK

“Bu kadar fazla akademisyeni bir araya getirmek ciddi bir başarı. Taş Tepeler Projesi dünyada çok ciddi bir merak uyandırdı. Biz de kongreye katılan tüm katılımcıları kazı alanlarına götüreceğiz. Böylece kendi çalışmalarımızı başka bir açıdan, başka bir perspektiften görme fırsatı yakalayacağız.

AKIN AKIN GELİYORLAR

Kazı alanlarımızda çevre düzenlemesi ve erişim kolaylığı sağlandı. Aynı zamanda Karahantepe’de geçici karşılama merkezi de oluşturuldu. Karahantepe’ye inanılmaz bir ziyaretçi akını var. Şu tarih itibariyle günlük ziyaretçi sayısı 1500’e kadar ulaşıyor. 2025 yılında Karahantepe’ye koruma çatısı yapılacak. Aynı zamanda bir araştırma merkezi kurulacak. Elimizden geldiğince peyzajın, arkeolojik alanın önüne geçmeyen, kazının genişlemesiyle eklenebilir nitelikte bir çatı yapmaya çalışacağız.”

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EKİPTEN TARİHİ GÖREV

Necmi Hoca ve ekibi, Neolitik yerleşimler konusunda Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç gibi 12yerleşimi kapsayan ‘Taş Tepeler’ gibi özel bir projeyi hayata geçirmekle kalmadı, elde ettiği tüm verileri dünya ile paylaşarak arkeoloji biliminin gelişimi adına tarihi bir görevi yerine getirdi.

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Eminim ki bu kongre sonunda ortaya çıkacak sonuçlar, insanlık tarihi açısından yeni ipuçları bulunmasına paha biçilemez bir katkı sunacak.

YARIN: Göbeklitepe, Karahantepe notları…